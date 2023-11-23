M3 iMac 2023打機、工作實測｜Apple早前終於正式公布Apple Silicon最新晶片M3系列，而且連同最新版本iMac以及MacBook Pro一同推出，究竟新晶片以及新Mac機的表現如何？今次記者先由iMac開始實測！由工作、打機娛樂多方面實試，看看大家值不值得入手。



今次記者實測的iMac 2023的規格幾乎是所有配置都升級至最高，M3晶片為8核心CPU、10核心GPU；24GB Ram；2TB SSD等；幾乎打爆所有config下，官方售價為$21,398。與最基本版的iMac 2023（只配8核心CPU及8核心GPU；8GB Ram；256GB SSD）售價相差近兩倍。不過基本版內置只有一把散熱風扇，以及只有2個Thunderbolt接口等，鍵盤亦沒有TouchID，如果主力用於工作上，散熱不足隨時是阻礙或減慢工作流程的一大因素，因此記者建議至少還是選擇10核心GPU版本為好（售價為$11,499起）。

實試M3版iMac 2023，於平日家中工作或打機的表現。

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與上代一樣的機身設計

外表上與上一代M1 iMac幾乎一樣，超薄邊框的機身、加上亮麗的24吋4.5K Retina屏幕，4個高速USB、對應TouchID的鍵盤、再加配合磁吸能力的電源插頭，無論內外都非常亮眼。對於all in one的電腦而言，亦都非常合適放在家中當作擺設。

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M3性能實測

論性能上，先利用Geekbench 6為新機跑分，它取得的分數為CPU單核心3081、多核心11892；GPU OpenCL為30175；GPU Metal為47520分。比起上代M1的CPU單核心約2300分、多核心約8465分，明顯高出近50％分數。而M1的GPU OpenCL的20600及GPU Metal的33000分，亦都高出近50%分數，性能上明顯比舊機快得多。

然後再利用剪片後gen片的速度來比併，因為它需要CPU及內存的處理速度，對於日常工作剪片而言，gen片的時間當然愈短愈好。今次就利用Adobe Premiere Pro 2024輸出一條已剪輯的大約7分鐘的4K影片。實試之下，M3 iMac只需要4分40秒便成功輸出，比起舊M1 iMac需要6分40秒才輸出，亦都是快了近50%速度，對於時常剪片工作的用家而言，這一代的確擁有不少的進步。而SSD的讀寫速度與上代相差不多，都是大約3000MB/s讀寫速度，算是不錯。

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gen片的速度比上代快近50％。

打機效果實試

工作以外，便是打機娛樂吧。Apple在發布會時指M3晶片加入了不少gaming的機能，如硬件光追等（不過暫時未有遊戲支援硬件光追，因此未能測試）。究竟iMac用作打機電腦可行嗎？接下來利用iMac來實試兩款以Apple Silicon作架構設計的3A級遊戲：《Resident Evil Village》以及《Lies of P》，看看iMac打機時效果可以去到什麼水平。

當打開《Resident Evil Village》時，設定2560 x 1440以及所有效果全開，遊戲時可以運行40－55fps左右，尚算流暢。不過如果設定為3200 x 1800，平均只有約20－30fps左右，雖然仍可以遊玩，但已經feel到有一點點窒。如果調至最高3840 x 2160的話，更只有15－20fps左右。接下來再試《Lies of P》，同樣先設定2560 x 1440以及所有效果全開，遊戲時就有大約40－50fps左右，如果再調高解像度至3200 x 1800，同樣只餘下30fps左右。

雖然兩款遊戲未能以4K解像度＋最高效果來順暢地遊戲，但只調至2560 x 1440，都可以順暢地操作，如果調至1920 x 1080，更可以擁有90fps以上的流暢度遊戲。因此如果大家不將遊戲調至最高解像度，仍然可享受如絲滑般流暢的遊戲體驗。

（iMac只是配以「入門級」M3的性能，隨後再實測MacBook Pro的M3 Max時，打機表現更會令人眼前一亮。）

以iMac前鏡頭開Facetime時的效果（左邊開啟了人像模式）

總結

雖然外表不變，但M3 iMac都比上代M1 iMac性能上明顯提升不少，快近50%。無論工作或打機都有不錯的表現。以all in one一體化的電腦而言，不單節省位置，又可當家居擺設，而且更有不錯的工作體驗（但至少請選擇GPU 10核心版本，性價比會更高）。不過如果想用來重度工作，或有更出色的打機表現，還是選擇Mac Studio配上屏幕更為化算。