iPhone 15原裝充電線燒熔 意外｜把充電線長插在電源上，並在充電完成後隨手隨放充電線，應該很多人都會這樣做，但原來這伴隨一定的風險。近日，台灣網民回家後嗅到一陣燒焦味，才發現剛買不久的 iPhone 15 充電線燒至溶解，差點導致火災。



網民在《爆料公社》分享，有日回家很即嗅到強烈的塑膠燒焦味，隨氣味找到購買不到一星期的 iPhone 15 充電線 已燒至溶解，而且熱力把床單燒出一個洞。網民指出，當時未有為裝置充電，可是從照片可見，充電線正插在充電器上取電。

網民表示，雖不是 Apple 的死忠，但由手機、電腦、手錶都使用 Apple 產品，亦對 Apple 產品的質量有信心，因此才一直購買使用。可是，不理解今次為何會發現充電線燒溶的問題，而且是發生在剛買不久的官方充電線上。意外出現後，網民通知 Apple 客服，但目前仍收到回覆。

充電線有一定的安全規格，就算未為裝置充電但仍插在充電器上，一般情況也不至於自燃溶解。從網民提供的照片中看到，網民使用的充電器有機會是 MacBook 使用的高 W 數電源轉換器，當大電流通過 Type-C 充電線時，充電頭長時間接觸易燃的床單，有機會導致短路過熱起火。

勿犯4大充電禁忌👇

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由於 Apple 未有對事件作出回應，目前仍未知真實原因，無論是設備問題還是使用不當，充電的禁忌也不能忽視。