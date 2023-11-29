MIRROR演唱會2024香港站，MIRO加場11.29搶票攻略！Cityline 6大購票攻略 附座位表+連結｜早前終於公布MIRROR 2024年巡迴演唱會的詳情，將會在2024年1月起舉行，眾MIRROR成員一同演出的巡迴演唱會。當中3場更是MIRO專場，3場MIRO專場將於11月29日透過Cityline專售！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



MIRROR 成軍5年，熱情依然，從香港出發，一同見證 MIRROR 首個巡迴演出！

MIRROR FEEL THE PASSION 巡迴演唱會香港站將於2024年1月15日－17日、19日－22日、24－27日、29日－31日、2月2日－3日，合共14場，於亞洲國際博覽館 Arena舉行。今次MIRO們想購買當中三場MIRO場（1月25－26日及2月3日），只需要利用官方發送的MIRO專屬代碼。然後在11月29日於Cityline專頁中，輸入「MIRO 專屬代碼」便可以購入2張飛。MIRO專屬代碼購買不多於兩張MIRO場門票。演唱會門票以先到先得形式發售， 數量有限，售完即止。

MIRROR演唱會2024 直購連結 👉 直購連結1、直購連結2

👇MIRROR演唱會2024 座位表（以Edan早前的個人演唱會floor plan作參考）👇

MIRROR演唱會2024 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「MIRROR演唱會2024」座位表及門券價錢等資訊，$1480、$1080及$680。

MIRROR演唱會2024 演出日期

MIRROR演唱會2024 演出日期為1月15日至2月3日，當中1月25、26日及2月3日為MIRO專場。

MIRROR演唱會2024 公開發售資訊

早前公佈了MIRROR演唱會2024 MIRO專場的發售時間，將是11月29日上午10時於Cityline開售。

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

MIRROR演唱會2024 何時舉行？如何搶購？ MIRROR演唱會2024 即睇購買連結及心得 MIRROR演唱會2024 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館 Arena舉行 MIRROR演唱會2024 門券詳情？ 座位價格為$1480、$1080及$680

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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MIRROR演唱會2024 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「MIRROR演唱會2024」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。