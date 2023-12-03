日本旅遊新景點 池袋Anime Tokyo Station｜池袋是僅次於秋葉原的第二個東京動漫聖地，現在又再有多個理由前往。池袋藤久大樓東5號館動漫新景點「Anime Tokyo Station」開幕，定期會有不同動漫作主題展覽而免費入場！首個活動是《火影忍者》限定展，更有巨型九尾（九喇嘛）震撼登場。



火影迷打卡必到

「Anime Tokyo Station」樓高3層：

B1「Archive」-動畫製作資料保存區

1/F「Platform」-活動場地、動畫展示、動畫大全

2/F「Exhibition」-限定企劃展覽區、商品販售



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巨型九尾日本首次現身

「Anime Tokyo Station」位置好易認，因為地面大門落地玻璃中，可以見到幾部顏色醒目的火車頭，相信是配合Station主題。甫一入內就見到今次展覽的重點，來自《火影忍者》的巨型九尾（九喇嘛）實體化登場！這隻栩栩如生的九尾是日本首次公開，絕對是《火影》迷必到的打卡位。一樓亦設有各動畫主題的扭蛋機，可以帶走心愛動畫的扭蛋回家。

滿滿的《火影》元素

二樓「Road Of Naruto」展區門口，就有第七班的主角們歡迎大家，並有屏幕連續播放《火影忍者》動畫的精彩短片，光是門口足以讓一眾粉絲駐足。另外，亦有由粉絲投票選出的「NARUTOP99」人氣模型展示，看看那一套仍未進入收藏，趕緊在旅程中掃貨。

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《火影》體驗

「Road Of Naruto」擺放《NARUTO X BORUTO 火影忍者終極風暴羈絆》PS5遊戲，行展覽之餘亦可以隨便來一場火影大戰。除此之外，Fans 更可在這體驗使出「螺旋丸」、「千鳥」，只要在鏡頭前擺出忍術動作，就可在大螢幕中看到「螺旋丸」已在手上形成，千萬不要錯過這有趣的打卡經歷。

最後，不要錯過在 B1 的動畫製作資料保存區，展出《小飛俠阿童木》的動畫製作過程，由原稿到配音的整個經過都能一一了解，更有機會看到手稿展出。「Anime Tokyo Station」作為免費的動畫展覽，可說是誠意十足，如打算到池袋的話，非常建議動畫 Fans 前往。

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Anime Tokyo Station

地址: 東京都豊島区南池袋2丁目25-5（藤久大樓東5號館）

營業時間: 11:00~19:00 (週一公休)