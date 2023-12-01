iOS 17.1.2更新｜Apple剛向全球 iPhone 和 iPad 用戶推送 iOS 17.1.2 及 iPadOS 17.1.2 更新，同時釋出 macOS Sonoma 14.1.2 系統更新，主要集中在修復重要的安全性問題，提升iPhone等裝置安全性。因為今次更新修復修復兩大嚴重洩漏私隱問題，因此各iPhone用家快快升級！



iOS 17.1.2正式推送更新

👉 Apple App Store Awards 2023公布｜必裝13款iPhone、Mac等作品

1. 修復 WebKit 安全漏洞：

iOS 17.1.2 更新主要解決了兩大嚴重 WebKit 安全漏洞，這些漏洞可能被惡意攻擊者利用，透過網頁夾帶惡意代碼取得 iOS 系統最高執行權限，同時可能導致網頁內容洩漏敏感資訊。因為這是非常重要的安全性修正，建議所有用戶及早升級以保護其裝置。

2. 基於 Google 威脅分析報告的修補：

早前Apple 接到 Google 威脅分析小組的報告指出，iOS 17.1.2 / iPadOS 17.1.2 所修補的漏洞已經受到廣泛利用，不僅影響 iOS 17，還包括 iOS 16.7.1 和之前的舊版本。新版本通過修正記憶體錯誤的方式，有效阻止了攻擊者對您的裝置的潛在威脅。

👉 M3 iMac 2023打機、工作實測｜性能大幅躍進！家居最佳電腦助手

不過今次更新還有一些之前發現的問題，如Wi-Fi 連線、推送通知及Homekit等問題仍未解決，但因為今次是主要修補重大 WebKit 安全漏洞，因此各果迷一定要快更新！