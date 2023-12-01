PS5有機會有得玩Game Pass？Xbox財長：希望每一個屏幕都玩得到｜Sony PlayStation、Microsoft Xbox和任天堂Switch的三巨頭主機競賽已持續多年，機迷選擇/支持哪個平台各有理由，如PS玩家人數多、Xbox有Game Pass等等。不過世事無絕對，將來說不定在PlayStation上也有機會玩到Xbox的看家招牌「Game Pass」。



Xbox財長放風：想對家都有Game Pass玩

據外國遊戲媒體VGChartz報導，日前舉行的網上高峰會「Wells Fargo TMT Summit」中，微軟高層、Xbox首席財務官「Tim Stuart」公開表示「我們希望在每一個屏幕上都能玩到Xbox Game Pass，這當然也包括對家的平台例如PlayStation和任天堂」。

Tim Stuart在峰會中表示：「這算是一個市場策略變動。目前沒有什麼重大消息公布，但我們的目禁是將我們第一廠的遊戲體驗和訂閱服務帶到每一個可以用來打機的屏幕上；這包括了智能電視、手機，以及我們以前認為是對手的PlayStation和任天堂。」

👉手遊新作《忘卻前夜》攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦

而其實這也不是微軟第一次提到將Game Pass帶去對家的平台上；在2018年尾Microsoft Gaming CEO「Phil Spencer」就曾說過「Game Pass會登陸每一個裝置」、2020年時又說過「對於和任天堂及Sony商討將Game Pass帶去其平台持開放態度。」

👉Mon Hunt全新作、Bio聖女密碼重製版｜Capcom年底重大發表被流出

Sony點頭機會極微

不過從Sony的角度來看，會讓Game Pass登陸PlaStation的機會是微乎其微，畢竟這樣等如白白將自己的市場佔有率分享給對手。尤其是2023年是PS5大為造好的一年，據VGChartz的數據，在2023年1月到2023年10月期間PS5一共賣出超過1400萬部，比去年同期增長70%；PS5的累計銷量已達4500萬部，比對手Xbox Series X|S的2400萬多出近一倍。如果PS5可以玩到Game Pass，後者就等如直接多了4500萬名潛在用戶。

但雖然機會極微，卻也不是0，畢竟現在都可以在PlayStation上訂閱EA Play；而對於玩家來說，如果可以不用選擇平台、在PS或Xbox都能玩到對家的遊戲自然亦是最好。

👉網民想睇橫濱1:1高達卻去錯台場 上網訴苦反被圍攻：去咗邊都唔知