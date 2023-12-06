iOS 17.1.2電池續航力測試｜一款iPhone必升！續航力增加40分鐘
撰文：陳錦洪
出版：更新：
Apple 推出 iOS 17.1.2 修復兩大嚴重 WebKit 漏洞，避免被黑客取得 iOS 系統最高執行權限，可是 iOS 17.1.2 的電池續航力情況如何呢？參考 YouTube 頻道「iAppleBytes」的測試，發現有多款 iPhone 電量都有所提升，其中更有一款增加高達 40 分鐘。
iOS 17.1.2 更新修復兩大漏洞
iOS 17.1.2 解決兩個嚴重瀏覽器引擎漏洞，在舊版本中，黑客能透過網頁夾帶惡意代碼，並取得 iOS 系統最高執行權限，用家瀏覽的網頁內容將被洩漏給黑客。
iOS 17.1.2 電池續航力測試
+1
YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13，5款手機測試，在滿電的情況和電池健康度在 86% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 17.1.2 版本下電池使用情況。
今次版本的電池續航力表現理想，只有 iPhone 11 的電量下降，續航力減少 21 分鐘。而其他 4 款 iPhone 的電池續航力都有所提升，當中 iPhone 13 更增加 40 分鐘，其他機款也增加 10～25 分鐘不等。iOS 17.1.2 版本不只是修復了安全漏洞，亦為大部分 iPhone 提升電池續航力。
資料來源：YouTube@iAppleBytes