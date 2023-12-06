iOS 17.1.2電池續航力測試｜一款iPhone必升！續航力增加40分鐘

Apple 推出 iOS 17.1.2 修復兩大嚴重 WebKit 漏洞，避免被黑客取得 iOS 系統最高執行權限，可是 iOS 17.1.2 的電池續航力情況如何呢？參考 YouTube 頻道「iAppleBytes」的測試，發現有多款 iPhone 電量都有所提升，其中更有一款增加高達 40 分鐘。



iOS 17.1.2 更新修復兩大漏洞

iOS 17.1.2 解決兩個嚴重瀏覽器引擎漏洞，在舊版本中，黑客能透過網頁夾帶惡意代碼，並取得 iOS 系統最高執行權限，用家瀏覽的網頁內容將被洩漏給黑客。

iOS 17.1.2 電池續航力測試

+ 1

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13，5款手機測試，在滿電的情況和電池健康度在 86% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 17.1.2 版本下電池使用情況。

今次版本的電池續航力表現理想，只有 iPhone 11 的電量下降，續航力減少 21 分鐘。而其他 4 款 iPhone 的電池續航力都有所提升，當中 iPhone 13 更增加 40 分鐘，其他機款也增加 10～25 分鐘不等。iOS 17.1.2 版本不只是修復了安全漏洞，亦為大部分 iPhone 提升電池續航力。

資料來源：YouTube@iAppleBytes