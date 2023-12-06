iPhone 15 推出時，很多果迷認為升級不大，把期望放在下年的 iPhone 16 上，而近日外媒「MacRumors」整合了 10 大 iPhone 16 Pro 的傳聞，當中的升級改版又會不會符合果迷的期望呢？



螢幕升級

iPhone 的螢幕尺寸近年沒有太大變化， 消息指 iPhone 16 Pro、Pro Max 的螢幕尺寸將會提升，由 6.1"、6.7" 增加至 6.3" 和 6.9"。同時螢幕也將會更慳電，消息指將採用 Samsung 的新 OLED 螢幕-「M14」，比現時的「M12」更慳電。

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Capture 按鈕

iPhone 15 Pro 加入了動作按鈕，而iPhone 16 Pro傳將再加入新的實體按鈕，傳 Apple 打算在電源鍵下方，加入一個新的 Capture 按鈕，目前仍未清楚新按鈕的功能，估計是用來拍攝支援 Vision Pro 的空間影片。

鏡頭升級

根據海通國際證券分析師Jeff Pu分析，iPhone 16 Pro 和 Pro Max 將採用升級 4800 萬像素超廣角相機鏡頭，在0.5倍模式下拍攝的照片解析度更高，細節更豐富。同時，郭明錤預測，iPhone 15 Pro Max 的 5 倍光學變焦將擴展到iPhone 16 Pro。而 iPhone 16 Pro Max 有傳將超過 5 倍的光學變焦。

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支援Wi-Fi 7

根據Jeff Pu分析，iPhone 16 Pro 和 Pro Max 將支援 Wi-Fi 7，能夠接收 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 頻段，從而實現更快的 Wi-Fi 速度、更低的延遲。Wi-Fi 7 的最高資料傳輸速度預計將超過 40 Gbps，比 Wi-Fi 6E 高出 4 倍。

A18 Pro晶片

當然，每次新 iPhone 推出，也會升級晶片。預計蘋果的下一代 A18 Pro 晶片將使用台積電的第二代 3nm程製造（N3E）。

改良的散熱設計

有傳 iPhone 16 Pro 將採用全新散熱設計以改善散熱性能。與最近的Apple Watch類似，電池模組可能加上金屬外殼，同時導入石墨烯散熱系統，提升散熱效能。

更快的 5G 網速

Jeff Pu分析，iPhone 16 Pro型號將配備高通的 Snapdragon X75 5G晶片，支援「5G Advanced」標準，實現更快、更有效率的5G連線。