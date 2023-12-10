微信裸聊｜年近歲晚，各路騙子又再出動騙財，其中在各通訊 Apps 平台上的裸聊騙案更越發猖獗，除了以往的勒索模式以外，近來更轉變成小額金錢騙局，讓受害人未必能提起決心追究。微信安全中心早前就發布安全警告，拆解裸聊騙子近來的騙財手法。



各通訊 Apps 平台上的裸聊騙案更越發猖獗（網上圖片）

微信揭裸聊騙財 3 步曲

根據微信安全中心的資料，近來社交軟件平台上再度出現裸聊詐騙集團，騙徒通常會假冒性感女子，引誘男性用戶進行裸聊，詐騙的套路大致如下：

1. 首先，詐騙分子在社群平台上假扮美女，張貼自己妖豔動人的照片。他們會主動找尋潛在受害者，與他們成為好友，利用受害者對美色心理，不斷以露骨語言和性感照片挑逗對方。

2. 在建立一定的信任關係後，騙徒短時間內就會表示願意提供一對一裸聊服務，在近來的個案當中，詐騙分子會報價每小時 70 元、包夜700元的裸聊服務，引誘受害者付款購買。

3. 然而待交易完成後，詐騙分子就會拒絕履行服務，停止聯絡兼刪除好友。

對比起以往的裸聊截圖、再勒索大錢的手法，近來出現的裸聊騙案每宗牽涉的金額都明顯減少，但這一方面降低了受害人的戒心、讓他們輕易付錢之外，在發現一直聊天的美女其實只是騙徒假扮之後，受害人往往會因為損失不大且羞於啟齒而放棄追究，放任騙徒繼續尋找下一個獵物。

AI 換臉騙局防範 5 大招數

除了裸聊騙局之外，近月另一新興的手法就有「AI 換臉」。據報導，根據一些科技公司的測試顯示，一台高配置電腦只需一、兩分鐘就可合成 10 秒逼真的 AI 換臉影片。

據報導，根據一些科技公司的測試顯示，一台高配置電腦只需一、兩分鐘就可合成 10 秒逼真的 AI 換臉影片。

單從技術上看，AI換臉詐騙現在已經非甚麼難事，想要進一步保障自己，不想要被騙、或是被騙徒用你的資料行騙？中國內地警方就提供了以下 5 大招數供參考👇👇👇

1. 謹防私密信息洩露。從源頭着手，不要輕易向他人提供臉部、指紋等個人生物信息，也不要過度分享圖片、影片等。同時避免提供可被複製模擬的資料，减少騙子可乘之機。不點擊陌生連結，不下載陌生應用程式，也不隨意添加陌生好友。

2. 多重核實身份。接到陌生來電時保持警覺，切勿向未認識的人進行轉賬。騙徒的最終目的都是誘導受騙者轉賬，因此涉及金錢交易時，必須仔細核實收款賬戶名稱，避免貿然轉賬，保護資金安全。若對方自稱熟人，在網上轉賬前，必須多次核實對方身份，除了電話、視頻通話外，還可加入只有雙方知曉的人和事進行核實。

3. 謹慎轉賬，延遲到賬。避免通過微信等社交軟件直接轉賬，將轉賬時間設置為「24小時」遲到賬，預留處理時間。

4. 拒絕誘惑，提高警覺。學會拒絕誘惑、提高警惕，避免佔便宜心理，也要防範陌生人無端「獻殷勤」。

5. 加強防範，及時報警。公安機關沒有安全賬戶，警方不會網上辦案，如果接到陌生來電稱你涉嫌違法，需要網上辦理、凍結賬戶等，請立即報警。