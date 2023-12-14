美斯／碧咸訪港鬥港隊，國際邁亞密鬥港隊公售搶票心得｜門票價錢+座位表+連結｜美斯來年來香港踢表演賽，美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami CF）落實於2024年2月4日在香港大球場鬥香港隊。各位球迷想成功購入門券，一睹球王風釆，便要留意以下搶飛攻略，以及各樣門券資訊。



國際邁亞密早前公布，落實於明年2月4日在香港大球場與香港隊踢表演賽，作為球隊首次國際巡迴的第一站，並將是該隊首度到訪香港及亞洲。香港隊將會由香港頂級聯賽球員組成，而主辦單位Tatler Asia宣傳海報則用金球獎得主美斯、前巴塞隆拿球星布斯基斯（Sergio Busquets）及佐迪艾巴（Jordi Alba），相信三人將與班主碧咸一同來港。

美斯將會連同球星們於香港大球場上獻技

官方指，今次將會於KLOOK上獨家開賣，於12月15日上午11時正式公售！比起其他購票網站而言，KLOOK主要以App或網站上鬥快進入排隊形式購票，基本上準時鬥快點入購買連結，便有機會購得。另外，最重要是之前登記成為會員，以及及早登入，好讓購票時的流程更加順暢。

想更易成功購入，最好先熟知購買流程：

1. 最好利用KLOOK app購買，因此先下載app及登記成會員。

2.打開進入預約頁面＞按「立即預約」，開始排隊開始排隊購買公開訓練及表演賽門票

3.收到排隊號碼後不要離開排隊頁面。排隊完成報，按「預約門票」，並選擇欲訂購之門票及價位

4.付款後，活動憑證會自動傳到帳戶「我的訂單」

香港大球場價錢及座位表

直購連結（12月15日早上會再更新）：連結1

記者曾經在KLOOK多次成功購買演唱會門券，如「周杰倫嘉年萍世界巡迴演唱會」以及「林海峰舞台劇 短暫的婚姻」等門券。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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美斯訪港，國際邁亞密鬥港隊 表演賽 何時舉行？ 美斯訪港，國際邁亞密鬥港隊 表演賽 將於2024年2月4日舉行，而公開訓練則在2月3日 美斯訪港，國際邁亞密鬥港隊 表演賽 於哪個場地舉行？ 香港大球場 舉行 美斯訪港，國際邁亞密鬥港隊 表演賽 門券詳情？ 國際邁亞密公開訓練（2月3日）：$580、$780；香港隊 vs 國際邁亞密CF 表演賽門票（2月4日）：$880、$1580、$2280、$2980、$4,880 美斯訪港，國際邁亞密鬥港隊 表演賽 購買詳情？ 2023年12月15日早上11時於KLOOK公開發售，購買連結及心得

同場加映：Cityline／Urbtix成功搶購6大心得



技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要在Cityline、Urbtix成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

上次MIRROR演唱會優先飛都是在Cityline上開售

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜10：00時準時入網

開售當日，一般Cityline或Urbtix10時準時開售，因為準時入內搶購，因此最好準時refresh網頁快手輸入資料購入。建議打開香港天文台的時鐘，當到9時59分59秒時便不斷refresh，便可點按入內取排隊位。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

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技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。