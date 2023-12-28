Ado香港演唱會 2024｜12.28 KKTIX加售搶票攻略｜附連結｜ERROR五週年樂園之旅即將在3月中環海濱舉行，今次由KKTIX公售，比起其他購票網站而言，KKTIX已算比較「好搶」，不過如果想知有什麼心得提升搶購機會，便要留意以下攻略。



日流最強怪物級唱見新人 Ado 狂野嗓音俘虜千萬粉絲 重磅襲港獻唱！今年人氣話題之一，一定是打進NHK紅白歌會的高中網絡歌手Ado。Ado出道三年脫穎而出，成為呼聲最高的網絡歌手，18歲時以《うっせぇわ》一曲稱霸各大排行榜冠軍，其狂野奔放的唱腔如病毒感染，爆炸力極強，極速蔓延至廣大歌迷，到現在已突破三億次觀看次數！形象神秘的Ado出道三年，在日本樂壇締造多項輝煌紀錄後，下個目標就是航向世界開啟新時代，宣布即將舉辦世界巡迴演唱會，包括亞洲、歐洲、美國，共計14個城市演出。香港粉絲可以在巡演前盡情感受Ado的現場震撼爆發力了。2024年2月18日，預備好腎上腺素飆升的節奏，讓Ado引領這一場顱內狂想曲，機會難得！

Ado Wish The First World Tour in Hong Kong將會在2月18日（星期日）於亞洲國際博覽館 Runway 11舉行！門票為港幣780元及1080，於2023年12月29日（五）上午11時起於KKTIX網站再次加售。究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

👇Ado Wish The First World Tour in Hong Kong演唱會 2024 座位表👇

記者早在之前於不同的演唱會售票成功於KKTIX上成功搶購，當然第一時間與大家分享搶購心得，下圖作示範。

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Ado香港演唱會 ：直購連結1（12月28日更新）、連結2

KKTIX 搶票5大重要心得



1. 準時Refresh入網

KKTIX搶飛其實很簡單，只需要準時入內便「人人有機會」搶到飛，不會出現「321」倒數或「死網」等。因此大家想成功買到票，就一定要準時（甚至提早1分鐘），不斷refresh網頁（揀好日子進入直購網頁），一看到票一出現便立刻購票。（記得一早進入KKTIX戶口，以及一早已認證了email。）

2. 入資料要夠快手

因為KKTIX很少機會死網、甚至不會排隊，因此需要買家需要「拚手速」鬥快輸入資料。大家在輸入購票數目後，立刻剔下方的同意條款再立刻按購票（當「查詢空位中」時不要refresh頁面）。

3. 熟知演唱會詳情

有一些演唱會開售時，或會因為想阻擋「bot」搶飛（自動程式），會在進入購買頁面前，需要回答一條簡單的問題。大都是有關演唱會的資訊，如日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此在鬥手速之前，一定要熟知演唱會基本資料詳情才好。

4. 先搶飛後限時內慢慢付款

KKTIX比其他購票網站最大優點不單止甚少「死機」、「321倒數」，而且另一最大優點，便是成功搶到票後，就算不小心「死網」、仍可以在限時10分鐘內登入網站，輸入信用卡資料付款。

成功搶到票後，在限時內再之登入便可以付款，不怕突然死機logout。

5. 搶不到仍可努力執漏

因為很多人就算成功搶到飛，未必會付款購票，因此就算「第一波」搶不到，不需要灰心，繼續努力點按購票，仍大有機會執漏。（開售後是10分鐘至1小時內仍有機會執漏成功。）

KKTIX可算是本港最完善的購票系統，不會被「死機」、「321」地獄困擾。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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同場加映：Cityline／Urbtix／HKTicketing 成功搶購6大心得



技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要在Cityline、Urbtix成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

上次MIRROR演唱會優先飛都是在Cityline上開售

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜10：00時準時入網

開售當日，一般Cityline或Urbtix10時準時開售，因為準時入內搶購，因此最好準時refresh網頁快手輸入資料購入。建議打開香港天文台的時鐘，當到9時59分59秒時便不斷refresh，便可點按入內取排隊位。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

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技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。