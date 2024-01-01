六合彩2024新年金多寶｜2024年第一件大事，可能就是六合彩「新年金多寶」，將在 1 月 3 日攪珠，頭獎獎金高達 $8,000萬！想提高中獎機率，也不是沒有「辦法」，可以參考哪些投注站、號碼比較熱門，再決定選擇購買的 6 個號碼是什麼。這看似沒什麼根據，但有一個投注站中頭獎的次數卻明顯超過其他。



$8,000萬頭獎獎金，任誰都想獨得，可是要中又談何容易，要增加中獎率，一些迷信的數據也有一定的參考價值。根據賽馬會官網的數據，全港十大幸運投注處分別是：

1）中環士丹利街（47次）

2）屯門市廣場（44次）

3）荃灣青山道（39次）

4）尖沙咀漢口道（39次）

5）上環干諾道西（38次）

6）觀塘廣場（37次）

7）九龍灣德福（35次）

8）大埔廣場（34次）

9）上水石湖墟（33次）

10）大埔廣褔道（30次）



當中，在 2023 年曾出現過頭獎幸運兒的，分別有荃灣青山道和大埔廣場兩間投注站。

另外，賽馬會分享，自1986年「新年金多寶」開始，舉行過35次，其中「29」號被攪出10次，「11」號被攪出9次，成為「新年金多寶」最旺的號碼，其次是「3」﹑「5」﹑「19」﹑「37」亦出現過8次。另外在 49 個號碼中，「10」、「30」、「49」的攪出次數都比較多，分別是 460次、466次，以及 467次。

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