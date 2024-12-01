開暖氣太高溫隨時引致中風！保暖家電3大使用禁忌　開幾多度先啱

在寒冷的日子真的會想黏住保暖產品一動不動，就算香港寒冷天氣日子不多，但去一些氣溫較低的地方旅行時，也會經常出入暖氣空間。原來，使用保暖電器時，有3點禁忌經常被忽略，嚴重甚至會增加中風風險。



1）切忌用太耐

部分保暖電器是依靠貼在身上傾暖，如電熱氈，但由於溫度不算太高，同時會長時間表觸皮膚，有機會導致低溫燙傷。如用家是嬰兒、長者，或行動不便人士，對低溫燙傷的反應也比較緩慢，有可能會導致嚴重燙傷。台電建議，可以選擇有定時功能的電熱氈，或在睡前先預熱半小時，睡覺時關上電源，可避免燙傷又安全。

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2）切忌太接近

為了更快取暖，部分人會靠近電暖器、暖爐使用。以使用太久會出現低溫燙傷問題相約，當太接近保暖電器時，亦會加速皮膚出現低溫燙傷的情況。同時，暖爐的擺放位置也要注意，應與床上用品、衣帽物、梳化、窗簾等易燃物，保持 1 公尺以上，避免令易燃物過熱起火。

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3）切忌溫差太大

除了使用時間、距離，溫度高低也注意，到底應該開幾多度呢？台灣重症醫生黃軒指出，室溫最好維持在16～20度，同時要避席出入太大溫差的空間，原來當溫度差距達 5 度時，急性腦中風的風險極高，特別是 60 歲以上人士，中風風險更會增加4倍。因此，就算天氣寒冷，也不應一昧調高暖爐溫度。