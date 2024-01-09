「香港夜饗樂」（本地市民版）在 1 月 10 日推出第二批餐飲消費券，將向香港市民派發名 10 萬份 $100 餐飲消費優惠券。由於餐飲消費券有限數量，想成功搶到，就要睇定 3 步領取教學，以及選定餐廳。



旅發局將在 1 月 10 日，早上 10 時推出 10 萬份「香港夜饗樂」餐飲消費券。可以在每晚 6 時後，在全港逾 130 個商戶，630間「優質旅遊服務」計劃認可的食肆和酒吧，堂食消費滿 $100 或以上，即可使用來折扣減 $100。

「香港夜饗樂」餐飲消費券參加資格：



1）香港居民。

2）每位合資格參加者需使用香港註冊的流動電話號碼登記領取餐飲消費券。

3）每個香港流動電話號碼只可以註冊1個帳戶。



「香港夜饗樂」餐飲消費券領取方法

先註冊 Discover Hong Kong 帳戶，在 1 月 10 日早上 10 時登入「香港夜饗樂」官網，選定心儀的食肆或酒吧，按「新增到我的錢包」領取餐飲消費券。成功領取後，可以在「已領取優惠」頁面，按「使用優惠券」（下午6:00起生效），掃描酒吧或食肆提供的旅發局二維碼即能享優惠。

想成功搶到餐飲消費券，就要預先睇定想換領哪一間餐廳，就能節省領取的時間，增加成功率。可以點擊連結，了解適用的餐廳名單。