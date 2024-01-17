Apple iPhone 超越 Samsung 首度成全球手機銷量之冠｜國際數據資訊 IDC 公布 2023 年全球智能手機年度銷量榜，Apple 首次超越 Samsung，成為 2023 年銷量最高的手機品牌，市佔率亦創歷史新高。值得用家期待的是，在 2024 年兩大品牌都將以 AI 應用作為新手機的主打功能，這次將會對銷量有更大的影響。



根據 IDC 的數據指出，2023 年 Apple iPhone 系列的全球總銷量達2.346億部，超越 Samsung Galaxy 手機的 2.266億部總銷量，成功站上全球智能手機年度銷量榜冠軍。這個榜的意義非凡，因為由 2010 年起，Samsung 手機的全球銷量一直獨佔榜首十多年，而 Apple 亦是首次超越 Samsung 登頂。

2023 年 Apple iPhone 系列的全球總銷量達2.346億部

Samsung Galaxy 手機系列在2023年的全球銷量有2.266億部

會出現以上的結果，是以iPhone 15 系列為首，Apple手機的銷量在 2023 年瘋狂增長了 3.7%，而 Samsung 卻衰退了 13.6% 所致。數據更指出，Apple 是排行榜前三名中，唯一每年銷量都有正增長的品牌，即全球越來越多人由 Android 改用 iPhone。

不過，用家對 AI 應用的需求越來越高，Samsung 旗艦級手機 Galaxy S24 將在 1 月 18 日發布，主打 AI 應用的 S24 能否令 Samsung 重登2024年銷量榜首、仍值得期待。

另外，Apple iPhone 16 系列也有主打 AI 功能的情況，早在 WWDC 2023 發布 Siri 2.0，Morgan Stanley 的分析師就認為 iPhone 16 系列最大的賣點，應是使用大型語言模型（LLM）驅動的 Siri 2.0，為 iPhone 加入更多 AI 功能，再配合 Vision Pro 的使用，Apple 今年的產品亦非常令人期待。