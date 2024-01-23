iOS 17.3 今日（1月23日）推出，今次更新版並不只是修復漏洞，而是推出多達 7 個新功能，當中包括「失竊裝置保護」功能，就算 iPhone 不幸遺失，也能加強用家重要資料的安全性。



「失竊裝置保護」必開！

iOS 17.3 加入的「失竊裝置保護」功能，當用家打開後，當用家不在住宅、公司等熟悉的地方，使用部分重要功能時，就需要使用 Face ID、Touch ID 生物識別認證才能使用，如已儲存的密碼、信心。而且部分功能更需要在等待一小時後，再進行第二次生物認證，才能操作，如更改 Apple ID 密碼。

完成 iOS 17.3 更新後，該功能是在關閉狀態，需要在「設定」>「Face ID與密碼」>「失竊裝置保護」中打開才能使用。

需要 Face ID 或 Touch ID 驗證的操作包括：



-查看／使用 iCloud 鑰匙圈中的密碼

-申請新的 Apple Card

-查看 Apple Card

-關閉遺失模式

-清除所有內容和設定

-在 Wallet 中存取 Apple Cash

-使用 Safari 中儲存的支付方法

-使用 iPhone 設置新裝置



需要 Face ID 或 Touch ID 驗證且有一小時安全延時的操作包括：

-更改 Apple ID 密碼

-更新選定的 Apple ID 帳戶安全設置，

-更改 iPhone 密碼

-添加或移除 Face ID 或 Touch ID

-關閉「Find My iPhone」

-關閉「失竊裝置保護」



Apple Music 共享播放清單

聽到一些好的音樂，大都會向別人分享。Apple Music 在 iOS 17.3 加入共享播放清單功能，可以邀請對方加入到 Apple Music 的播放列表中，而且可以新增、排列、刪除歌單內的音樂。同時，亦可以用 Emoji 對歌曲表達心情，讓用家可以更方便分享 Apple Music 的歌單。

AirPlay功能升級

去海外旅行，有時在酒店電視中投射 iPhone 畫面，但卻局限在部分 App。iOS 17.3 把 AirPlay 功能升級，只要電視支援該功能，就可以透過掃描 QR Code, 把 iPhone 的影片、照片串流在電視中。

強化車禍偵測功能

iPhone 14 推出車禍偵測後，曾出現過多次的錯誤觸發的情況。iOS 17.3 針對 iPhone 14、iPhone 15 的車禍偵測功能，修復發現錯誤觸發的漏洞，加強功課偵測的準確性。

iOS 17.3 新功能：



1）新增失竊裝置保護

2）Apple Music 共享播放清單

3）AirPlay功能升級

4）強化車禍偵測功能

5）AppleCare與保養會顯示裝置的保養範圍

6）iPhone 15 Pro 空間影片提示

7）全新 2024 Black Unity Wallpaper、錶面

