小米 Redmi Note 13 系列上市實試｜2024 年才開始一個月，智能手機市場就已經非常熱鬧，而出名多產的小米雖然就未有如 Samsung、ASUS 般帶來旗艦機種，但就連續在兩個平價子品牌下推出新作。



Redmi Note 13 系列一門四傑

繼上周上市的 POCO X6 Pro 之後，今日（1 月 23 日）小米就帶來了另一子品牌 Redmi 的年度強作 Redmi Note 13 系列，而且一出就是 4 部不同定位的作品，定位由低至高分別為：

- Redmi Note 13

- Redmi Note 13 5G

- Redmi Note 13 Pro 5G

- Redmi Note 13 Pro+ 5G

四部新機的設計、外型都有類似之處，主要分別、賣點為何？以下就為大家帶來扼要介紹。

Redmi Note 13（8+256版本、售價＄1,499）

是此系列中的唯一一部 4G 機種，但其他配置都不失禮，包括 6.67” AMOLED 屏幕、1.08 億像素主鏡頭，還有支援 Dolby Atmos 的雙聲道揚聲器，除卻處理器選材為 Qualcomm Snapdragon 685，其實整體性價比仍相當不俗。

Redmi Note 13 5G（8+256版本、售價＄1,999）

始終來到 2024 年，5G 機才算是主流，那 Redmi Note 13 不太對胃口，可能有人會考慮價錢上稍高一階的 Redmi Note 13 5G。

不過值得留意的，是 Redmi Note 13 5G 的規格對比 4G 版本似乎有一定的降格，例如 6.67" AMOLED 屏幕最高亮度由 1800nits 降到 1000nits，揚聲器方面亦沒有雙聲道等等，較為可取的就只有全系列中較為特別的「極地白」配色。

Redmi Note 13 Pro 5G（8+256版本、售價＄2,499）

而 Redmi Note 13 系列中較為高階的 Pro 型號，最大賣點就是採用 2 億像素主鏡頭、以及年前在 Xiaomi 12T、13T 系列旗艦機上用到的 6.67" CrystalRes AMOLED 屏幕，在同價位的機種中較為少見，另外其內置的處理器則為中高階的 Qualcomm Snapdragon 7s Gen2，運算能力不俗。

Redmi Note 13 Pro+ 5G（8+256版本、售價＄2,999）

而 Redmi Note 13 Pro+ 5G 則是系列中最高階的型號，除了是系列中唯一一部採用雙曲面前後玻璃的機種，其又採用較強運算能力的 MediaTek Dimensity 7200-Ultra，且支援常見於小米高階機種的 120W 快速充電及 IP68 防水防塵規格等等，擁有趨近高階旗艦的外型與規格，價格都不過＄3000 有找，的確十分符合小米 Redmi 系列的性價比形象。

Redmi 平價智能手錶、耳機同步上市

在 Redmi Note 13 系列的手機以外，小米在同一時間亦在香港推出同樣以性價比為主力賣點的智能手錶 Redmi Watch 4 以及兩款 Redmi Buds 5 耳機。

Redmi Watch 4

Redmi Watch 4 配備 1.97" AMOLED 屏幕，是Redmi目前最大的方形智能手錶。手錶採用鋁合金中框設計，配備不鏽鋼旋轉錶冠，並有快速拆卸錶帶功能。

手錶內建心率、血氧等健康監測功能,提供150多種運動模式記錄,並支援藍牙通話。手錶將推出銀色、黑色兩種款式，建議零售價為＄549港元。

Redmi Buds 5 Pro

Redmi Buds 5 Pro 採用 ANC 主動降噪技術，最高可達52dB降噪效果。耳機支援藍牙LDAC編碼技術、提供沉浸式音效。充電盒可為耳機提供長達 38 小時音樂播放時間。耳機將提供黑色、白色、紫色三種顏色，建議零售價為＄399港元。

Redmi Buds 5

Redmi Buds 5 配備了 46dB 主動降噪功能，另有三種降噪模式，可以抑制不同程度的背景噪音。耳機支持雙裝置連接，還提供三種透明模式，可以讓使用者聽到外界聲音。Redmi Buds 5 內置電池可以連續播放 10 小時，搭配充電盒使用時間可達 40小時。

Redmi Buds 5提供黑色、白色和藍色三種顏色可選。充電盒內部具有燈帶設計。