WhatsApp將推出「AirDrop」功能｜WhatsApp 爆料網站「WABetaInfo」又公開了 Beta 版測試中的新功能，今次開發中的功能應該有很多用家都非常需要，就是在不共享電話號碼的情況下，與附近的人分享文件、相片、影片，實用性類似 iPhone 的 AirDrop。



WABetaInfo 在 Android 版 WhatsApp 2.24.2.20 Beta 版中，發現一項新功能，支援用家向附近的人分享文件。與一般 WhatsApp 對話中直接分享文件、檔案不同，是透過類似 AirDrop 的功能，用無線方式向附近的人傳送檔案，傳輸速度應該會較高，而檔案的容量上限亦與現時一樣是 2GB。

據 WABetaInfo 報導，WhatsApp 更新後將有一個「附近的人」的頁面，用來傳送或接收文件，並在發送期間保持近距離，以確保能完成傳輸。同時，通過此功能共享文件將支援「點對點加密」，這意味着即使 在WhatsApp 聊天之外，也能在未知的網絡環境和對象中，安全共享文件。

WABetaInfo 指出，使用新的共享文件功能，與非聯繫人共享將會保持隱藏電話號碼，以確保每次文件交換的隱私和安全。

資料來源：wabetainfo