iPhone 16 Pro新色｜以往深受果迷喜愛的 iPhone 金色，在改用鈦金屬物料的 iPhone 15 系列上失去蹤影。近日，爆料人@Maji Bu 傳出，iPhone 16 Pro 將會加入兩隻新顏色，而且包括人氣極高的金色。



金色回歸

X@Maji Bu 分享，根據他找來的流出消息，iPhone 16 Pro 將會加入的兩種新顏色，分別是「Desert Yellow 」（沙漠鈦金色）和「Cement Gray」（水泥鈦灰色）。「Desert Yellow 」應該是類似於 iPhone 14 Pro 的金色，但由於鈦金屬材質，會比金色更深一點；而「Cement Gray」即類似 iPhone 6 上的灰色。

參考過去經驗，由 iPhone XS 起至到 iPhone 14 Pro，每一代都有金色選擇，iPhone 16 Pro 重新加入金色也非常合理。從爆料圖中看來，金色在鈦金屬機身上的表現，好像也有一點加乘效果。

iPhone 16 Pro 電量升級

每一代 iPhone Pro Max 都是同代中最高電量的一款，而且 Apple 亦有意每代都提升電池續航力。韓國網民「yeux1122」在 Naver 上分享，Apple 將為 iPhone 16 Pro 系列加入尺寸更大的電池，以提供更長的電池續航力，續航時間可超過 30 小時。

鏡頭升級

硬件升級當然少不了鏡頭。傳聞 iPhone 16 Pro Max 將搭載48MP Sony IMX903 定製主鏡頭，採用1MG+7P模造玻塑模組，增強光學性能。同時，會在在電源掣的下方加入「拍照按鈕」，可針對拍照進行手勢操作，如放大、縮細、對焦、拍照和攝影等。

iPhone 16 Pro 更大螢幕、更大尺寸

由於鏡頭、拍攝功能升級，有傳 iPhone 16 Pro 將有2TB版本，以支援 Apple ProRes 格式拍攝，更高容量的影片需要。同時，iPhone 16 Pro 系列亦傳會升級更大的螢幕，加大到 6.3" 及 6.9"。

+ 8

亦有消息指，Apple 計劃把 iPhone SE 加入到 iPhone 16 系列中，即該系列會同時推出 5 款機型：iPhone 16 SE、SE Plus、16、16 Pro和16 Pro Max。消息指，iPhone 16 SE 為 6.1英寸，SE Plus 則為 6.7英寸，售價在 $5,700～$6,600 之間，以吸引入門級～中階用家。

資料來源：X@MajinBuOfficial