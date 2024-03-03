深圳龍華Cafe｜紅山老牌咖啡街　嚐創意特調小吃　度寫意慵懶假日

龍華區紅山，這裏有深圳最低調的老牌咖啡街，這裏社區店聚集，氛圍chill又迷人，好看好喝的社區咖啡店又多了，週末，去紅山逛逛吧！



1. youcii coffee 友喜咖啡：龍華咖啡廳好評榜常客

臨街的奶黃色咖啡廳，極有辨識度。一樓空間韓裏韓氣的，二樓以原木色系為主，氛圍舒適。不管是窩在角落慢飲，還是在玻璃窗前浸浴在陽光中，在這慢慢溜走的時間都是慵懶愜意的。

+ 5

作為龍華咖啡廳好評榜常客，不少人慕名而來，更多的是回頭客和街坊。主理人們熱情健談，一切細節都充滿人情味，正如slogan所説「有朋友，歡喜有你」，這裏是個很適合好友吹水歎咖啡的據點。

推薦單品：朗姆拿鐵 | 山風秋梨 | 橘柚之海



第一次來不妨試試它家特調，拿不定主意的話主理人會為你做推薦，還可以親自聞一聞豆子香氣。

「朗姆拿鐵」是點單率很高的一款。中烘雲南soe（Single Origin Espresso）透出淡淡的莓果調，即使無酒精，卻呈現出朗姆酒的風味，很有記憶點，值得在週末停下腳步細品。

中意清爽口感的，推薦試試「山風秋梨」，soe+秋菊+新鮮鳳梨汁，沁香不甜膩，輕盈得好似山風拂面，帶起微微搖曳的秋菊花香。

店裏也有不少甜點售賣，巴斯克、提拉米蘇和雙層牛乳都很受好評，一杯咖啡一份蛋糕，即可淪陷在一段chill悠閒的時光中。

youcii coffee 友喜咖啡

地址：紅木街匯龍灣臨街商鋪2-5號

交通：地鐵4/6號線紅山站D2出口，步行590m

營業時間：08:30-21:00

電話：18616965712



2. 好多咖啡 Too Much Coffee：不被定義的咖啡店

很難精準定位它家的風格，各式怪誕有趣的裝飾擺件堆疊，桌椅隨意凌亂，卻很是鮮活，就和身兼數職的主理人（攝影人+咖啡師+板仔）一樣，非常精彩。

+ 4

「隨便坐，喝杯咖啡，當自己家」，任何人都能在這找到回家般的自在和鬆弛感。

推薦單品：檸檬派 | 黃油啤酒咖啡 | 葡萄冷萃



不是批的「檸檬派」，擁有云朵般綿密清爽的奶蓋，主理人透露是以淡奶油、牛奶和檸檬汁打發的，隨着時間流逝，「會像流星一樣慢慢墜下來」。

標註着很好喝的「葡萄冷萃」，果然不失所望。多種咖啡豆試驗後才碰撞出輕盈不甜膩的風味，葡萄的清香在齒間慢慢泛出。

還有一款兩極分化嚴重的招牌「黃油啤酒咖啡」，不含酒精卻具有黃油啤酒的風味，入口有些膩膩的，但愛的人可以一天兩杯。

夜間還有精釀提供，和三五好友微醺着熱鬧暢聊，最愜意的夜晚也不過如此了。

好多咖啡 Too Much Coffee

地址：龍光玖鑽北區商業樓al-223a（二樓觀光梯旁）

交通：地鐵4/6號線紅山站B出口，步行390m

營業時間：10:00-23:00

電話：15089580589



3. HAKO COFFEE 喝口咖啡：玻璃屋咖啡廳

HAKO COFFEE室內用大面積的薑黃色調勾勒出明快且鮮活的氛圍，讓心情也變得輕快起來。

+ 3

弧形臨窗是我最喜歡的位置，這裏採光絕佳，窗户像是畫框，定格了街邊的夏日熱鬧景象。臨窗而坐，一本書一杯咖一份自在，沐浴在懶洋洋的日光下，悠然時光也被無限拉長。

推薦單品：黃皮特調 | 鳳梨百香果特調 | 山茶花拿鐵



主理人推薦了兩款特調，「鳳梨百香果」具有馥郁明顯的鳳梨甜香氣息，帶着淡淡熱帶水果的酸質口感及小麥酒香發酵的尾韻。腦海中不禁浮現仲夏、熱帶海邊、鹹濕微風的畫面，有種度假般的愉悦感。

另一款「黃皮」，入口伴有冷萃咖啡白桃茉莉的清香，黃皮果質透出酸酸甜甜的果味，讓夏天也變得舒緩輕盈。

喝口咖啡，不止咖啡，店裏還有中式茶飲、精釀、麪包甜點等選擇，是一個不設限的、能滿足任何口味需求的社區停靠站。

HAKO COFFEE 喝口咖啡

地址：安居尚龍苑C棟122商鋪

交通：地鐵4/6號線紅山站A2出口，步行820m

營業時間：08:00-22:00

電話：13590278880



4. amazing 錯覺：紅色動漫咖啡屋，風味新奇獨特

一面亮眼的紅色動漫牆抓住了目光，它是amazing 錯覺，主打果蔬風味創意咖啡。

品牌定位是不被定義、給人以錯覺的顛覆，所以在風味呈現上有許多天馬行空、大膽奇特的嘗試。

推薦單品：Amazing木姜子 | Unbeliveable西瓜



主推的「Amazing特調」，以雲貴川的一種藥材木姜子液為基調，搭配澄清生椰乳、自製檸檬糖和雲南soe咖啡豆。入口辛香刺激，有點類似山胡椒油的味道，中調透出咖啡的酸質，尾韻帶出淡淡的椰子清香，層次非常豐富。

amazing 錯覺

地址：紅山6979南區7棟1樓

交通：地鐵4/6號線紅山站D1出口，步行390m

營業時間：09:00-21:00

電話：17302669186



5. 容意咖啡 RONGYI：新中式特調＋潮汕小吃

龍光玖鑽27樓，90%可能擦肩而過的樓中鋪，門後卻藏着一家很有意境的中式咖啡店。

資深咖啡師、自媒體人、飾品品牌主理人的混搭，一拍即合構築出這家小店。空間不大，沒有華麗的裝潢，但它靜宜，有禪意，有一股能讓人靜下心來的魔力。

+ 6

「從容不迫，意想不到」是容意的標語，前半句很貼合它的氣質，後半句很符合我探店的心情。

推薦單品：桃離 | 陳皮美式 | 開心果得體



招牌是這杯粉粉嫩嫩的「桃離」，桃子果肉果醬融入拿鐵，果味甜香與咖啡的醇交織，整體柔和卻不寡淡，喝前記得充分攪拌。

第二杯推薦是「陳皮美式」，甚合廣東寶寶心意的中式特調。選用新會陳皮泡製陳皮水，搭配深烘咖啡豆，微苦微澀的陳皮風味逐漸過渡，絲絲回甘在舌尖化開輾轉，口感層次讓人很着迷。

比起咖啡，吃食更讓我驚喜。除了有粉粿、蝦餃、糯米雞三款潮汕小吃，熱香餅也特別推薦，完美復刻了M記的經典味道。

哦對了，它家早八晚五的營業時間，對附近上班族非常友好。喝容意，願大家的打工日也能變得更容易。

容意咖啡 RONGYI

地址：龍光玖鑽1A座27樓2706室

交通：地鐵4/6號線紅山站B出口，步行360m

營業時間：08:00-17:00（近日暫停營業，請先致電查詢）

聯繫電話：13392884706



社區咖啡店總是有着無限可能，可以精緻，可以熱鬧，可以不被定義。它應該是自由的、帶來鬆弛感的地方，是能隨時休憩喘息的停靠站。

一杯咖啡，一個常去光顧的老地方，串聯的是歸屬感和人情味。天南海北侃大山，談論日常瑣碎，談論午餐和好天氣，熟稔得像認識很多年的朋友。如此的每個片段，都是平凡生活中絕不平淡的閃光。

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