池袋酒店13間推介！人均$208起／1分鐘到車站／近24小時百貨+藥妝

池袋酒店是東京旅遊想入住平價住宿不錯的選擇,除了購物、歎美食方便,而且交通便利。《香港01》「好食玩飛」記者整理13大東京池袋酒店推介,當中包括最近1分鐘可到池袋車站,而且靠近JR及地鐵站,方便行程規劃,鄰近還有各大百貨、藥妝店、購物街等,最平人均$208起的池袋酒店!去東京旅遊可順道留意東京新酒店推介、新宿酒店推介、上野酒店推介、銀座酒店推介。(文章內提及之價錢以發稿日期為準)

池袋酒店推介【1】MIMARU東京 池袋(MIMARU Tokyo Ikebukuro)

池袋新酒店推介!MIMARU TOKYO IKEBUKURO於2022年開業,距離池袋西口北非常近,步行5分鐘就可以到達,酒店附近有便利店、餐廳、藥妝店、DONKI等,旁邊兩個街區均有超級市場,購買日用品很方便。酒店裝潢以溫馨木系作設計,環境寬敞舒適,並且設有獨立開放式廚房、微波爐、迷你客廳等,最多可以入住6人,適合一家大小!

MIMARU東京 池袋(MIMARU Tokyo Ikebukuro)

房價:人均HKD$934起(一房式日式公寓房)

地址:日本東京都, Ikebukuro, 2-61-1

交通:池袋站步行5分鐘

池袋酒店推介【2】池袋祕密酒店(Hotel Hisoca Ikebukuro)

池袋另一間新酒店同樣人氣旺盛!池袋秘密酒店於2022年開幕,靠近池袋車站,步行2分鐘就可以到達,鄰近池袋駅前公園、咖啡店、酒吧等,非常方便。這間池袋酒店設計裝潢獨特舒適,空間充足且漂亮,提供超大浴室、按摩浴缸、桑拿室、共享休息室等設備,此外樓下更提供即用保養品、泡澡浴鹽等,隨時都可以享用,方便一眾旅客。

池袋祕密酒店(Hotel Hisoca Ikebukuro)

房價:人均HKD$831起(雙床房)

地址:日本東京都, Nishiikebukuro1-10-4

交通:池袋站步行2分鐘

池袋酒店推介【3】池袋溫泉多美迎酒店 (Dormy inn Ikebukuro Hot Spring)

池袋溫泉多美迎酒店 (Dormy inn Ikebukuro Hot Spring),它是Dormy在池袋最新的酒店,從機場搭乘利木津巴士就可以直達,去程回程同樣方便,距離池袋站約10分鐘步程,不過地段熱鬧,除了靠近Sunshine City方便購物,附近吃喝玩樂樣樣齊全。酒店乾淨舒適,而且提供露天浴池、溫泉桑拿等,最棒是會供應免費宵夜如拉麵、蕎麥麵及雪糕甜品,更有迎賓熱咖啡,性價比高!

池袋溫泉多美迎酒店 (Dormy inn Ikebukuro Hot Spring)

價錢:人均HKD$317起(標準雙人房)

地址:日本東京都, Toshimaku Higashiikebukuro3-11-11

交通:JR池袋站步行約10分鐘

池袋酒店推介【4】東急Stay池袋 (Tokyu Stay Ikebukuro)

東急Stay池袋 (Tokyu Stay Ikebukuro)位於JR站附近,距離JR池袋站西口,步行約1分鐘。周邊環境熱鬧,距離新宿站搭乘火車約7分鐘,去澀谷或上野火車站搭乘火車分別約需12分鐘和16分鐘車程,位置便於安排行程,附近亦坐落了3至4間24小時超市及便利店,非常方便。這間池袋酒店客房整潔舒適,房間內供應獨立洗衣機、浴缸、 微波爐等設備,實惠之選。

東急Stay池袋 (Tokyu Stay Ikebukuro)

房價:人均HKD$356起(小型雙人床房)

地址:日本東京都, Toshima-ku, Ikebukuro 2-12-2

交通:池袋站步行1分鐘

池袋酒店推介【5】超級酒店樂活 池袋站北口(Super Hotel Lohas Ikebukuro-Eki Kitaguchi)

超級酒店 – Lohas池袋站北口距離JR池袋站,大約僅需7分鐘步程,附近集合各大購物點,如西武、東武、Lumine、Bic Camera、東急等,周邊亦有便利店、餐廳等非常齊全,可以免費寄存行李。這間池袋酒店空間適中,但設備齊全,提供獨立浴缸浸浴,同時亦設有大澡堂供泡澡,隨時洗走一天的疲憊。此外酒店提供的免費日式早餐,如茶泡飯、生蛋拌飯等同樣甚受歡迎,女性住客更將每人提供5款基本盥洗用品,又貼心又實用,值得推介。

超級酒店樂活 池袋站北口(Super Hotel Lohas Ikebukuro-Eki Kitaguchi)

房價:人均HKD$228起(標準房)

地址:日本東京都, Toshima-ku, Ikebukuro 2-62-14

交通:JR池袋站步行約7分鐘

池袋酒店推介【6】格蘭都市酒店 (Hotel Grand City)

格蘭都市酒店 (Hotel Grand City)位置理想,距離JR池袋站步行5分鐘,靠近池袋鬧區,除了有不少超市、便利店等,附近亦有Sunshine City,購物相當方便。這間池袋酒店乾淨寬敞,每層樓都設有自助無糖麥茶、綠茶、檸檬紅茶等茶水供應,大廳亦有免費濾掛式咖啡可自取, 並會提供日式或西式早餐,算是物超所值。

格蘭都市酒店 (Hotel Grand City)

房價:人均HKD$274起(雙人房)

地址:東京都, Toshima-ku, Higashiikebukuro 1-30-7

交通:JR池袋站步行約5分鐘

池袋酒店推介【7】池袋太陽城王子大酒店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)

池袋太陽城王子大酒店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)地理位置優越,連結大型購物中心Sunshine City,內裡更有迪士尼精品專賣店、美食街等,而且鄰近西武百貨、DONKI等人氣熱點,這間池袋酒店更有直達羽田及成田機場的利木津巴士,方便愛購物的朋友!酒店空間感十足,提供各類房型如現代雙人房、和式榻榻米等,乾淨舒適,方便之選。

池袋太陽城王子大酒店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)

價錢:人均HKD$327起(小型雙人房)

地址:日本東京都, Toshima-ku, Higashiikebukuro 3-1-5

交通:JR池袋站步行約8分鐘

池袋酒店推介【8】OMO5 東京大塚 by 星野集團(OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts)

OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts靠近車站,距離JR大塚站步行5分鐘,附近有多間24小時的便利商店、DONKI、 藥妝店等,同時有不少居酒屋、美食小店、傳統日式餐廳等,購物飲食都方便。這間池袋酒店設計極具格調,房間配色裝潢簡約清新,提供日系特色高架床外,更配有大廳、玻璃窗等,隨時欣賞東京夜景,最多可入住6人,絕對是高CP值的親子住宿。

OMO5 東京大塚 by 星野集團(OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts)

房價:人均HKD$387起(YAGURA房)

地址: 日本東京都, Toshimaku Kitaotsuka 2-26

交通:JR大塚站步行5分鐘

池袋酒店推介【9】池袋第一旅館 (Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel)

池袋第一旅館 (Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel)位置優越,距離車站非常近,步行2分鐘就可以到達池袋火車站,距離池袋東出口巴士站亦只需5分鐘步程,交通便捷,附近有2間DONKI,亦有許多大型百貨、便利商店等,非常好逛,同時有一蘭拉麵、無敵家等。這間池袋酒店裝潢溫馨舒適,並提供浴缸,亦是不錯選擇。

池袋第一旅館 (Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel)

房價:人均HKD$208起(小型雙人房)

地址:日本東京都, Toshima-ku, HigashiIkebukuro 1-42-8

交通:池袋火車站步行2分鐘

池袋酒店推介【10】池袋站百夫長酒店(Centurion Hotel Ikebukuro Station)

池袋站百夫長酒店地點方便,坐落在熱鬧的池袋中心地帶,步行到JR池袋站無需3分鐘,屬於位置極優越的東京池袋住宿,同樣有便利店之外,亦有Bic Camera、24小時 DONKI及大型百貨店等,吃喝購物方便,交通轉乘亦很讚!酒店乾淨舒適,設有私人浴缸,早餐會提供Denny's餐廳的朝食券,經濟又實惠。

池袋站百夫長酒店(Centurion Hotel Ikebukuro Station)

房價:人均HKD$222起(標準小型雙人間)

地址:日本東京都, Toshima-ku Higashiikebukuro 1-8-9

交通:JR池袋站步行約3分鐘

池袋酒店推介【11】JR東日本大都會大飯店 池袋 (Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro)

酒店位於池袋站旁邊,步行1分鐘即可往返車站及酒店,連接多條鐵路線,交通十分方便。酒店客房方面,所有客房均可欣賞池袋的景色,設計簡約而且房間空間感十足。而酒店亦設有spa中心及9間餐廳,分別提供日式、中式和歐洲美食,若身處25樓的Est Italian意大利餐廳和Ovest酒吧,更可欣賞池袋全景。於Trip.com獲得91%的推薦度,不少旅客都表示酒店的周邊配套理想,有齊大型百貨公司及餐廳,而且交通方便,是遊東京其中一間值得推薦的酒店。

JR東日本大都會大飯店 池袋(Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro)

房價:人均HKD$464起(標準小型雙人房)

地址:Nishi-Ikebukuro 1-6-1, 171-8505, 豐島區, 東京, 日本

交通:池袋站步行1分鐘

池袋酒店推介【12】the b 東京 池袋酒店(the b ikebukuro)

酒店同樣位於池袋站旁邊,步行3分鐘即可到達。酒店旁邊有Sunshine City百貨公司和太陽城,基本上可滿足旅客購物的需要。酒店設計以時尚簡約為主,雖然客房的空間一般,不過勝在設備齊全。酒店會提供自助早餐,而Salvatore Cuomo Restaurant餐廳可提供柴燒Pizza和意大利特色菜餚。於Trip.com獲得86%的推薦度,網友都表示酒店近鬧市,無論是購物抑或餐飲都十分方便。

the b 東京 池袋酒店(the b ikebukuro)

房價:人均HKD$276起(標準雙人床房)

地址:Higashiikebukuro 1-39-4, 170-0013, 豐島區, 東京, 日本

交通:池袋站步行3分鐘

池袋酒店推介【13】京王布萊索酒店-池袋(Keio Presso Inn Ikebukuro)

酒店與池袋站的距離只有500米,步行約5分鐘即可到達。酒店屬於商務酒店,房間的空間不大,但勝在價錢便宜,加上設備齊全,可以滿足旅客的需要。除了購物中心之外,酒店周邊的餐廳亦有不少,包括蟹道樂、Sumibi Yakiniku Nakahara炭火燒肉,絕對可以滿足嘴饞的旅客。於Trip.com獲得4.3/5的評分,不少旅客都欣賞酒店的位置,就近車站,而且就算臨近大街,窗戶的隔音很好,值得推薦。

京王布萊索酒店-池袋(Keio Presso Inn Ikebukuro)

房價:人均HKD$221起(小型雙人床房)

地址:Minami-Ikebukuro 2-29-11, 171-0022, 豐島區, 東京, 日本

交通:池袋站步行4分鐘

