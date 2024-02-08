東京車站酒店11間推介｜直達迪士尼及機場/近地下街/露台歎早餐

東京車站酒店11間推介／東京站／東京駅｜雖然東京對於遊日港人來說，其熟悉程度甚至可以媲美旺角、銅鑼灣，不過每逢東京有新景點開幕，都會吸引港人再次坐飛機「回鄉」。要方便前往景點遊覽，當然要選擇一間靠近東京車站的酒店，《香港01》「好食玩飛」記者整合了11間性價比高的東京酒店，全部就近東京車站，不單止方便旅客吃喝玩樂和購物，更方便出行。預訂酒店前可以先查看優惠碼Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章提及之價錢以發稿日為準）

jl.filmic@IG

東京車站酒店推介【1】東京蒙特埃爾馬納酒店（Hotel Monte Hermana Tokyo）

酒店於2022年開業，屬較新的酒店之一，而且鄰近東京站，交通方便固然不用多說。酒店房間走簡約風，窗外的陽光可以引入房間外，旅客亦可以在房間欣賞到東京的美景。於Trip.com獲得88%的推薦度，旅客表示客房的設備一應俱全，而且酒店提供咖啡機、微波爐、洗衣機等設施。而酒店附近的餐廳、購物中心齊全，前往淺草寺、銀座、上野等地方亦十分容易，因此成為不少旅客推介必住的酒店之一。

東京蒙特埃爾馬納酒店（Hotel Monte Hermana Tokyo）

房價：人均$426起（雙床房）

地址：3-3-15, Nihonbashi Chuo-Ku, 103-0027, 中央區, 東京, 日本

交通：東京車站步行3分鐘

東京蒙特埃爾馬納酒店訂房優惠：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

東京車站酒店推介【2】唐草酒店東京站（Karaksa Hotel Tokyo Station）

酒店開業於2019年，坐落於東京站旁邊，最快5分鐘即可到達，而且車站旁邊的配套十分完善，有齊旅遊訊息中心、餐廳、購物商場等。酒店客房方面，設計走家居風，雖然沒有很奢華的感覺，但是多了一份溫馨感，除了洋式客房之外，亦有和室提供。於Trip.com擁有92%的推薦度，不少旅客都欣賞酒店鄰近車站的優點，酒店24小時提供雪條等甜品，以商務酒店來說，性價比甚高。

唐草酒店東京站（Karaksa Hotel Tokyo Station）

房價：人均HKD$732起（標準雙床房）

地址：Yaesu 1-5-3, 103-0028, 中央區, 東京, 日本

交通：東京車站步行5分鐘

唐草酒店東京站訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京車站酒店推介【3】J酒店東京GEO（J Hotel Tokyo GEO）

酒店位於東京站附近，因此吸引不少旅客入住，他們表示酒店客房的衞生良好，酒店職員的工作效率高，萬一在房間遇上電器損壞的問題，他們很快就可以提供協助，而且交通十分方便，數分鐘的步程就可以到達東京車站，然後再轉乘前往其他地方的列車。部分房間沒設電視，取而代之有投影儀，想在酒店欣賞電視節目的人要留意。

J酒店東京GEO（J Hotel Tokyo GEO）

房價：人均HKD334起（大床房）

地址：3-1-6 Nihonbashi Hongokucho, 103-0021, 中央區, 東京, 日本

交通：東京車站步行9分鐘

J酒店東京GEO訂房優惠：Trip.com｜Booking

東京車站酒店推介【4】東京京橋 穎特飯店（Hotel Intergate Tokyo Kyobashi）

從酒店走到東京站大約需要10分鐘的步程，鄰近有多個站，包括了京橋站、寶町站銀座一町目站，交通算是十分方便。酒店屬於商務性，性價比高。部分房間不大，但設備十分齊全。最特別的是每逢周六、周日，酒店提供的早餐會備有氣泡酒，讓旅客可以在輕鬆愉快的心情下展開旅程。在Trip.com獲得89%的推薦度，不少人都欣賞酒店附近清幽靜逸，職員細心的服務態度亦令不少旅客留下深刻的印象。

東京京橋 穎特飯店（Hotel Intergate Tokyo Kyobashi）

房價：人均HKD$325起（標準雙人房）

地址：Kyobashi 3-7-8, 104-0031, 中央區, 東京, 日本

交通：東京車站步行9分鐘

東京京橋 穎特飯店訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking

東京車站酒店推介【5】東京寶格麗酒店（Bulgari Hotel Tokyo）

東京寶格麗酒店Bulgari Hotel Tokyo是東京最新高級奢華酒店，由意大利著名珠寶品牌寶格麗所經營，酒店位於東京車站前的摩天大樓「東京Midtown 八重洲」內的40至45樓，擁有絕佳地理位置及高空優勢，將五光十色的東京市景盡收眼底。酒店採用意大利風格設計，傢俱也都是意大利名牌，房間落地玻璃有無敵美景，兩間餐廳皆由米芝蓮三星名廚主理，40樓更設有25米長的游泳池。設施和服務都是頂級水平，想體驗奢華住宿，不作他選！想體驗奢華住宿，不作他選！

東京寶格麗酒店（Bulgari Hotel Tokyo）

房價：人均$6,200起（豪華景觀雙人房）

地址：20201 Yaesu, Chuo-0ku, 東京站, 東京, 日本

交通：於京橋站出站後，步行約3分鐘

查看東京寶格麗酒店預訂優惠：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

東京車站酒店推介【6】安縵東京（Aman Tokyo）

想感受東京奢華的一面，不妨選擇入住這間酒店。從酒店大堂的設計，以至每一間客房，設計都是一絲不苟，和室的設計加上傳統日本紙門的設計，每個角落都將日本的現代化和傳統融入起來。落地大玻璃的設計可以讓旅客欣賞到日本東京24小時的美景。於Trip.com，旅客都給予4.9/5接近滿分的評價，他們表示，酒店的大堂很有氣派，而且房間空間感十足，早餐每款食物都十分精緻美味，絕對是值得推薦的酒店之一。

安縵東京（Aman Tokyo）

房價：人均HKD$5500起（豪華雙床套房）

地址：The Otemachi Tower, 1-5-6 Otemachi, 100-0004, 千代田區, 東京, 日本

交通：東京車站步行5分鐘

安縵東京訂房優惠：Agoda｜Trip.com

東京車站酒店推介【7】超級酒店Premier 東京站八重洲中央口（Super Hotel Premier Tokyo-eki Yaesu Chuo-guchi）

酒店距離東京站只有約400米，步行約4分鐘即可到達，酒店屬於商務酒店，房間空間大小一般，不過設備齊全，可以滿足到一般旅客的需要。於Trip.com獲得4.6/5的評分，推薦度更有92%。旅客表示，除了鄰近鐵路站，旁邊亦有巴士站，往來成田機場亦十分方便，而且客房的衞生環境理想，抽風、空調等亦沒有異味，值得向其他人推薦。

超級酒店Premier 東京站八重洲中央口（Super Hotel Premier Tokyo-eki Yaesu Chuo-guchi）

房價：人均HKD$425起（標準雙人床房）

地址：Yaesu 2-2-7, 104-0028, 中央區, 東京, 日本

交通：東京車站步行4分鐘

超級酒店Premier 東京站八重洲中央口訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京車站酒店推介【8】三井花園飯店京橋 / 東京站（Mitsui Garden Hotel Kyobashi - Tokyo Station）

酒店同樣位於東京車站旁邊，只需5分鐘步程，交通方便自然不必多說。不少旅客都在Trip.com留言，表示酒店值得推薦，除了因為地理位置理想外，房間的衞生亦理想，空間感十足，就算打開行李箱亦有足夠的行走空間。早餐的款式多元化，令旅客加了不少印象分，酒店附近有不少餐廳及大型購物中心，可滿足旅客的購物需要。

三井花園飯店京橋 / 東京站（Mitsui Garden Hotel Kyobashi - Tokyo Station）

房價：人均HKD$679起（中等雙人床房）

地址：Kyobashi 1-3-6, 104-0031, 中央區, 東京, 日本

交通：東京車站步行5分鐘

三井花園飯店京橋 / 東京站訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京車站酒店推介【9】東京皇宮酒店（Palace Hotel Tokyo）

想感受日本的皇室氣派，就絕對要入住皇居旁邊的東京皇宮酒店，以皇宮酒店命名，設計方面自然不會馬虎，酒店的大堂位置設計奢華，房間的空間感十足，部分房間的露台更可以眺望皇居的自然美景。除此之外，酒店的設備亦十分齊全，有健身室、泳池等，而酒店更有一個小禮拜堂，不少日本的新人都會在酒店舉行結婚儀式。於Trip.com獲得4.8/5的評分，旅客表示酒店職員可以安排旅客在自己房間的陽台享受早餐，加上職員服務態度十分好，交通又方便，是十分推薦的酒店之一。

東京皇宮酒店（Palace Hotel Tokyo）

房價：人均HKD$2014起（豪華房）

地址：Marunouchi 1-1-1, 100-0005, 千代田區, 東京, 日本

交通：東京車站步行10分鐘

東京皇宮酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京車站酒店推介【10】東京站八重洲京王布萊索酒店（Keio Presso Inn Tokyo Station Yaesu）

酒店距離東京站只有400米，步行4分鐘即可到達。除了交通方便之外，附近亦有多個旅遊景點，包括了布里斯通美術館等，值得旅客參觀。酒店房間設計簡約，而且設有洗衣機等設備供旅客使用。於Trip.com獲得4.3/5的評分，不少旅客表示，酒店職員的英語能力良好，以英語溝通方面沒有大問題。雖然房間空間不大，但勝在設備齊全，絕對適合窮遊的旅客入住。

東京站八重洲京王布萊索酒店（Keio Presso Inn Tokyo Station Yaesu）

房價：人均HKD$361起（舒適雙人床房）

地址：Kyobashi 1-4-1, 104-0031, 中央區, 東京, 日本

交通：東京車站步行4分鐘

東京站八重洲京王布萊索酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京車站酒店推介【11】萬豪東京車站萬怡酒店（Courtyard by Marriott Tokyo Station）

酒店設計獨特，大堂以現代藝術設計為主題，令整體感受與其他酒店不同。於Trip.com獲得4.2/5的評分，有旅客表示，酒店離東京站不遠，只需4分鐘步程，而且走幾步就可以進入地下商店街，有餐廳有購物的地方，非常方便。雖然房間不大但設備齊全，隔音好而且不近大馬路，一早一晚的車聲不大不會影響睡眠。前台職員的服務態度友善，令不少旅客留下良好的印象。

萬豪東京車站萬怡酒店（Courtyard by Marriott Tokyo Station）

房價：人均HKD$926起（創作者雙人床房）

地址：Kyobashi 2-1-3, 104-0031, 中央區, 東京, 日本

交通：東京車站步行4分鐘

萬豪東京車站萬怡酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

更多東京酒店推薦：東京地鐵站酒店｜東京車站酒店｜東京高評分酒店｜東京平價酒店｜東京親子酒店｜東京女性限定酒店｜東京賞櫻酒店｜淺草酒店｜新宿酒店｜澀谷酒店｜銀座酒店｜上野酒店｜秋葉原酒店｜輕井澤酒店｜池袋酒店｜河口湖酒店｜六本木酒店｜立川市酒店