廣州好去處10大推介｜動物園／滑雪場／沙面島／李小龍祖居永慶坊

廣州好去處10大推介2024｜搭高鐵從香港到廣州不用一小時便能到達，是假日想去個短旅行的好選擇。《香港01》「好食玩飛」記者精選了10大廣州好去處，當中有水上樂園、動物園、新興的滑雪場，也有充滿文藝氣色、適合打卡的廣州老城，即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

廣州好去處10大推介【1】長隆水上樂園／長隆歡樂世界

相信大家對長隆旅遊度假區的水上樂園也不陌生！作為中國四大的主題樂園之一，每年也會有不同的娛樂設施更新，在炎炎夏日去玩水就最好不過！必玩推介：巨蟒、搖滾巨輪、大洪峽和巨獸碗，當中巨蟒的滑道長達6公尺，非常刺激！

另外，同屬在長隆旅遊度假區的長隆歡樂世界也非常好玩！雖然開業已逾十年，但仍不停推出新的娛樂設施，每次去也有驚喜！當中推介垂直的過山車火箭雲霄飛車、U型滑板和龍捲風暴等，保證緊張刺激；怕玩機動遊戲的，樂區也有不同的家庭樂活動，如寶貝樂園、奇妙車隊和轉轉杯等，適合不同年齡層的朋友！

長隆水上樂園／長隆歡樂世界

地址：廣州市番禺區迎賓路長隆旅遊度假區內



廣州好去處10大推介【2】長隆野生動物世界

長隆野生動物世界分為8大區域，在這裡可以看到不同的野生動物和受保護的瀕危動物，包括大熊猫三胞胎、樹熊，以及超過200隻的白老虎，還可以近距離與動物互動。除了觀賞動物外，也可乘坐纜車欣賞長隆的夕陽！動物園分為南門和北門，朋友可查看樂園地圖，建議選擇較想優先體驗的設施近的入口開始玩。

長隆野生動物世界

地址：廣州市番禺區大石鎮105國道大石段593號



廣州好去處10大推介【3】廣州熱雪奇蹟

其實想體驗滑雪不一定要去外國！廣州熱雪奇蹟從2019年開業至今大受歡迎，不僅是全球第二大的室內滑雪場，佔地面積達7.5萬平方米，比香港大球場還要大！更有多種娛樂活動帶給你不同體驗，包括冰雕、冰上碰碰車和雪上飛碟等多種活動，炎炎夏日走到白雪皚皚的滑雪場，一定十分消暑！

廣州熱雪奇蹟

地址：廣東省廣州市花都區花城街道鳳凰北路63號廣州融創茂F1



廣州好去處10大推介【4】融創水世界

除了長隆水上樂園，另一個適合夏天暢玩的水上樂園融創水世界也是近年的熱門玩水勝地，這個新興的水上樂園佔地面積超過30000平方米，活動地方較多，不怕人流太多！樂園開業只有5年，玩樂設施嶄新，除了有人造海浪、滑水道等必有設施外，更有非常新穎的4D水影院及海島SPA，且全年也有恆溫水系統，任何時節也能暢玩！

融創水世界

地址：廣州市花都區鳳凰北路63號



廣州特色酒店推介👉🏻廣州特色酒店5間推介！超美懸崖泳池、鄰近國家公園 人均¥109起

廣州好去處10大推介【5】廣州沙面島

廣州除了是現代化的城市外，其實還有不少地方保留了懷舊特色，廣州沙面島便是其中之一。這裡保留了廣州最具異國風情的歐洲建築，著名的建築包括匯豐銀行、露德天主教聖母堂、蘇聯領事館等。島上種植了不少百年老古樹，環境清幽，大街小巷林立著西式的銅塑雕像、涼亭、花圃、木椅和噴水池，隨便找個地方也能拍出復古照片，也是漫步閒逛、放鬆身心的勝地。

廣州沙面島

地址：廣州市荔灣區沙面北街53-54號



廣州好去處10大推介【6】廣州永慶坊

有看過TVB劇集《西關大少》和《東山飄雨西關晴》的，應該對這裡不陌生！這個適合假日漫步的景點廣州永慶坊，位於廣州市最美騎樓街，是國家4A級旅遊景區，保留了很多老廣州的建築，處處充滿民初時期的味道。區內除了有李小龍的祖居外，還有民國大宅、富西關大屋特色的鑾輿堂。每個角落也像走進民初時代般，非常適合打卡！

廣州永慶坊

地址：恩甯路永慶坊（靠近粵劇藝術博物館）



廣州好去處10大推介【7】陳家祠

要細數廣州老城的話，陳家祠也是不容錯過的景點。陳家祠是廣東省規模最大及保存最完整的嶺南祠堂式建築，從清光緒十九年間一直保存至今，被當地人稱為「嶺南建築藝術明珠」。這裡除了可欣賞傳統工藝和材料所建成的建築外，當地也不時舉行光影秀，將古建築揉合現代藝術表演。這裡還有眾多傳統的大排檔和老字號，當中貞姨美食更是必食餐廳，坐在老建築中品嚐美食，定能放鬆身心。

陳家祠

地址：廣州市荔灣區中山七路恩龍里34號



廣州好去處10大推介【8】花城廣場

除了傳統老建築外，繁華的廣州大城市景色也相當漂亮，在花城廣場可以眺望到整座廣州塔，絕對是最佳的拍攝地點。此外，花城廣場也是匯聚了聚多美食和購物中心的現代化景點，廣場地下的另一個購物商場「花城匯」美食云集，享受完一頓豐富的晚餐再到戶外欣賞夜景也不錯。

花城廣場

地址：廣州市天河區花城大道89號



廣州好去處10大推介【9】珠江夜遊

另一個可以飽覽廣州塔的好去處珠江夜遊，喜歡「遊船河」的朋友可在這裡一次過觀賞廣州最美麗的城市夜景，包括珠江丹心、廣州塔、二沙海珠廣場花園等著名景點，船上更可額外加購自助餐，一邊享受美食，一邊觀賞美景，十分寫意。

珠江夜遊

地址：廣州市海珠區閱江西路222號廣州塔東北側珠江堤岸邊



廣州好去處10大推介【10】廣州長隆國際大馬戲

廣州長隆國際大馬戲，是全球演出人數和動物最多的馬戲表演，且場地可容納近8,000名觀眾同時觀看，一直深受外國旅客喜愛。熱門的表演活動有環球飛車、魔幻火輪及魔域仙境，表演者靈活的動作揉合舞台燈光效果和設計，視覺效果豐富且觸目驚心，也是廣州數一數二的好去處。

廣州長隆國際大馬戲

地址：廣州市番禺區迎賓路長隆旅遊度假區內



更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海迪士尼親子酒店｜四川酒店

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略