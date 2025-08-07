羅湖口岸開放時間+交通方法！1招教你慳車費｜附免費巴士路線

羅湖口岸開放時間及交通資訊！羅湖口岸是全港唯一有鐵路連接的口岸，若要經該口岸北上，必須乘搭港鐵東鐵線。《香港01》「好食玩飛」記者整合由市區乘搭東鐵北上羅湖口岸的資訊，還有1個能節省車費的隱藏方法！順帶一提，羅湖深港文化月已開幕，現時逢周六、日過關後都可乘坐免費巴士前往各大景點，詳情即睇下文！



羅湖口岸免費巴士｜羅湖深港文化月開幕 增免費巴士往返景點及口岸

羅湖深港文化月2025開幕，在未來一個月內，將圍繞羅湖區舉辦文化、旅遊、體育、消費等30場活動，其中全新推出免費口岸接駁巴士循環線，每逢周六、日行駛，由羅湖口岸出發，途經多個人氣景點及商場。

接駁巴士由深圳巴士集團營運，巴士車身印有「2025羅湖深港文化月」以便市民辨識，非常方便！

羅湖口岸出發：

羅湖口岸→三趟快車博物館→羅湖口岸，途經東門、KKTIME、寶能中心、藝展中心、萬象食家、萬象城等



免費時段：7月12、13、19、20、26、27；8月2、3、9、10（每周六日）

時間：10:00-18:00

班次：每小時一班



羅湖口岸交通方法+開放時間

羅湖口岸開放時間

位於深圳羅湖區的羅湖口岸，開放時間為6:30-00:00，與香港北區的羅湖管制站實施「兩地兩檢」，是一組鐵路關口。故此，大家若要經羅湖口岸北上必須先乘搭東鐵綫。東鐵綫由金鐘前往羅湖的頭班車分別為每日06:04；由羅湖前往金鐘、紅磡尾班車則分別為每晚00:00及00:30。若深夜前往深圳又怕來不及過關，應改用24小時通行的皇崗口岸北上。

當列車抵達羅湖站後，大家需先進入與車站接壤的羅湖口岸辦理出境手續，再經羅湖橋跨越深圳河，才能抵達羅湖口岸進行入境手續。

進入羅湖區後，大家可以遊覽洪湖公園、東門町美食街、向西村等多個景點。羅湖口岸一帶裝有指示牌，提點大家地鐵站以及巴士站的方向。

羅湖口岸鄰近景點的地址、交通資訊，可參閱下文：

羅湖口岸交通 使用1隱藏方法可慳車費

想節省北上的交通開支，其實仍有1個方法。大家只要在到達羅湖站前的1個站——上水站花數分鐘出閘再入閘，便能至少節省約$2車費。

由於港鐵對市區前往邊境車站的乘客收取較高車費，乘客前往羅湖的車費會較前往市區其他車站為高。

由金鐘前往羅湖：八達通及現金收費分別為$52.2及$55.5

由金鐘前往上水：八達通及現金收費分別為$22.2及25.5

由上水前往羅湖：八達通及現金收費分別為$26.5及$28

在上水先出閘，再多入1次閘繼續北上羅湖，可省下$3.5及$2。



港鐵邊境車站的閘機（資料圖片）

除了上述例子，在市區多個車站（北區及部份大埔區的車站例外）前往羅湖時，先在上水出閘，可省下數角至數元車費。

