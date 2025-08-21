池袋景點10大｜Sunshine City＋水族館　一間扭蛋店破健力士紀錄

池袋景點2025｜池袋是東京旅遊熱門地之一，這裏交通方便連接多條地鐵線，又有各式各樣的購物景點和美食。《香港01》「好食玩飛」頻道記者就整理了池袋10大必去景點，當中包括全日本首個大廈水族館、破健力士世界紀錄的扭蛋店、日本百大咖啡店等，讓大家一文睇清池袋熱門景點。



池袋景點—Sunshine City太陽城

Sunshine City由四座大廈組成，是一個集購物中心、辦公室、水族館、博物館、展望台於一身的景點。不少人指假如沒有太多時間，來到池袋都必須去Sunshine City，一個地方都足夠玩一日。

池袋Sunshine City太陽城

地址：東京都豐島區東池袋3-1-3

交通：東京Metro東池袋站步行3分鐘



池袋景點【1】Sunshine City陽光水族館—空中水族館

陽光水族館是日本首間位於高樓樓頂的水族館。陽光水族館內分三區，有室內及室外，共有750種魚類，亦有海獺、企鵝及海獅，海獅不時會有表演。有遊客指出水族館雖然規模不大，但整體路程設計得很細心，又有一些罕見物種，亦有表演，因此是個難忘的體驗，值得一看。

位於水族館頂樓戶外區域，陽光照耀，有夢幻的感覺。（Sunshine City官網）

陽光水族館

地址：東京都豐島區東池袋3-1 太陽城 World import Mart 大樓 頂樓

營業時間：9:00 - 21:00（年中無休）



池袋景點【2】Sunshine City SKY CIRCUS陽光60瞭望台—天空花園+空中Cafe

「Sunshine City 60展望台展望公園」位於60樓，海拔高達251米，以「365日，公園日和」為主題，希望成為一個為訪客提供全新觀景體驗的天空公園。公園分成三個部分，包括「展望之丘」、展望公園CAFE及活動場地。當中，「展望之丘」會舖上人工草皮，訪客可以在草地上野餐和休息，俯瞰東京的城市繁華景色！

另外，區內更有嬰幼兒專用的爬行區域，同時更有繪本及玩具提供，小朋友可以盡情「放電」不怕悶！大人小朋友都啱玩！

瞭望台景色優美。（Sunshine City 官網）

SKY CIRCUS陽光60瞭望台

地點：東京都豐島區東池袋3-1 サンシャインシティサンシャイン60展望台·60F

營業時間：11:00-21:00

入場費：

平日：成人700日圓／小學生及中學生500日圓

星期六、日及公眾假期：成人900日圓／小學生及中學生600日圓



池袋景點【3】Sunshine City 扭蛋玩具百貨—健力士世界紀錄3000部以上扭蛋機

召喚扭蛋愛好者！扭蛋百貨在關東、關西地區有大量分店，但池袋總店最特別之處在於其佔地最大，同時號稱提供多達3,000部以上的扭蛋機，數量破健力士世界紀錄，就算對扭蛋無愛，去到現場都會為其數量所折服，密密麻麻的扭蛋機當成打卡背景都十分適合。

扭蛋玩具百貨有多達3,000部以上的扭蛋機，數量全世界最多。（BandaiNamco官網）

Gashapon百貨商店池袋總店

地址：東京都豊島区東池袋3-1-3 池袋 Sunshine City World Import Mart Bldg. 3F

營業時間：10:00-21:00



池袋景點【4】Sunshine City 扭蛋森林

雖然扭蛋森林池袋店的扭蛋機數量只有約1,240台，未能與扭蛋百貨相比，但好處就在於扭蛋機擺放夠集中，種類夠多之餘每部都絕不重覆。同時最令扭蛋迷興奮的，這裡的扭蛋機有著明細的分類，除了動漫作品，每個小區都會有自己的主題，例如「環保袋」、「小動物」、「食物模型」，遊客可以更集中地扭自己心目中想要的扭蛋。

扭蛋森林種類夠多之餘每部都絕不重覆。（資料圖片）

轉蛋轉蛋的森林 池袋 太陽城店（ALTA區）

地址：東京都豊島区東池袋3-1-3 池袋 Sunshine City ALTA 1F

營業時間：11:00-20:00



池袋景點【5】Sunshine City 精靈寶可夢 Mega Tokyo

精靈寶可夢Mega Tokyo是東京最大的寶可夢中心，除了超多款式的寶可夢商品，亦有售賣寶可夢飲料和甜點的Pikachu Sweets by Pokémon Cafe（飲料和甜點只可以外賣），還有寶可夢訓練師對戰基地，到處都有打卡位。喜歡精靈寶可夢一定不能錯過！

精靈寶可夢 Mega Tokyo

地址：東京都豊島區東池袋3-1-2 (2樓alpa)

營業時間：10:00–20:00



池袋景點【6】東武百貨店池袋店—免稅Mont-bell、UNIQLO

想一次買齊日本最新美妝保養品、露營戶外用品、手信同美食嗎？就要安排到池袋車站西口直達的東武百貨店一逛！無論是DAISO旗艦店、UNIQLO超大型店舖、京都勝牛、Mont-bell都有設店，還有免稅優惠，保證一定有收穫！

池袋東武百貨

地址：東京都豊島區西池袋1-1-25

營業時間：10:00-19:00

交通：JR池袋站的中央1、2出口步行1分鐘



池袋景點【7】Parco池袋—Chiikawa主題Cafe

Parco是日本著名的百貨公司品牌，來到池袋同樣有不少香港人熟悉的流行服飾品牌及家品店，例如有Franc franc，Jins，ABC Mart等，另外於2023年翻新後，增加了歐美熱門遊戲周邊的遊戲主題商店，《新世紀福音戰士》的周邊商店等，同時進駐了一些美妝香水品牌店，男女老幼都啱行！近期更受大家留意的是Chiikawa主題Cafe，主題餐點配上可愛的佈置，Chiikawa粉絲謹記要預訂！

Parco池袋

地址：1-28-2, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo

營業時間：

商場本館 10:00-21:00

7F、8F 餐廳 11:00-23:00



池袋景點【8】animate 池袋總店—動漫迷必去

日本最大動漫商品連鎖店「animate」池袋總店曾於2023年翻新，比舊有賣場面積擴大2倍，樓高9層，由漫畫、雜誌、動漫周邊，到聲優產品和期間限定展覽都應有盡有。一躍成為世界最大規模的animate店，喜愛日本動漫二次元的人必去！

animate樓高9層，每層都有分類。（陳錦洪攝／資料圖片）

animate 池袋總店

地址〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-7

營業時間：11:00–21:00／週末及國定假日10:00–20:00



池袋景點【9】コツメイト池袋店 —水獺刺蝟動物Cafe

除了行街，更想留下獨特的回憶？不妨可以去下動物Cafe，跟可愛的動物們親密接觸！這間Cafe是以水獺作賣點，另外亦有刺蝟和蜜袋鼯。價錢方面只包含互動時間，沒有餵動物的零食和飲品。如果對體驗有興趣，建議可先預留位置。

與可愛水獺親密互動吧！（コツメイト官方網站）

コツメイト池袋店

地址：東京都豊島区東池袋1丁目29-4成田ビル5階

營業時間：平日11:00～19:00；六日＆國定假日:11:00～19:00



池袋景點【10】Coffee Valley—2022日本百大咖啡店

在Tabelog上享有3.7評分的Coffee Valley，是不少食客推薦的歇腳點。餐廳裝潢走簡約木系工業風配上柔和燈光，充滿讓人放鬆的氛圍。咖啡方面亦十分講究，顧客可根據自己喜歡的味道選擇咖啡豆，另外包點製作亦用心，想要中途休息可以來這裡食個下午茶。

Coffee Valley

地址： 2 Chome-26-3 Minamiikebukuro, Toshima City, Tokyo 171-0022日本

營業時間：

平日：08:00-20:00

星期六日：09:00-20:00



（全文完）