羅湖天河城南館｜食玩買5大推介！川菜渝月+俄式超市｜附交通方法

撰文：蘇翰林
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羅湖天河城南館懶人包！如果大家已經去膩了萬象城、萬象天地、星河COCO Park，不妨考慮到深圳天河城逛逛。天河城南館自開幕後，連同北館的面積有合共12萬平方米，是目前羅湖北最大型的購物中心。天河城不僅鄰近地鐵站，且有約150家品牌進駐，當中包括「福斯點評必吃榜」的川菜店渝月、人氣超市俄羅斯國家館等等，想知新商場還有什麼特色？即睇內文！

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羅湖天河城｜羅湖北最大購物中心　擁12萬平方米空間

深圳天河城南館及北館面積合共12萬平方米，是目前羅湖北最大型的購物中心。商場的商業空間包括購物中心、約3萬平方米屋頂花園，以及1.4萬平方米的金啤坊藝術街區。而於去年9月才開幕的南館，建築以多層退台式設計，令戶外空間有更好的採光和通風效果。

羅湖天河城｜直駁商場交通便利

深圳天河城位於羅湖北區的核心地段，南館B1層將直接接駁地鐵5及7號線的太安站，太安站鄰近福田及羅湖口岸，交通非常便利；另外南館與北館之間的B1層與L3層，設有空中連廊，顧客可自由地往返兩邊的購物區，十分方便。

羅湖天河城南館食玩買推介【1】渝月

商場的南館擁有多家知名餐廳，其中榮獲「福斯點評必吃榜」的川菜渝月，在內地更是著名的排隊店。本地食客必點的菜色有雪花牛肉燒麻婆豆腐、生煎包、雞絲涼麵等等，雪花牛肉燒麻婆豆腐，豆腐嫩滑可口，牛肉沾滿辣汁，非常惹味！

地址：深圳天河城購物中心南區負一樓NB103

羅湖天河城南館食玩買推介【2】濱壽司

在內地稍有名氣的平價壽司濱壽司，一碟壽司約為10元人民幣，性價比十分高！而濱壽司在天河城南館亦有分店，熱門菜色有牛肉鵝肝壽司、火炙鰻魚飛魚籽和非壽司類的壽喜鍋，牛肉鵝肝壽司入口即溶，充滿油脂香味，15元人民幣就有交易！

地址：深圳天河城負一樓NB116

羅湖天河城南館食玩買推介【3】啫騰·粵菜啫啫煲

啫騰·粵菜啫啫煲主打老廣東味道，進店後還可任吃免費的雪糕。餐廳有各式各樣的啫啫煲，當中推介檸檬葉啫脆鰻魚、咸蛋黃大蝦以及脆不膩蠔仔餅。檸檬葉啫脆鰻魚以「生啫」，即廣東傳統煮法，將新鮮食材放入煲內，調味後再全程以大火乾燒，令食材帶有鑊氣，喜歡吃濃味食物的不妨一試！

地址：深圳天河城購物中心南區4層N404-N405

羅湖天河城南館食玩買推介【4】娛樂體驗場所——全境方舟、魅KTV、街舞「九條街」

除了多間人氣餐廳外，天河城南館同時也集合了娛樂、休閒及文化等配套。例如有潮玩空間「全境方舟」、魅KTV、桌球體驗空間、國內知名街舞機構「九條街」等等，集多元化的娛樂場所。

2樓：全境方舟、九條街
3樓：KK桌球
5樓：魅KTV ，壹品健身

羅湖天河城南館食玩買推介【5】人氣俄羅斯超市

不得不提，商場還有專售俄貨的超級市場「俄羅斯國家館」，擁有超過3,000種地道俄貨，超市於深圳龍華區及寶安區開店以來大受歡迎，由日用品、零食、雪糕、酒類、調味料等一應俱全。

地址：深圳天河城購物中心南區4層F1

深圳天河城地址及交通方法

地址：深圳市羅湖區太白路3008號
交通：
羅湖口岸：羅湖站上車，大劇院站下車後，轉乘8號線（小梅沙方向），於黃貝嶺站下車，轉乘5號線（黃貝嶺-赤灣），於太安站下車。
福田口岸：福田口岸站上車，在福民站下車轉乘7號線（太安方向），於太安站下車。

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