六本木攻略｜聖誕15件事必做！食和牛壽喜燒　必逛麻布十番小店

六本木自由行｜在計劃去東京旅遊的大家，又怎會plan漏六本木這個蒲點呢！以下整理了15個景點和餐廳，包括有42年歷史的壽喜燒店，主要提供日本黑毛和牛，有入口即化的口感！購物方面，大家可以逛商店街、大型商場，麻布台之丘在前年年尾才開幕，有商店也有酒店！



《聖誕限定篇》

六本木自由行【1】六本木之丘——400米銀白燈海大道！

六本木之丘每年都會舉行「CHRISTMAS HILLS」聖誕活動，聖誕活動今年以「Shall We Cha Cha Cha？」為主題，在六本木新城櫸樹坂呈獻「SNOW & BLUE」主題燈飾，在長達400米的大道中亮起近93萬顆藍白色調的LED燈飾，打造出一片銀白色的燈海！

此外，位於六本木新城的O-Yane廣場亦會舉行「六本木新城聖誕市集2025」，重現德國斯圖加特聖誕市場，將設有10家店鋪，提供傳統德國聖誕商品、熱紅酒和香腸等正宗德國美食的餐廳；而66 Plaza則會有「Luminous Bouquet」小型聖誕燈飾亮相。

六本木之丘

日期：2025年11月4日至12月25日（燈飾）；2025年11月22日至12月25日（市集）

時間：17:00 - 23:00（燈飾）；11:00 - 21:00（市集）

地點：六本木之丘、六本木櫸坂通等

交通：六本木站步行6分鐘



《飲食篇》

六本木自由行【2】燒うおいし川六本木凛華樓——創新燒魚OMAKASE

燒うおいし川六本木凛華樓是天王周杰倫到訪東京必吃的餐廳之一！餐廳以「燒魚」概念取代傳統燒肉，將新鮮海鮮以日式燒烤方式烹調，全程更有職員代燒。餐廳的「至福三色丼」Omakase除了可以品嘗到不同燒魚料理，還有經典又邪惡的海膽三文魚籽蓋飯！

燒うおいし川六本木凛華樓

地址：東京都港區六本木6-2-6 GEMS六本木 5F

交通：日比谷線六本木站1B出口步行1分鐘



六本木自由行【3】ジョウモン 六本木店——人氣居酒屋！博多風串燒

ジョウモン 六本木店是位於六本木的熱門居酒屋，裝潢帶有懷舊風格，主打九州博多風格的串燒，共有超過50種肉類及野菜串燒，以及拉麵、冷麵、釜飯、牛腸鍋等九州特色料理。必食推介有烤雞腿肉、烤玉米、雞心、雞肉丸子、培根卷等，價格實惠、上菜速度也合理。

ジョウモン 六本木店

地址：東京都港區六本木5-9-17 藤森ビル1F

交通：東京地鐵六本木站3號出口步行3分鐘



六本木自由行【4】しゃぶ禅 六本木店——1983年至今！黑毛和牛壽喜燒

「しゃぶ禅」是一家歷史悠久的壽喜燒專門店，早於1983年在六本木開設了第一家，以頂級食材聞名，店內的涮涮鍋和壽喜燒都是採用日本黑毛和牛，肉質鮮嫩細緻且入口即溶，讓每一位食客回味無窮！還可以配上自製的醬汁和超過20種的新鮮蔬菜。舒適的環境非常適合家庭和朋友聚餐！

しゃぶ禅

地址：東京都港區六本木3-16-33 青葉六本木大廈 B1 106-0032

交通：日比谷線六本木站3號出口步行5分鐘 / 大江戶線六本木站3號出口步行5分鐘 / 南北線六本木一丁目站步行6分鐘



六本木自由行【5】Mercer Brunch——法式吐司／紐約風早午餐店

Mercer Brunch是以雞蛋料理作為中心的紐約風早午餐店。其招牌菜式是法式吐司，布里歐麵包完全地吸入蛋汁，然後煎烤至外脆內軟，口感層次豐富，難怪網民稱Mercer Brunch是早午餐的天花板！除了法式吐司，主菜上的牛排拼盤和沙朗牛排配荷包蛋也是受歡迎菜式。如果想「据扒」，Mercer Brunch是不二之選吧！

Mercer Brunch

地址：東京都港區六本木4-2−35 URBAN STYLE六本木三河台 1F

交通：大江戶線六本木站7號出口步行約3分鐘



六本木自由行【6】Verve Coffee Roasters——2層咖啡店／手沖咖啡

源自加州的精品咖啡Verve Coffee Roasters在六本木也有分店，落地大玻璃連接兩層，視野廣闊而且光線非常充足；咖啡廳營業至9點，晚上也可以坐在咖啡廳內看聖誕夜景。咖啡廳以親自挑選世界各產地咖啡豆並自行烘焙而聞名，不少明星光顧。除了手沖咖啡，網民稱拿鐵、鬆餅也是必點。

Verve Coffee Roasters

地址：東京都港區六本木5-16-7

交通：大江戶線六本木站3號出口步行約6分鐘



六本木自由行【7】Napule東西中城店——雙拼Pizza

西餐之選除了有上述介紹之外，Napule也是來六本木必吃的西餐廳，在花園露台上可俯瞰綠樹環繞周圍，晚餐時間可欣賞到特別的景色。Napule以義大利餐點為招牌，有Pizza、義大利麵、沙律等等，而Pizza更是大熱菜式，因為一份Pizza可以合拼兩種口味，最多網民推薦瑪格麗特口味，非常開胃！

Napule

地址：東京都港區赤坂9-7-4 D-0117

交通：大江戶線六本木站3號出口步行3分鐘



《購物／觀景篇》

六本木自由行【8】國立新美術館——必打卡圓形Cafe＋特展！

國立新美術館是日本最大規模的美術館，擁有5萬平方公尺的展覽空間，是日本建築師黒川紀章最後的代表作。波浪型玻璃外型的建築宛如一件藝術品，中庭的開放式Cafe更是《你的名字》的場景藍本！此外，美術館除了常設展，也會定期舉辦不同特別展覽，例如寶格麗展、日本歷代藝術創作展等，又可以打卡又可以欣賞作品，絕對值得一訪！

國立新美術館

地址：東京都港區六本木7-22-2

交通：大江戶線六本木站7號出口步行約4分鐘／千代田線乃木坂站6號出口直達



六本木自由行【9】森美術館——高空360度無死角賞市景＋睇展覽！

森美術館坐落於六本木Hills的森大廈53樓，除了可以360度無死角俯瞰城市及東京鐵塔景色，還可以在美術館看展覽！森美術館是具有全球視野的當代美術館，每3年都會舉辦一次「Roppongi Crossing」系列展覽，體現日本現代藝術發展史；還會舉辦國際性特展！例如大熱的CHANEL展覽，還有即將舉行的《新世紀福音戰士》系列30 週年特展等。

森美術館

地址：東京都港區六本木6-10-1六本木Hills森大樓53樓

交通：日比谷線六本木站1C出口步行3分鐘



六本木自由行【10】朝日電視台——打卡多啦A夢、蠟筆小新場景！

朝日電視台是出品多啦A夢、蠟筆小新、我們這一家、假面騎士等日本具代表性角色動畫的電視台。其中電視台的一樓開放公眾參觀，且設置了不同場景及裝置，例如多啦A夢的1:1隨意門及道具、蠟筆小新的1:1角色全家福等，還可以購買不同週邊商品及紀念品！

朝日電視台

地址：東京都港區六本木6-9-1

交通：大江戶線六本木站步行4分鐘



六本木自由行【11】麻布十番商店街——時尚小店／特色餐飲店

麻布十番商店街是距離六本木地鐵僅是一個站，是個很有氣氛的商店街，與一般的商店街不同的是整體感覺較為時尚，而且還有各種具有特色的餐飲店，還有不少日式糕點的老字號店鋪。

麻布十番商店街

地址：東京都港區麻布十番2丁目

交通：地鐵麻布十番車站直達



六本木自由行【12】麻布台之丘（麻布台Hills）——日本第一高樓

麻布台之丘有330公尺高，成為「日本第一高樓」，佔地8.1公頃，猶如山丘的外觀是由英國設計師海澤維克（Heatherwick）所設計的，當中結合了商場、餐廳、酒店、教育機構、辦公室、畫廊等等，商場外更設有座位供民眾或旅客靜座欣賞景色。

麻布台之丘

地址：東京都港區虎之門五丁目、麻布台一丁目及六本木三丁目地區

交通：日比谷線六本木站3號出口步行10分鐘



六本木自由行【13】東京中城八重洲——45層高／美術館／酒店

睇完燈飾，當然是去附近吃晚餐啦！上年才開幕的東京中城八重洲是擁有45層高的複合式大樓，商城內分為Galleria和Plaza兩個區域，有21_21 DESIGN SIGHT美術館、麗思卡爾頓酒店、食肆、商店等等，可以購買又可以用膳。食店例如有使用爐灶和柴火的新型餐廳「爐端紅焰」、居酒屋「MEKIKINOGINJI」等等。

東京中城八重洲

地址：東京都中央区八重洲2-2-1

交通：東京Metro東京站往地下通路走直達 / 東京Metro銀座線京橋站步行約3分鐘



六本木自由行【14】Tokyo City View展望台——52樓360度遠眺東京城景

Tokyo City View展望台聳立於六本木Hills的森大廈52樓，可360度遠眺東京城市景色，無論是白天或是黑夜中的景色都非常令人驚艷，如果在日落前一個小時到達展望台，便可以看到天色轉變下的城景！如果天氣理想，也可以以500日元加購到頂樓停機坪的門票，享受更高處、更加寬敞的東京全景。

Tokyo City View展望台

地址：東京都港區六本木6-10-1 52F

交通：日比谷線六本木站1C出口直通／大江戶線六本木站3號出口步行4分鐘



六本木自由行【15】毛利庭園——有池塘、小徑、瀑布

位於朝日電視台和六本木Hills之間的毛利庭園是個源於江戶時代的都市綠洲，非常適合親子家庭前來放鬆遊玩。庭園內有池塘、小徑、瀑布等。四季交替時，有櫻花、銀杏、紅葉等不同景色。除了可跟大自然打卡外，還有一個打卡位！就是池畔旁的黃金愛心雕像，是法國藝術家Jean-Michel Othoniel的名作，晚上點燈下的庭園非常美麗！

毛利庭園是個源於江戶時代的都市綠洲，有池塘、小徑、瀑布。（小紅書@SHIN小森角度）

毛利庭園

地址：東京都港區六本木6丁目

交通：日比谷線六本木站1C出口直通／大江戶線六本木站3號出口步行4分鐘



