Klook優惠碼2025｜雙11必搶酒店半價　附Promo Code+信用卡優惠碼

Klook優惠碼合集2025｜Klook信用卡優惠碼｜如你正計劃去旅行，《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2025年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。



《香港01》獨家優惠碼｜訂酒店慳6%

優惠：預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600享額外94折優惠

優惠期：即日 至 2025年12月31日

優惠碼：HK01HOTEL6

Klook雙11推出驚喜優惠！

Klook 「11.11日日放飛搶抵DEAL」

優惠1 . 每日11AM及9PM大派抵Deal低至$11！

由11月1日起至11月12日，Klook每日11AM及9PM都會大派多個超抵優惠，當中包括：

11月1日11AM：

【限量$11】香港往澳門金光飛航船票 【$559坐豪華席睇水舞間】澳門水舞間水上匯演門票 【第二位$11】朗廷酒店｜The Food Gallery｜自助晚餐 【買一送一】澳門新濠影滙傳奇英雄科技城門票

【買一送一】澳門新濠影滙｜星滙餐廳｜自助晚餐

11月1日9PM：

【買一送一】香港海洋公園門票

優惠：購買香港海洋公園門票買一送一優惠一次。

優惠期：2025年11月1日晚上9時開搶至2025年11月1日

優惠碼：DOUBLE11OP

【買一送一&第三位加$111】香港沙田萬怡酒店｜MoMo Cafe｜自助晚餐

11月2日11AM：

【快閃$11】 機場快綫優惠車票 【加$11多一間/一晚】深圳隱秀山居酒店住宿套餐 【限量搶$11】阿奇拉湯泉生活

11月2日9PM：

【快閃買一送一】關西樂享周遊券豪華版 優惠：購買關西樂享周遊券豪華版，結賬時輸入優惠碼，即可享買一送一優惠。

優惠期：2025年11月2日晚上9時開搶至2025年11月2日 優惠碼：活動頁面 【快閃9折優惠】饗 A Joy - 捷運台北101 / 世貿站

11月3日11AM

【5折優惠】預訂Klook酒店即享5折優惠

【限時$1,111】香港黃金海岸酒店

【限時$1,688起】香港富麗敦海洋公園酒店1晚連海洋公園單日入場門票

尚有更多優惠，請密切留意活動頁面公佈！

優惠2：大派專屬優惠碼高達HK$1176！

滙豐信用卡減HK$111

優惠：預訂全球活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享HK$ 111折扣。

優惠期：即日起至2025年11月30日

優惠碼：HSBC25NOV111

滙豐信用卡減HK$100

優惠：預訂指定全球酒店淨房單一淨額簽賬滿HK$1,000元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享HK$100折扣。

優惠期：即日起至2025年11月30日

優惠碼：HSBC25NOVHT

滙豐將會在11月10日、11日、12日推出限時優惠碼，敬請密切留意！



Klook活動滿HK$500減HK$25

優惠：購買Klook活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠

優惠期：即日至2025年11月30日

優惠碼：DL1165OFF

Klook活動滿HK$2,500減HK$120

優惠：購買Klook活動滿HK$2,500即享HK$120折扣優惠

優惠期：即日起至2025年11月30日

優惠碼：DL11120OFF

日本/澳洲/紐西蘭租車9折

優惠：訂購日本 / 澳洲 / 紐西蘭租車滿HK$1,800即享9折，最高折扣限額為HK$180

優惠期：即日起至2025年11月12日

優惠碼：DL11CAR10OFF

澳門水舞間水上匯演入場門票8折

優惠：購買澳門水舞間水上匯演入場門票（不包括除外套餐）即享八折優惠一次，最高折扣金額為HK$320。

優惠期：2025年11月1日上午11時開搶至2025年11月3日

優惠碼：HODW20OFF

酒店無門檻50%折扣

優惠：預訂Klook酒店無低消門檻即享5折優惠，最高可減HK$233

優惠期：即日起至2025年11月3日

優惠碼：STAY50OFF08

逢星期一全球酒店85折

優惠：訂購全球酒店淨房商品（不適用Staycation住宿方案），輸入優惠碼享85折優惠，最高可折抵HK$350，優惠碼需於領取當日使用完畢。每逢星期一下午12:00限量開搶，優惠碼使用數量有限，以實際結帳時間先後順序為準。

優惠碼：參考活動頁面

酒店無門檻5%折扣

優惠：於Klook指定酒店無低消門檻可享95折優惠，折扣上限HK$39。

優惠期：即日起至2025年12月7日

優惠碼：YEHOTEL5OFF

韓國酒店8折

優惠：訂購韓國酒店(僅適用於即時確認及不可退款之酒店訂單)，滿HK$1,000即減HK$200，最高折扣限額為HK$200。

優惠期：即日起至2025年11月30日

優惠碼：KRHTL20

歐盟產品享95折

優惠：適用於歐盟產品，最低消費金額為US$100（約HK$777），最高折扣金額為US$10（約$77），每位用戶可以使用3次。

優惠期：即日起至2026年01月01日

優惠碼：ALLEU10

歐洲火車票享12美元優惠

優惠：適用於EU Train PTP車票，最低消費為US$80（約HK$622），可抵US$12（約HK$93）， 每位用戶可使用5次。

優惠期：即日起至2026年01月01日

優惠碼：EUPTP12

南澳特色活動及一日遊享8折優惠

優惠：購買南澳州活動及一日遊，消費滿HK$600或以上的香港用戶，可享8折優惠，最高折扣為HK$250。

優惠期：即日起至2026年01月14日

優惠碼：ADELAIDE20

內地酒店享85折

優惠：預訂指定酒店套餐，即訂享85折優惠活動，最高折扣HK$882。

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：CNHOTELFIRST

關西樂享周遊券豪華版（含日本環球影城）15%優惠

優惠：預訂「關西樂享周遊券豪華版」、 「關西樂享周遊券豪華版 + 超級任天堂世界™區域入場保證券」 、「關西樂享周遊券豪華版（含日本環球影城1日券＆無敵星星爆谷桶）+ 超級任天堂世界™入場」或「關西樂享周遊券豪華版（含日本環球影城1日券＆無敵星星爆谷桶）」 ，可享15%折扣，最高可減HK$303。

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：HFPKANSAI15

指定東京景點 5% 折扣

優惠：預訂指定東京景點門票，包括「東京迪士尼度假區 - 東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋門票」、「山梨富士急樂園門票」、「東京三麗鷗彩虹樂園門票」、「東京巨蛋城遊樂園5項設施體驗門票」、「KidZania東京樂園門票」、「讀賣樂園門票」，最高折扣為US$3（約HK$23）。

優惠期：即日起至2025年12月28日

優惠碼：TK10ATT

豪斯登堡入場券 8折

優惠：預訂指定門票，包括 「豪斯登堡入場券 - 1日護照」 、「1日護照 + 北九州3日鐵路周遊券」 、「1日護照 + 北九州5日鐵路周遊券」、 「1日護照 + 北九州2日巴士周遊券」 、「1日護照 + 北九州3日巴士周遊券」 、「[3人團體] 1日護照」、 「[4人團體] 1日護照」 ，最高折扣US$66（約HK$513）

優惠期：即日起至2026年02月17日

優惠碼：HTB20YE

日本環球影城指定通行證抵HK$151

優惠：預訂「日本環球影城影城通行證 - 【雙人】1日券 + 商品／餐點」無低消門檻，可折抵JPY3,000（約HK$151）

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：USJ3000

三亞全線旅遊產品減HK$200

優惠：購買Klook三亞活動滿HK$1,000即享HK$200折扣優惠。

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：HELLOSANYA

東京三麗鷗彩虹樂園門票20%折扣

優惠：購買「東京三麗鷗彩虹樂園門票」無低消門檻可折抵20%折扣。

優惠期：即日起至2026年02月17日

優惠碼：20SANRIO

優惠3：買得多賞更多！即時回贈高達HK$150

雙十一推廣期間（11月1日至12日），消費有機會享即時回贈高達HK$150！消費滿HK$500，即送HK$50，消費滿HK$1,000，即送HK$100！限量名額100個，優惠碼會於消費後經電郵發出。

優惠4：11.11終極免費賞來回機票

凡消費即有機會獲得免費來回機票！詳情留意活動網站！

內地酒店「單單有獎」

內地酒店訂房首單酒店預訂無上限折扣，北上可以慳足HK$1,000以上，兼送高鐵／滴滴優惠券、精選熱門酒店折扣後低至每晚人均HK$250起！

酒店訂單「單單有獎」折上折

▪️第1單：使用優惠碼即享85折（無上限折扣） 下單後再送下一單酒店75折優惠券

▪️第2單：使用優惠碼即享75折

▪️第3單：入住後送出高鐵$75優惠券及滴滴優惠券

全球租車即減HK$200

優惠：購買Klook全球租車服務滿HK$1,600即享HK$200折扣優惠

優惠期：即日起至2025年12月31日（需於2025年9月30日前兌換）

優惠碼：CITYWALKCAR200

香港高鐵車票減HK$25

優惠：訂購香港高速鐵路車票滿$300或以上，可享$25即時折扣優惠

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：2025HSR2

三亞旅遊產品減HK$200

優惠：預訂三亞活動滿$1,000即享$200折扣優惠

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：HELLOSANYA

清遠指定交通產品8折

優惠：預訂清遠交通服務滿$400即享8折，最高減$400。

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：CHINGYUEN

沉浸式東京堡壘門票8折

優惠：購買沉浸式東京堡壘門票可享8折

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：20IMFORT

AEON信用卡優惠碼

全球酒店淨房滿$1,000減$100

優惠：AEON信用卡預訂全球酒店淨房滿HK$1,000或以上，即減HK$100

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：AEON25OCT100

恒生信用卡優惠碼

全球酒店淨房住宿滿$1,000減$100

優惠：恒生信用卡預訂全球酒店淨房住宿，單一簽賬淨值滿HK$1,000，即減HK$100

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：HASE25HT100

PayMe支付優惠碼

全線活動滿$300減$15

優惠：PayMe預訂全線活動滿HK$300或以上，即減HK$15

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：PAYME2H15

AlipayHK支付優惠

1. Klook新用戶首次於Klook消費享額外送1%現金等值A. Point回贈 (上限10,000)。

2. 於AlipayHK的Klook品牌Channel內領取禮券，並使用AlipayHK於Klook平台結帳，可與Klook優惠代碼同時使用！

消費滿HK$200減HK$10

消費滿HK$800減HK$40 (Klook獨家)

消費滿HK$1000減HK$50

消費滿HK$3000減HK$100



Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：BetterOnApp

APP 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台：只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：HotelOnApp

Klook官方優惠碼 ｜日本

預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣

僅適用於KIX往／返接送

優惠期：即日 至 2026年12月21日

優惠碼：PAT24NPJ

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

