蓮塘口岸美食11間｜即燒鰻魚／雞煲火鍋／手工芋圓／開心果巴斯克

蓮塘美食推介｜不少人都喜歡經蓮塘口岸北上買餸，但又知不知道原來蓮塘口岸附近美食眾多，有部分更是香港少見菜式，抵食又獨特！《香港01》好食玩飛記者就收集了以下11大蓮塘口岸美食，包括主打燒鰻魚的徐聞一品、手工甜品店千芋本鋪，還有秋冬必食的打邊爐雞煲！一齊到蓮塘覓食吧！



蓮塘口岸美食【1】徐聞一品・粵熊記燒雞・烤鰻・泥蟲粥（蓮塘店）

徐聞一品主打即撈即燒鰻魚、生蠔、深圳首創竹筒燒雞，是香港較難吃到的菜式。鰻魚即撈即燒保證新鮮，食客都表示新鮮鰻魚燒烤過後劈走了腥味，魚皮香脆，肉質肥美彈牙。而竹筒燒雞在明火燒烤後有陣陣竹筒香氣，燒雞外脆內嫩，油香滿溢。整體人均消費約46元人民幣，燒烤菜式有水準，而且有網民都讚店內乾淨、氣氛滿滿，值得一試！

徐聞一品·湛江蠔莊·燒雞·烤鰻（蓮塘店）

地址：蓮塘路8號

營業時間：星期一至日 16:30-03:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站A出口步行330米



蓮塘口岸美食【2】小生・潮汕雞煲（蓮塘店）

氣溫漸降，就是吃雞煲的好時機！小生潮汕雞煲招牌菜潮味雞煲人民幣128元，份量足料3人食都無問題，雞煲帶微辣，雞肉不柴，十分惹味。除了雞煲，不少評論推薦加點潮汕特色菜普寧豆乾以及蒜香排骨，豆乾外相有點像煎釀三寶中的炸豆腐，同樣是外脆內嫩的口感，但調味上會點蔥鹽水食。而蒜香排骨亦是店舖人吃人讚的菜品，火喉足夠，蒜香凸出。

小生·潮汕雞煲（蓮塘店）

地址：蓮塘路42號

營業時間：星期一至日 16:30-02:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站A出口步行590米



蓮塘口岸美食【3】順德大牌檔（蓮塘店）

本地人都愛的順德大牌檔需要穿過村落才可到達，在地理位置上不算方便，全憑招牌桑拿雞，吸引大批食客慕名而来。午市4人套餐的價格為人民幣188元，包括冬瓜浸陽山扇雞，一雞兩味，蒸後肉嫩雞鮮味突出，再有粟米杞子紅棗雞湯，暖和補身。另外大良炸牛奶亦是必點，味道適中不會太甜，是個不錯的甜品之選。

順德大牌檔（蓮塘店）

地址：蓮塘路100號

營業時間：星期一至日 10:30-14:00／17:00-21:30

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口步行400米



蓮塘口岸美食【4】千芋本鋪

臨回港前想吃甜品作結？千芋本鋪這間手作芋圓甜品連鎖店就是最佳選擇！位於蓮塘口岸商業城，位置方便就腳，不少港人都喜歡買外賣，部分甜品低至人民幣20元，使用新鮮水果同即煮芋圓麻糬，其中鮮榨芒果芋圓燒為大熱，西米芒果汁配上鮮芒果、三色芋圓，超滿足！芋圓控千萬不要錯過！

千芋本鋪

地址：蓮塘口岸商業城A23-24號

營業時間：星期一至日 09:00-22:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸站A3出口步行160米



蓮塘口岸美食【5】啫火啫啫煲（蓮塘蘭亭國際店）

位於口岸旁蘭亭國際Mall，人均不用人民幣80元的啫火啫啫煲同樣是港人熱門餐廳。不少人都大讚餐廳選擇多，而且全部菜品即叫即整，其中必試有人民幣66元的沙姜走地雞和人民幣42元的啫啫花菜，沙姜的香辣滲透嫩滑的雞肉，清脆的通菜配上蝦醬，重口味但又讓人難忘的味道。

啫火啫啫煲（蓮塘蘭亭國際店）

地址：羅沙路4099號蘭亭國際Mall 1樓

營業時間：星期一至日 10:30-21:30

交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸站A3出口步行60米



蓮塘口岸美食【6】All in coffee

All in coffee最大賣點是特色咖啡飲品和可愛造型甜品。店內走復古風格，吸引食客前來打卡，而必試推介有燕麥拿鐵、開心果巴斯克，拿鐵採用優質咖啡豆而且味道獨特，其中開心果巴斯克的開心果味超濃，值得一嘗！

All in coffee

地址：國威路72號蓮塘第一工業區104棟B16號

營業時間：星期一至日 12:00-19:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口步行170米



蓮塘口岸美食【7】四時佳品甜鋪（蓮塘店）

四時佳品甜鋪主打多樣中式甜品，例如楊枝甘露、雙皮奶、麻薯芋泥碗、甚至有開心果糊，人均價錢約人民幣16元。最受歡迎的甜品是一碗冰豆酪，就是涼涼豆腐花配上芋圓等配料，飯後在附近就可以嘗一下。

四時佳品甜鋪（蓮塘店）

地址：國威路祥及花園二期D棟155號舖

營業時間：星期一至日 11:30-23:30

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站B2出口步行310米



蓮塘口岸美食【8】聚京宴·老北京銅鍋涮（蓮塘店）

聚京宴·老北京銅鍋涮雖然都是火鍋，但特別在於使用銅鍋以及炭火，而且肉的質量都有一定水準。據食客評論，牛羊拼盤、酥肉、蝦滑都是必食，食材都新鮮而且在港較罕見，不過要留意羊的味道會較強烈，不喜歡羊膻味可以單點牛肉。喜歡食辣的朋友，亦可以一嘗牛油紅鍋，非常有老成都的味道，吃完後還有免費雪糕做甜品！

聚京宴·老北京銅鍋涮（蓮塘店）

地址：國威路華潤萬家一樓213號

營業時間：星期一至日11:00-23:00

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站B2出口步行160米



蓮塘口岸美食【9】故湘肴·湖南土菜（蓮塘店）

故湘料理·湖南土菜在小紅書上大獲網民好評的湘菜，不但味道正宗，3人套餐的人均更只需人民幣約43元。餐廳就近地鐵站，裝修有農家風味，最受歡迎的菜式有拆骨肉炒荷包蛋、胖子辣椒炒肉等，都是經典湘菜菜式，餸菜有鑊氣配飯一流！

故湘料理·湖南土菜（蓮塘店）

地址：國威路139號天越翔園一層

營業時間：星期一至日 10:00-22:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口步行140米



蓮塘口岸美食【10】余百年・現燒燒臘（蓮塘國威店）

余百年是深圳燒臘老字號，雖然該店有不少分店，但食客表示位於蓮塘的老店味道無法取代，經典三寶叉燒燒鵝與白切雞飯人民幣35元超高性價比，燒臘肥瘦合適，配上青菜與鹹蛋，套餐更會有糖水。而且店舖亦可以外賣燒臘，蜜汁叉燒燶邊，可選半肥瘦，不妨外賣回港一試。

余百年·現燒燒臘（蓮塘國威店）

地址：國威路72號（蘇寧小店旁）

營業時間：星期一至日 09:30-20:30

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口步行150米



蓮塘口岸美食【11】自在 Z·COFFEE——LABUBU拿鐵

「自在 Z·COFFEE」位於蓮塘仙湖腳下，店家由一對80后的小夫妻主理，提供麵食、咖啡、特飲等等。麵食包括雞肉油潑麵、牛肉油潑麵、臊子肉拌麵、麻辣米線等。而咖啡方面，話梅美式、黃油dirty、生椰拿鐵等，大家更可以跟店員溝通，揀選拉花的卡通，例如是LABUBU、Hello Kitty等。

自在 Z·COFFEE

地址：羅湖區蓮塘路277號

營業時間：星期一至日09:00-22:00

交通：深圳地鐵2／8號線仙湖路站步行



