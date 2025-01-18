高鐵沿線酒店｜HopeGoo新年優惠人均$164起！杭州/長沙/西安都有

高鐵沿線酒店｜杭州酒店｜長沙酒店｜西安酒店｜由香港到內地各處的高鐵線路涵蓋甚廣、規劃完善，加上比飛機航班頻密，趁住新年的連假來一趟國內快閃旅行，坐高鐵就最好不過。同程旅行旗下的新一代旅行平台HopeGoo正推出杭州、長沙、西安等高鐵線能直達的地方的酒店優惠，最平人均$164起！想知詳情，即看下文！



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現時HopeGoo正推出高鐵、酒店、飛機機票低至4折的限時優惠：

內地不少地方都擁有絕美景色，而且從香港坐高鐵就可輕鬆直達，例如詩情畫意的杭州、充滿歷史文化的長沙，或是古色古香的西安。旅遊平台HopeGoo現時正好有當地的酒店優惠，其中更有酒店人均低至$164就可住到。

高鐵沿線酒店優惠推介【1】杭州JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Hangzhou）

杭州JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Hangzhou）位於杭州市中心湖墅南路，從酒店步行至地鐵武林廣場站，僅需5分鐘便到達。如果是慕名前來欣賞西湖風光，也可坐地鐵直達西湖，交通非常方便。此外，從酒店還可俯瞰到舉世聞名的京杭大運河，加上鄰近武林廣場商圈、湖濱商圈及西湖文化廣場，無論是行街購物，還是尋找美食餐廳都十分便利。

酒店配套方面，豪華大床房環境寬闊舒適，設有陽臺方便飽覽杭州美景，還有迷你吧、咖啡機、風筒等用品一應俱全。酒店內也有健身室、桑拿浴室、按摩室、咖啡廳及餐廳，完成一日行程後可享用這些設施放鬆身心。

杭州JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Hangzhou）

房價：人均$536

地址：浙江省杭州市拱墅區湖墅南路28號

交通：武林廣場站（B出口）下車，步行約10分鐘

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高鐵沿線酒店優惠推介【2】杭州錢江新城萬怡酒店（Courtyard Hangzhou Qianjiang）

杭州錢江新城萬怡酒店（Courtyard Hangzhou Qianjiang）位於杭州市錢江新城中央商務區，距離4號線城星路站出口不到一分鐘，前往西興橋、市民中心、波浪文化城和杭州大劇院等景點都十分方便。

酒店配套方面，客房配備書桌、液晶電視、迷你吧、風筒等用品。值得一提的是，大堂還會供應茶、咖啡和雞尾酒。此外，位於二樓的咖啡廳款式多樣，除了有西餐，還有粵菜及當地特色菜餚，即使不想外出用餐，也可在酒店內享受美食。

杭州錢江新城萬怡酒店（Courtyard Hangzhou Qianjiang）

房價：人均$316.5

地址：浙江省杭州市江干區新城商圈富春路298號

交通：城星路站（B1出口）下車，步行約1分鐘

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高鐵沿線酒店優惠推介【3】長沙世茂希爾頓酒店（Hilton changsha Riverside）

在長沙濱江新城的湖南金融中心核心位置的長沙世茂希爾頓酒店（Hilton changsha Riverside），擁有舒適的客房和套房，可欣賞到長沙星城，以及山水洲城的城景。此外，酒店後面便有一條美食街，晚上想吃宵夜也有很多選擇。

如果想在酒店內用膳，酒店的廚藝全日制餐廳，環境優雅舒適，更配備全景落地窗可俯瞰長沙江景；在3樓的青雅中餐廳可享受湖湘文化的美食，而酒店也提供健身室、桑拿浴室、洗衣房等設施。此外，酒店的房間裝修大方典雅，還配有落地玻璃窗可觀望戶外美景，而且浴室有浴缸可浸浴。

長沙世茂希爾頓酒店（Hilton changsha Riverside）

房價：人均$434

地址：湖南省長沙市嶽麓區銀盆嶺街道瀟湘北路三段1100號

交通：觀沙嶺地鐵站（銀杉路出口）下車，步行約10分鐘

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高鐵沿線酒店優惠推介【4】維也納國際酒店（長沙湘雅附一開福寺地鐵站店） （Vienna International Hotel（Changsha Wuyi Square））

維也納國際酒店（長沙湘雅附一開福寺地鐵站店） （Vienna International Hotel（Changsha Wuyi Square））處於長沙市中心商業區萬達廣場附近，臨近地鐵開福寺站，出遊方便快捷。此外，酒店亦鄰近多個景點，如開福寺、文昌閣、黃興步行街等等。

酒店以歐陸風情設計裝修，還可全方位觀賞到長沙市的一線江景。客房配有風筒、速熱沐浴花灑、智能馬桶等現代化用品，提升居住的生活質素。而酒店內亦有咖啡廳、餐廳、洗衣房等設施，方便旅客使用。

維也納國際酒店（長沙湘雅附一開福寺地鐵站店） （Vienna International Hotel（Changsha Wuyi Square））

房價：人均$164

地址：湖南省長沙市開福區湘雅路街道慶和里路27號宇成開福廣場

交通：開福寺站（3號出口）下車，步行約5分鐘

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高鐵沿線酒店優惠推介【5】西安香格里拉大酒店（Shangri-La Xi'an）

西安香格里拉大酒店（Shangri-La Xi'an）旁邊便是西安的著名景點唐城墻遺址公園，且酒店鄰近科技路地鐵站，可輕易到達大雁塔及大唐芙蓉園等名勝。飲食方面，酒店對面便有小吃店林立的永興坊、長安大排檔等特色餐廳，可品嚐到當地美食。

此外，酒店內擁有自助餐餐廳、泰國餐廳及中餐廳，還有24小時開放的健身室、水療中心等全面的配套。而豪華市景大床房設有落地玻璃窗，可看到開揚景觀，還有迷你吧、咖啡機及浴室配備浴缸等，設施相當齊全。

西安香格里拉大酒店（Shangri-La Xi'an）

房價：人均$499

地址：陜西省西安市雁塔區未央區雁塔區科技路38號乙

交通：科技路站 （A西北口出）下車，步行約3分鐘

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高鐵沿線酒店優惠推介【6】西安海榮JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Xi'an）

西安海榮JW萬豪酒店毗鄰城市行政中心，從地鐵4號線文景路可直達。酒店以現代感設計，客房位於38樓的高樓層，有多達333間客房提供，每一間都有遼闊的視野可觀賞到長安城獨有的城景。

此外，酒店提供的豪華大床房配有風筒、智能馬桶、浴缸和淋浴間。值得一提的是，酒店還特設兒童設施服務，兒童浴袍、拖鞋、洗漱用品等也可向前臺索取。此外，酒店亦有咖啡廳、酒吧、乾衣機等設施。

西安海榮JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Xi'an）

房價：人均$633

地址：陜西省西安市未央區未央區鳳城八路168號

交通：文景路站（C出口）下車，步行約6分鐘

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附上香港往杭州／長沙／西安高鐵票價及時間表，方便大家掌握行程：

杭州

香港西九龍——杭州西

售價：$898

時間：11:37-18:27（6小時50分鐘）



香港西九龍——杭州東

售價：$654

時間：20:05-06:04（9小時59分鐘）



長沙

香港西九龍——長沙南

售價：$640

時間：7:19-10:45（3小時26分鐘）／09:07-13:23（4小時16分鐘）／11:20-14:16（2小時56分鐘）



售價：$607

時間：17:17-20:51（3小時34分鐘）



售價：$572

時間：09:23-13:28（4小時5分鐘）



售價：$512

時間：20:25-23:27（3小時2分鐘）



西安

香港西九龍——西安北

售價：$1,251

時間：09:07-20:01（10小時54分鐘）



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