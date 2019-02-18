【日本山形】賞櫻必到霞城公園　櫻花古城火車一次過滿足3個願望

對於山形，我原本只知道是日本電視劇「阿信」的故鄉，（知道這部的人，年紀都有一點了！淚～～）當時阿信因為家鄉貧困，被送到城市中當幫傭（看護），開始不斷奮鬥的一生。 山形因為緯度高，又是山區，雪季很長，農作物不多，一直以來就不是個富庶的地方。

今日的山形則以山區、溫泉、櫻桃、日本酒、米澤牛肉等自然風景或物產而聞名。而大概有700年歷史的山形城，現在被稱之為「霞城公園」被列為日本百大名城。

從仙台到山形市只要搭「仙山線」列車，約40分鐘就到。火車站旁有一個置高的展望台，可以遠眺整個霞城公園

沿著這個指標就能到達展望台「霞城セントラル展望ロビー (カジョウセントラルテンボウロビー)」KAJO CENTRAL

到山形火車站後直接走路5分鐘左右就會到達霞城公園。

霞城公園是原本山形城址，原先的總面積非常大，是日本第五大城，但700年間歷經幾個家族的管理，後來無法維護，外環的部份慢慢荒廢成農田。明治時代成了陸軍基地，建築物也被破壞，二戰後改成了霞城公園，1986年被指定為日本的史蹟，才開始復原整備的工作，但目前還無法完全恢復。

滿城千櫻的霞城公園裏面不大，走在城牆上慢慢轉一圈，可以遇到各種有趣的賞櫻人。整團走過去的中學生，會一一向讓路的我們打招呼（日本的習慣，即使不認識的人也要互道早安午安）

▼按圖看更多霞城公園櫻花​靚相！

+ 3 + 2

我們繞出來木橋，橋上臨水邊排滿了攝影機和人，我和朋友二個正納悶他們要拍什麼，正想走的時候，突然聽到電車來的聲音，馬上跑回去拍照。

古城X電車X櫻花，難怪擠了那麼多相機。等火車離開，橋上又恢復原來清幽的樣子（好奇怪，人是即溶奶粉嗎？怎麼一轉眼就不見了）就在霞城公園旁，有這棟「山形市郷土館」裏面放了許多以前醫療的器材設備。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：山形「霞城公園」日本百大名城，東北賞櫻景點】

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