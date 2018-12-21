【美國Outlet名牌攻略】低至3折！Le Creuset、Coach港元400有找

去美國旅行，逛Outlet絕對是行程之一，皆因美國正是Outlet發源地，而芝加哥、加州的Outlet更是不少亞洲代購入貨點！今次記者小試牛刀，到訪華盛頓、這個看似與shopping毫無關係的城市，終於在Leesburg Corner Premium Outlets失守，跌錢位無處不在，港女最愛廚具Le Creuset、名牌Coach、男士最愛美製New Balance波鞋、戶外品牌Columbia……部份優惠更低至3折，加上各式各樣優惠券，買到幾乎要斬手指啊！ 鳴謝：國泰航空

Leesburg Corner Premium Outlets距離華盛頓杜勒斯國際機場僅20分鐘車程，適宜於回程日預留半日時間掃貨。（攝影：莫韻澄）

如閣下喜歡到日韓台旅行shopping，去美國Outlet肯定失控！最近有新航線由香港直飛華盛頓，喜歡shopping的朋友當然唔少得逛Outlet！Leesburg Corner Premium Outlets設超過100間名店，港人最愛的名店Le Creuset、Levi’s、Kate Spade、Columbia等式式俱備，加上鄰近華盛頓機場，車程只需半小時，回程前掃貨都仲得！

Outlet跌錢位勁多，連林婷都失守，在Steve Madden及DKNY掃得戰利品！（攝影：莫韻澄）

必掃7大劈價品牌

云云100間名店，如果閣下攜同家人去旅行，謹記做好功課先出擊！講到最抵買，當然是美國品牌如New Balance、Coach、Levi’s、Kate Spade等本土名牌，折後比香港平超過1半，堅抵！家長們記得要到美國過百年歷史的童裝品牌Carter’s入貨，品牌主打100％純棉，減低寶寶過敏現象，加上CP值極高，一件最平6美金有交易！場內最驚喜還有港女最愛Le Creuset，全場貨品低至6折，還有不少限定色，比香港平一大截，必掃！

按圖看7大名牌至抵價錢▼

01. Le Creuset ｜ 港女最愛LC煲，全場特價6折，林婷手上的白色及旁邊的藍色均為店鋪限定色，特別又抵買！（攝影：莫韻澄）

+ 24 + 23 + 22

折上折！客服中心攞coupon

外國地方大，加上今次在Outlet只逗留3小時，記者一早爬文做功課，將心儀品牌bookmark方便出擊！爬文時發現Outlet的官方App非常好用，會定時更新店鋪限定優惠如買一送一、半價清倉及名牌小贈品等，大家可以集中火力掃心儀名牌！此外，大家掃貨前緊記要到客戶服務中心取優惠小冊子，不少貨品更可折上折，平到笑。

Outlet官方app會不時更新店鋪優惠，大家做好功課，便可以爭取時間掃名牌。（攝影：莫韻澄）

Leesburg Corner Premium Outlets 地址：241 Fort Evans Rd NE, Leesburg, VA 20176 電話：+1 (0)703 737 3071 時間：星期一至六 10am-9pm；星期日 10am-7pm 交通：距離華盛頓杜勒斯國際機場約 20 分鐘