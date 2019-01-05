【AIA嘉年華2019】1月推學生優惠　特定時間免費入場

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瘋狂掟公仔、刺激機動遊戲，都令AIA歐陸嘉年華深受大人小朋友歡迎，不過亦有不少人認為入場門票十分昂貴，動輒300港元，未必人人負擔得起，尤其是學生哥！可是，有好消息，官方宣佈由1月7日起推新優惠，學生哥於特定時間免費入場，超筍！

官方Poster出錯，但重申優惠只適合於星期一至星期五。（圖片來源： The AIA Great European Carnival 友邦歐陸嘉年華）

周一至周五免費！

為了令莘莘學子減壓，AIA友邦歐陸嘉年華於1月7日至2019年2月1日推出優惠，凡持有效學生證的學生只要於優惠期內星期一至星期五出示學生證，便免費進入友邦嘉年華，但不會包括代幣，如果學生哥想掟公仔及玩機動遊戲，便要帶備足夠現金！不過主辦方在發佈消息時就出現了一段小插曲，在官方Facebook發佈的海報上，卻出現「學生週日免費入場」，但主辦方最後澄清優惠只適合於星期一至星期五。

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整個嘉年華滿佈跌錢位，唔知大家鍾意掟公仔抑或機動遊戲呢？（相片來源： The AIA Great European Carnival 友邦歐陸嘉年華）

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AIA 友邦歐陸嘉年華2019

日期：即日至2019年2月1日

地址：香港中環龍和道 ( 中環新海濱 )

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