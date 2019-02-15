【芬蘭旅遊】邊焗桑拿邊歎無敵海景！潮試男女混浴特色桑拿

桑拿在芬蘭誕生，也是這個國家的國粹。傳統芬蘭桑拿是「男女分開，一絲不掛」的，然而這間公共桑拿房，竟然可以男女共浴！芬蘭有一句流傳已久的諺語：「如果桑拿、烈酒和尼古丁都無法治愈的，必定是絕症。」 去芬蘭，一定要去這裏療癒一下！

芬蘭男女混浴桑拿 Löyly

這個專供焗桑拿的地方叫Löyly，在芬蘭語中是「桑拿熱石頭上留下的水」的意思，它位於赫爾辛基海邊，佔地超過1000㎡。擁有540萬人口的芬蘭，竟然就有330萬間桑拿房！一般桑拿房多藏在森林小木屋裏，由於現在芬蘭人的公寓內都會有獨立桑拿房，公共桑拿場所在大城市已經很少了。所以，當容許「男女共焗」的Löyly去年建成後，立刻成爲芬蘭最時尚的地標。

Löyly設計師原本想建一座漂浮在海上的桑拿房，但因為無法抵禦風浪而放棄，於是就建在了岸邊。建築的形態很自由，突破傳統。木頭顏色隨時間變灰之後，與海邊的石頭色調趨近。這裏也有全芬蘭最大的露台，佔地足足1760平方米！從桑拿房中走出來，在露台上看看海，喝點東西休息一下，也是絕佳享受。室內透過4000根精準切割的松木窄條，製造出百葉窗效果，浴客能觀賞無敵海景，外面又看不進來，所以即使光着屁股也不怕被外面的人看到。

完全唔似焗桑拿嘅地方！按圖欣賞Löyly極富現代感的建築設計▼

芬蘭桑拿，講究的是「冰火兩重天」。先在桑拿房裏焗出一身大汗，然後衝出室外跳進冰冷的海水中，接着再回來焗，一來一去，在極熱極冷間，毛孔舒張，通體暢快。

（一条提供）

Löyly室內的主要材料是黑色的混凝土、樺木以及黑色金屬。桑拿房的樺木都是一些邊角料，經過處理之後是很好的建築材料。而電力則來自十分清潔的水能和風能。除了桑拿房，Löyly還有時髦的餐廳。由於焗桑拿非常消耗體力，結束之後最好吃點東西，喝點冰涼的飲品。

傳統芬蘭桑拿房需要浴客一絲不掛，在這裏則可以穿着泳衣，更適合害羞的外國游客。下次去芬蘭，記得去這裏享受一下吧！

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