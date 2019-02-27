【日本地震評估】專家預測：日本關東海域或發生7~8級大地震

近來日本地震頻生，上個星期四（21日）北海道又發生5.5級，令很多日本人都非常擔心會再度發生大地震。昨日（26日）日本政府的地震調查委員會發佈了新的地震預測評估，指關東地區的日本海溝附近海域，在今後30年內發生里氏7~8級大地震的可能性很高，大家出發到日本前要多留意地震的消息了！

官方修改地震預測評估

日本政府的地震調查委員會就日本海溝沿岸地區（包括311東日本大地震的震源），進行全新的長期評估，修改了2011「東日本大地震」發生後同年11月彙總的長期評估。

今次鑑於311地震對相關海域的影響，修改了預測。（圖片來源：東日本放送）

多個地區9成機會發生7~8級大地震

調查顯示，30年內青森縣東方近海至岩手縣近海北部發生里氏7~7.5級地震的機率高達90%以上，而發生7.9級地震的機率是5%~30%；

宮城縣近海發生里氏7~7.5級地震的機率同樣高達90%，而發生7.9級地震的機率亦由2011年預測的「幾乎0%」升至20%。

福島縣近海發生里氏7~7.5級地震的機率亦從10%升至50%，而在311相同地點再發生里氏9級的超大地震機率近乎0%，但沒有否認相鄰地點發生大地震的可能性。

專家呼籲：平日要做好防災準備

委員長亦在發佈會指出：「希望大家別認為東日本大地震後，短時間內不會再有大地震。」並呼籲大家要做好防災準備，平時要備好避難用具以防不時之需。而打算到日本旅遊的朋友，建議大家出發前都要做好準備，留意當地天氣及地震預告。

資料來源：東日本放送、地震本部