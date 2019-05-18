【加拿大航空】 芬迪灣世上最強潮汐落差　 紐賓士域省玩Zip Line

去加拿大想睇世界級自然景觀，除了到黃刀鎮看北極光以外，原來仲有紐賓士域省（New Brunswick，又稱紐賓士域）。鄰近大西洋，在加拿大最東邊的海洋三省（Maritimes Provinces），有一處「芬迪灣」上的「Hopewell Rocks」更可以睇到世上最大潮汐落差的奇景！此外，如果像記者般有點畏高，更可以初試BB班Zipline，玩完後又覺得原來滑落去海風迎面而來，其實都幾好玩！

升降相差達16米！ Hopewell Rocks賞世上最大落差潮汐

在New Brunswick省上有一處自然瑰寶之地叫Hopewell Rocks，到處都是巨型岩石地貌，更因為得天獨厚的天然環境因素，形成了一天內相差達16米高的潮汐落差奇景！

Hopewell Rocks位於新斯科舍省（New Scotia）和紐賓士域省（New Brunswick）海岸之間的芬迪灣（Bay of Fundy），亦是世上最大潮汐落差的地點，每天都有潮汐漲退兩次，但水位落差足足達16米咁高，即差不多4、5層樓高度！而且水位變化急速，水深由小腿升至膝蓋，只需5分鐘；再過不到半小時，更急升至頸位，潮汐變化之快可想而知。

在晚間更可以同時影到天上銀河及巨型怪石的風景。（圖片來源：The Hopewell Rocks@FB）

園內導賞員Kevin Snair指，因此處屬獨特海灣地形所致，才有潮汐落差甚大的奇景。他更即場播放一條timelapse示範影片，他和兩位同事一起站在沙灘上，片中可看到水漲速度，從小腿淹至腰部只需約30分鐘的時間，後來更叫了pizza外賣，而外賣員更要划獨木舟才能送上pizza，三人站在海水中淡淡定定食 pizza，轉眼水位又退去了；在這裡看著潮水大上大落絕不是新奇事！

按下圖看更多Hopewell Rocks的環境：

這裡岩石因海水侵蝕而變成奇形怪狀，像圖中前方石頭像仰望天空的人。

+ 5 + 4 + 3

Hopewell Rocks Park 地址：131 Discovery Rd, Hopewell Cape, NB E4H 4Z5, Canada 電話：+1 877 734 3429 開放時間：每年 5 月中至 10 月中（5、6 月 9am - 8pm；6-8 月 8am - 8pm；8、9 月 9am - 7pm；9、10 月 9am - 5pm） 入場費：成人加幣10（約港幣 59）、5-18 歲及65歲以上長者加幣 8 (約港幣 43） 網址：www.thehopewellrocks.ca

BB班 Zipline 30秒飛越海岸！

加拿大一向給人寧靜閑息的感覺，但要刺激，一樣有新嘗試！在「Cape Enrage」這個海角一隅，旁邊的大草地上有一處Zipline高台，可以嘗試玩一個BB班飛索！記者有點畏高，初初亦不敢玩zipline，但旁人玩過後都指「唔驚咖！」，就憑著這一點信心......豁出去。

原來，不需30秒，就飛了過對面高台，因為這座 zipline 距離短只600呎長，高度只有75公呎亦不算高（同行記者朋友指玩過泰國清邁的zipline更刺激！），所以貴為zipline初哥，第一次玩這條zipline就相當適合。在橫過zipline途中，放眼旁邊無敵海景，海風撲面而來，非常爽！玩完後，覺得時間太短了。好彩每位參加者都可以玩 3 次，一定要玩足3次先滿足離開哦！

按下圖看更多飛索相片：

玩zipline前職員會十分認真的替參加者穿上安全帶及設備，玩得相當放心。

這個zipline高台75公呎高、600公呎長，屬BB班級飛索，第一次玩都唔太驚。

+ 5 + 4 + 3

Cape Enrage Zipline 地址：650 Cape Enrage Road Waterside, New Brunswick, Canada E4H 4Z4 電話：+1 506 887 2273 開放時間：9am - 6pm 或 8pm（每年 5 月中至 10 月中）（zipline開放時間：10am、1pm、3pm） 收費：加幣50元（約港幣291）（可玩 3 次，體重必須於 34-125kg 以內） 網址：www.capeenrage.ca/en

行國家公園輕鬆路徑 影可愛松鼠

加拿大的山脈甚廣，很多當地人都熱愛郊遊行山。在芬迪灣國家公園有一條「 Dickson Falls Trail」 是最受遊客歡迎的行山路線，因為路程甚短只有1.5 公里，令遊客們可以邊體驗加國的綠色森林，又行得輕鬆。

整條路徑是繞一圈後回到起點，沿途有木棧道貫穿森林，放眼望上天空都是樹木，旁邊小溪都有大片青苔鋪滿石頭，當行到Dickson Falls 瀑布時，因為是旱季未有澎湃的水流聲，但看著緩緩流水都覺得相當踏實寧靜。

而在森林中，還有記者期待已久、最希望親眼見到的小動物：松鼠！隨時出沒的松鼠，會在樹木高處上行來行去，行動相當敏捷，要用鏡頭捕捉牠們要快。行畢整條路徑只需 45 分鐘左右，吸收負離子後整個人都身心舒暢。

按下圖看更多Dickson Falls Trail相片：

這瀑布就是郊遊徑主角「Dickson Falls」，春、夏天可影到澎湃流水。（圖片來源：Waterfall Picture Guide)

木棧道路貫穿郊遊徑，行得輕鬆。

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Dickson Falls Trail 地址：Fundy National Park, NB, Canada 電話：+1 506 887 6000 網址：https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/nb/fundy/activ/randonee-hiking/dickson

前往加拿大「紐賓士域省 New Brunswick」交通：

如要前往紐賓士域省，可先乘加拿大航空從香港前往多倫多，再轉機至弗雷德里克頓 Fredericton。

查詢：www.aircanada.com

紐賓士域省：http://www.tourismfredericton.ca/en

加拿大旅遊局：https://caen-keepexploring.canada.travel/places-to-go/new-brunswick