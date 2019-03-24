愛德華王子島變身紅髮安妮　食加國最好味雪糕【加拿大自由行】

在加拿大海洋四省，有一個寧靜小島愛德華王子島（Prince Edward Island，下稱「PEI」）。這個與世無爭的小島，吸引很多人前往朝聖，皆因這裡亦是加拿大著名小說《紅髮安妮》的所在地。此外，省上首府Charlottetown，也活像一個維多利亞時代的商店街，那裡更可以吃到全球十大最佳雪糕之一「Cow's」，童真感覺返晒嚟！ 攝影：陳詩雅

2017年Netflix一齣電視劇《勇敢的安妮》故事就是來自《紅髮安妮》小說。（圖片來源：Netflix）

《紅髮安妮》朝聖地 綠山牆安妮小屋

PEI人口只有約 15 萬，面積是香港的2倍！要數這個島的威水史，一定是家傳戶曉的小說《紅髮安妮》！為紀念加拿大作家 Lucy Maud Montgomery 在1908年寫下這部兒童文學小說，特意在島上興建了一間安妮的家（Green Gables Heritage Place），讓遊客邊參觀邊回想小說情節，不過到妨當日所見，打卡的旅客佔大多數。

去到安妮之家，遊客可以在現場借用安妮帽子，再在屋前扮安妮影相留念。

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《紅髮安妮》簡介

《紅髮安妮》故事講述愛德華王子島上一對兄妹，本打算收養男孩幫忙打理農務，最後卻搞錯了誤送了紅髮女孩安妮到農莊；安妮是個開朗樂觀的女孩，成長中面對挫折亦能一一克服，最後更實現理想成為一名教師。

故事多次改編成動畫、電視劇集，小說至今更賣出 5 千萬本。而最新的改編就是Netflix 劇集《勇敢的安妮》，想了解更多紅髮安妮故事，可以先在Netflix補課，才出發去安妮小事尋幽探秘。

按下圖看更多安妮小屋圖片：

Green Gables Heritage Place 地址：Parks Canada, 2 Palmers Lane, Charlottetown, Prince Edward Island C1A 5V8 電話： +1 902 963 7874 營業時間：9am - 5pm（每年 5 月 1 日至 10 月 31 日）；4 月 15 - 30 日及 11 月 1 - 30 日需另外預約參觀 收費：成人加幣7.9（約 46 港幣）；長者加幣6.55（約 39港元）；小童及青少年免費 網址： www.parkscanada.gc.ca/greengables

被譽為「加拿大最好吃的雪糕」的 Cow's，其發源地及總店就位於愛德華皇子島的首府 Charlottetown，店門前就是吉祥物乳牛。

Charlottetown 尋加拿大最好味雪糕：COWS

愛德華皇子島另一樣最有名的，就是雪糕！COWS的雪糕曾被旅遊雜誌《Tauck World Discovery》評為「世界上最好食的雪糕」第一名。品牌在1983年開業，主打純天然成份雪糕，門市有近30多種口味選擇，皇牌有Gooey Mooey、Wowie Cowie和Moo Crunch，雪糕奶味濃郁但不過甜，有驚喜。

COWS雪糕總店是一間藍色小屋。

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COWS（總店） 地址：397 Capital Drive，Charlottetown, PEI , Canada 電話：(902) 628-3614 營業時間：全年無休：週一至四10am-5pm、週五至六10am-7pm、週日10am-5pm 網址：https://cows.ca/

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P.E.I. Dirt Shirt 的貨品全部一個色tone：磚紅色！其實是取自當地特有的天然紅土磨成顏色染料製成，真係好natural！

PEI獨一無二紀念品 紅泥土染T-Shirt

手信時間，Charlottetown有間特色小店「P.E.I. Dirt Shirt」，全店貨品用上島上天然紅土作染料，唔講唔知，PEI地質含高鐵紅泥土，店主於是想到用紅土磨成顏色染料，製作T-Shirt，認真夠特別。

按下圖看更多紅泥土染紀念品：

P.E.I. Dirt Shirt 地址：Peaks Quay, Charlottetown 電話：(902) 894 網址：www.peidirtshirt.org

「Victoria by the sea」是島上一個寧靜小鎮，至今仍然保留1819年建村時的面貌。

寧靜小鎮看古物

在PEI的南端，有個人口約100多人的寧靜小鎮「Victoria by the sea」，小鎮有近二百年歷史，昔日是運送貨物到歐洲的重要海港，自從聯邦大橋於1997年通車後，小鎮便回復寧靜。

在這個海邊小鎮，除了要看著名建築物如燈塔、小劇院、手工朱古力店、古董店等等，甚有維多利亞時代情懷，同樣值得一看。

按下圖看更多Victoria by the sea相片：

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Island Chocolates 地址：7 Main Street, Victoria By The Sea, PEI C0A 2G0 電話：+1 902 658 2320 開放時間：9am - 6pm 網址：www.islandchocolates.ca

Victoria by the Sea 地址：Victoria By The Sea, PEI C0A 2G0 網址：www.victoriabythesea.ca

往加拿大「愛德華皇子島」交通：

如要前往愛德華皇子島，可先乘加拿大航空從香港前往多倫多，再轉機至Charlottetown Airport。現時由香港往 Charlottetown Airport 機票港幣 6,640 (另加稅收 1,770)，即 8,410 就可以出發。

查詢：www.aircanada.com

愛德華皇子島省官方網站：https://www.princeedwardisland.ca

加拿大旅遊局：https://canada.keepexploring.cn/places-to-go/prince-edward-island

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