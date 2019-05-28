【北京自由行】美食景點攻略！落機即去餃子館、大柵欄試地道烤鴨

北京這個地方，或許不是大家一提起旅行就會想去的地方。可是，凡是到訪過北京的人，都會覺得北京比想像中好，也是一個不錯、頗值得前往探個究竟的地方。作為中國的首都，北京這裏明顯比一般的大陸城市較為發達，而且普遍市民都較有禮貌和文化，再加上這裏有不少古蹟名勝，來這裏旅遊絕對比想像中好玩。 一般人想起北京，就會聯想起霧霾。北京空氣差也的確是眾所周知的事，但其實只要選對時間前往，就能大大減低「中伏」機率；再加上自備口罩，就能更進一步減低霧霾的殺傷力了。北京四季分明，夏天（6至8月）的平均氣溫達攝氏30度；冬天（11至3月）平均氣溫由攝氏2度至12度不等，霧霾則沒有特定月份出現，建議出發前多加留意天氣預報和新聞。

第一天：餃子館、大柵欄、前門大街、北京烤鴨

剛下機去到市區，第一件要做的事當然是要找東西吃補充體力！北京既然屬於東北地區，東北有名的餃子自然也是北京必吃食物！老邊餃子館是一家頗有名的連鎖餃子館，店內最有名的自然就是各式各樣的蒸餃和煎餃，除了烹調方式以外還有多款內餡選擇，當中較特別的一款是香港甚少吃到的韮菜雞蛋口味。

大柵欄、前門大街

大柵欄位於天安門廣場附近，十分鄰近前門大街，屬於北京的中心位置。在這裏，你會看到古老的建築外型，加上裝潢過的現代感室內設計，給人一種簇新明亮的感覺。鄰近大柵欄的還有鮮魚口等同樣有不少小店的商業街，不論是下午還是晚上也很值得來看看。而從小街轉出就會到達前門大街，位於北京中軸線上的前門大街是北京市的傳統商業街，內有許多中華老字號，例如同仁堂、全聚德、張一元等。

地址：西城區大柵欄商業街

四季民福烤鴨

來到北京怎能不吃最最最有名的北京烤鴨！？強烈推薦這間人氣烤鴨館，雖然排隊人龍有一點長，但是價格親民，而且味道一流。在這裏，你可以見到店內新鮮烤好的烤鴨，然後廚師會親自到你面前的小桌一刀一刀把鴨子片皮。就在剖開香酥的烤鴨皮的一剎，你會看到鴨子的油流出，周圍瞬間充滿香氣。不得不提的是用來佐鴨皮吃的小配料，服務員介紹道如果光吃鴨皮就沾砂糖吃，如果用麵皮包著吃就可以加入山楂條、蔥條等等配料。吃完的小編真的感嘆太好吃了⋯⋯

地址：大柵欄街1號（大柵欄街和珠寶市街交匯處）

營業時間：10:30-22:30

推介菜式：四季民福烤鴨、拌豆苗

第二天：天安門廣場、故宮、景山公園、798藝術區、三里屯

天安門廣場

北京的標誌地點，值得留意的是廣場的幅緣甚廣，但有指定的入口，所以即使天安門廣場是在肉眼看到的範圍，也可能是要繞道前往的。另外，天安門廣場都有保安檢查證件和背包，記得準備好才前往喔！

地址：東長安街2號；開放時間：08:30-17:00

故宮

另一個北京的標誌地點，來北京當然怎樣也要進內看看！跟據小編的經驗，即使是旅遊淡季，故宮也總是人滿為患，農曆新年期間更是誇張得水泄不通、寸步難行。因此不少人都會選擇早一點前來，預留時間在內參觀。在進內之前也是有安檢的步驟，想加快速度進內的話，除了盡量攜帶輕便的袋外，還要在網站上購買故宮的電子門票！（因為故宮現已不設現場購票窗口）購買以後，故宮的系統內就會有你的記錄，進場前只需拿出護照（香港人的話回鄉證就可以了），職員輸入你的身份證號就能順利進場了。

順帶一提，故宮內還有租借講解器和行李寄存的服務，行李寄存的服務在午門和神武門之間，亦即是說可以在入口寄存、出口取回，十分方便。

地址：北京東城區故宮

開放時間：

08:30-17:00（旺季：4月1日-10月31日)）

0830-16:30（淡季：11月1日-3年31日）

休館日：星期一

景山公園

簡單逛過故宮以後，強烈建議過馬路到神武門出口對面的景山公園。景山公園在昔日就是明思宗，也就是崇禎皇帝自縊殉國之處。來到景山公園可以到這裏看看紀念石碑外，還可以登上公園最高處，輕易就看到故宮的全景。在這裏看到的景像蔚為壯麗，值得由故宮多走幾步過來。

地址：西城區景山前街景山公園

開放時間：

06:30-20:00（1至3月、11至12月）

06:30-21:00（4至10月）

門票費用：2元

798藝術區

798藝術區近年也成為北京有名的景點之一，自2002年起就吸引了一批藝術家和文化機構進駐，令這裏成為了文青必去地區！隨意在這區走走，你都會看到各式各樣有趣的展覽，以及新奇設計師小店。即使你本來沒有特別想看看的展覽，也可以到處看看、又或是到咖啡店坐下休息，也是不錯的選擇。

三里屯

三里屯位於北京的朝陽區，因為距離城內三里而得名，這裏是北京較為繁華的地區，到處高樓和商場林立之餘，還有有名的酒吧街，完結一日行程之後到這裏好好享用北京地道晚餐，絕對是一個不錯的選擇！如果想吃傳統的北京小菜的話，也可以在這裏吃到，北京人家常吃的小菜真的和我們平日吃到的廣東小炒有所不同呢。

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