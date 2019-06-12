【馬爾代夫荀工】招海龜保育員　包機票住靚Resort　即睇應徵條件

夏季想外遊享受陽光與海灘，馬爾代夫是個夢寐以求的好去處。近期有保育團體與渡假酒店推出免費請你去馬爾代夫兩星期，條件就是要成為實習海龜保育員，協助保育人員救援，計劃在8月舉行，有意救救小海龜令牠們健康地重返美麗海洋的朋友們，即留意以下詳情，不只可享馬代高質景觀，更可為小海龜出力。

請你去馬爾代夫做實習海龜保育員

馬爾代夫出名陽光與海灘，今次有機構給予一個非常筍的工作，就是免費送你去馬爾代夫做實習海龜保育員。為期兩星期的保育工作由保育組織 Olive Ridley Project提供，並於8月開始。現可到官網報名申請做實習海龜保育員。

到馬爾代夫探探小海龜。(圖片來源: rolleicord_vb@instagram)

攸海龜保育員實習生，救救小海龜。(圖片來源: oliveridleyproject@instagram)

包2星期機票、食宿兼津貼玩浮潛

這項工作有幾正呢？

1. 官方包你來回經濟客位機票

2. 官方包你食宿

3. 可享無盡玻璃水通透海景

4. 官方有額外津貼，可玩浮潛、SPA水療按摩等

官方包你來回經濟客位機票，看到此景色很難抗拒吧！(圖片來源: coco_resorts@instagram)

高級Resort邊歎無際海景邊保育

所入住的酒店，是奢華的高級Resort，Coco Palm Dhuni Kolhu，酒店與保育團體Olive Ridley Project合作推行實習海龜保育員計劃。光是看到這酒店的景色，想想可以歎無際清澈海景，足以令人心動想參與保育工作。

按圖睇「Coco Palm Dhuni Kolhu」有幾正！

去實習包住宿地方就是這間Coco Palm Dhuni Kolhu。(圖片來源: Coco Palm Dhuni Kolhu)

實習海龜保育員要做甚麼呢？

看完福利，到底實習海龜保育員要做甚麼呢？

1. 餵海龜

2. 清潔水缸

3. 觀察手術和醫療程序

4. 參加救援任務以收集有需要的海龜

5. 協助將復元海龜放回海洋

6. 與訪問中心的客人互動，並提供有關海龜的信息

7. 參與官方演示晚會

8. 在官方社交平台上發布有關參與者的日常和幕後花絮

救救小海龜。(圖片來源: oliveridleyproject@instagram)

申請工作要求：不需任何經驗

好像不是很難處理的工作對不對，好吧我們再看看申請工作要求。

1. 不需任何經驗！！

2. 製作2-3分鐘短片和500字Cover Letter闡釋說明為何你適合此工作

3. 18歲或以上人士，並熱衷於有關工作

不需要經驗，但需要有愛心才可以投救援海龜工作。需知道，實習是沒有薪金的，不過可以包你伙食，又可以幫到海龜，這體驗好有價值。(圖片來源: gettyimages)

以免費實習之旅，來提醒各位保育海龜議題也是個聰明的活動。其實海龜受海洋污染影響問題不是一夕之事，在討論可以免費去馬爾代夫的同時，留意源頭減廢，減低製造污染，可救助更多的小海龜、海洋生物。

計劃於8月開始，為期兩星期，想了解更多實習海龜保育員工作，可到Olive Ridley Project官方網站留意詳情。