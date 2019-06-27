【宋仲基宋慧喬離婚】9個景點見證愛情路　沉船灣　金門公園

韓國演員夫婦宋仲基、宋慧喬因為拍攝劇集《太陽的後裔》結緣，並於兩年前共諧連理，婚後生活低調，如今離婚的消息讓粉絲相當震驚。 其實他們由相識走到結婚，愛情足跡遍布世界各地，本文就為大家整理「雙宋」走過的9個地方，讓大家一起重溫二人的愛情路。

於希臘拍攝《太陽的後裔》日久生情

《太陽的後裔》遠赴希臘取景，景色非常浪漫漂亮，經過多個月的拍攝，在唯美的氛圍下雙宋的感情升溫，最後擦出愛火，戲假情真。而劇集播出後，更吸引不少劇迷特地飛到沉船灣和阿拉霍瓦小鎮這兩個景點朝聖。

【1】希臘沉船灣 劇中浪漫談情

劇中宋仲基開快艇載著宋慧喬去談情的沉船灣，位於扎金索斯島西北部的海岸，原名聖喬治，因1981年一架走私船在海岸擱淺而被稱作沉船灣。因為生鏽的船隻和清澈蔚藍的海水被稱為「歐洲最美海灘」，一直是歐洲人度假的熱門地點，暑假非常多遊客。

希臘沉船灣 交通：由雅典乘內陸機或長途巴士往札金索斯，再包快艇或參加札金索斯鎮一天團。如果選擇包快艇，船程只需約20分鐘，但參加一天團的話船程則要約2小時，而且船上比較多人，視乎各位的預算。

【2】阿拉霍瓦小鎮 劇中定情之吻

阿拉霍瓦小鎮離著名的太陽神阿波羅神廟和有「地球的肚臍」之稱的德爾菲僅10分鐘車程，冬天更是一個滑雪勝地。房屋位於有別於一般希臘的藍白色風格，沿著山坡而建的屋舍牆壁主要以石磚砌成，屋頂大多是紅瓦片。小鎮居民只有近3000名，氣氛純樸，街道兩旁的商店販賣著當地傳統木製品、刺繡等，而雙宋的天台定情之吻就是在公路旁的天台拍攝。

【3】dal.komm COFFEE 劇中約會cafe

dal.komm COFFEE是韓國著名的連鎖咖啡店，讀音和韓文的「甜蜜」一樣，因為雙宋在劇中約會的加持，吸引了很多粉絲到松島中央公園的分店朝聖。當時店家更將雙宋喝的朱古力改良，特別推出「宋宋朱古力」這款飲品，讓劇迷重溫劇中的甜蜜。

dal.komm COFFEE松島中央公園店 地址：韓國仁川延壽區松島洞23-5 (仁川都市鐵道1號線 仁川大學入口站4號出口) 營業時間：08:00 – 23:00

【4】Park Avenue Enter-6 於噴水池送定情項鍊

位於首爾的大型商場Park Avenue Enter-6以歐洲街道為裝潢風格，而當中的聖誕花噴水池就是《太陽的後裔》的拍攝場景，劇中宋仲基為了哄吃醋的宋慧喬，贈送她一條太陽造型的項鍊，之後約會的場景也是在這個商場拍攝的。

Park Avenue Enter-6 地址：韓國首爾城東區杏堂洞 155-1 （首爾地鐵漢陽大站1號出口） 營業時間：10:30 – 21:30

【5】Villa Hermosa別墅 劇集完結後被傳同遊峇里島

雙宋在《太陽的後裔》完結後屢屢傳出熱戀消息，更被捕捉到一前一後前往峇里島，更有粉絲大爆兩人同住一間飯店。據某韓國電視台報導，宋慧喬在宋仲基到達當地後隨即換了住處。該別墅的員工指有一名戴口罩的男子出入，更指退房時認得該男子是誰，令雙宋同遊峇里島傳聞甚囂塵上。有傳Villa Hermosa就是雙宋下榻的單幢別墅，這間別墅位於水明漾區的一個私人建築裡面，以白色為主要元素，裝潢典雅簡約。別墅提供膳食，隱密度高，一晚要價近8,000港元！

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地址：Jl. Dyana Pura No.DALEM, Seminyak, Kuta, Seminyak, Kuta, Bali, 80361

【6】三藩市金門公園 拍攝婚紗照

雙宋在傳出同遊峇里島的傳聞一個多月後，突然發出聲明宣布即將結婚，震驚整個娛樂圈，不少劇迷都為此感到高興。而在婚禮前一個月，兩人一同前往美國拍攝婚紗照。據隨團拍攝的工作人員表示，雙宋的婚紗照走「森林系自然風」，於三藩市的著名旅遊景點金門公園取景，為即將步入禮堂作準備。

三藩市金門公園 地址：501 Stanyan St, San Francisco, CA 94117-1898

【7】The Palace Hotel 拍攝婚紗照下榻酒店

The Palace Hotel是雙宋拍攝婚紗照的其中地點之一，兩人亦入住了這間酒店。The Palace Hotel歷史非常悠久，在重新裝潢後變得十分豪華貴氣。酒店各處都掛著氣派的水晶吊燈，將古典融入到現代設計裡面。房間寬敞舒適，擁有落地玻璃窗，更可欣賞到海景。

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The Palace Hotel 地址：2 New Montgomery St, San Francisco, CA 94105

【8】The SHILLA SEOUL 舉行世紀婚禮

雙宋選擇韓國5星級酒店The SHILLA SEOUL「迎賓館」舉行婚禮，「迎賓館」維持古時三合院的建築，配上花海佈置格外浪漫。The SHILLA SEOUL的客房面積為首爾酒店之最，共有464間客房，包括38間套房，但二人房一晚只需約1,450港元起，比想像中便宜許多。

The SHILLA SEOUL 地址：首爾特别市中區東湖路249

【9】먹거리양곱창 婚後低調約會

雙宋婚後一直非常低調，不過偶爾還是被網友拍到二人的照片，其中有一次被粉絲目擊在一間烤腸店約會。這間烤腸店位於首爾新沙洞，是31年歷史的老店，店內裝潢平民，牆上更可見到不少韓國藝人的親筆簽名。烤腸套餐由1份小腸、1份大腸和1份牛胃組成，約128港元。吃完之後可以點個炒飯，約20港元，經過燒烤逼出的牛油加入炒飯後香氣撲鼻，為飯局劃上一個完美的句號。

먹거리양곱창 地址：韓國首爾瑞草區蠶院洞 22-1 （首爾地鐵新沙站4號出口） 營業時間：17:00 – 03:00（星期日休息）

宋宋夫婦的恩愛足跡曾經遍布這麽多地方，最終卻因性格不合而決定離婚，實在令人感到惋惜及唏噓。