【日本自駕遊】做個有品遊客！沖繩自駕遊租車5大注意位　

自駕遊是不少港人嚮往的旅行方式，一邊旅遊，一邊享受駕駛樂趣，都是難忘體驗！只可惜近年港人出現多宗旅客自駕遊事故，炒車、亂泊車……近日更有日本網民在網上大吐苦水，指屋企的車位被一架貼上「外國人租車」標誌的車違例停泊，事主最後打電給租車公司及報警求助，事件於引起極大迴響，令港人自駕遊的禮儀問題備受關注！大家出國自駕遊，緊記得要注意以下5大事項，保障自己安全才可以旅途愉快啊！

日網民：司機不守規矩猶如移動凶器

港人在日本自駕遊出意外事有發生，日前一位日本網民Masahiko Tokumitsu在網上大吐苦水，指屋企的車位被一架貼上「外國人租車」標誌的車違例停泊，事主於是打電給租車公司求助，但租車公司表示肇事的香港司機失聯，故會派人用後備匙駛開車子。由於同類事情已發生過3次，故事主只好報警求助。

事主怒斥租車公司，認為有責任令租車司機知道駕駛規則，把車租給不懂規則的人猶如製造移動凶器。肇事的香港司機過了一段時間才蒲頭，事主看過司機租車前簽訂的合約，合約有以中文及英文標明「要好好確認停泊地點」的字句，而租車的香港司機則表示自己「第一次看到」，並表示「香港不能泊車的位置都有閘，無閘等同可以停泊」。

事件在網上引起極大迴響，皆因日本是香港人最常選擇自駕遊的國家，其實到任何國家都一樣，要自駕遊就必須先仔細了解當地的交通條例！不論閣下是否自駕初哥，記得要注意以下事項，保障安全，做個奉公守法的遊客！

01. 出發前要做足準備

準備前往日本自駕遊的朋友，首要準備的當然是駕駛執照！車主要先向香港運輸署申請「國際駕駛許可證」，費用只需$80，國際駕駛許可證有效期為一年。以港人最常用的租車公司OTS RENT-A-CAR為例，車主必需帶備香港駕駛執照、國際駕駛許可證及護照文件。租車方面，港人最常租用的公司有OTS RENT-A-CAR、Tabirai等等，愈早租價錢愈平，大家還是早點爬文做功課！

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02. 切忌亂泊車！熟讀交通規則

港人在日本自駕遊時出意外，其實很多時源於不熟悉當地交通規則！其實租車公司如OTS，會特別聘請國語職員向客人講解交通規則，車主們記得要打醒十二分精神，熟讀交通規則！在日本亂泊車都是港人常犯的老毛病，將車停在便利店、住宅區、契約停車場等私有地方都是違規的，緊記日本全國必須在指定位置泊車，不能亂泊！

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03. 雪地自駕忌急煞

有經驗的車主可能會挑戰日本雪地自駕，不過在雪地上開車要注意的事項更多，如轉彎時減慢車速是基本常識，其實就連煞車亦要留意不要急煞，分開幾次煞車減速就最穩陣。在雪地開車始終有一定危險性，有膽識挑戰雪地自駕的朋友，緊記要養足精神、熟讀交通守則及留意天氣情況！

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04. 一定一定要買車保

自駕買車保是常識吧！租車公司OTS 就有提供3種保險選擇，「JAF道路救援服務」、「安心保險 」及「豪華安心保險」，當中以豪華安心保險最全面，發生事故幾乎不用賠錢。此外，一旦遇上任何事故，刮花、爆胎如是，謹記要立即通知租車公司，讓租車公司判斷需要報警與否！若遇到意外，請記低警察局號碼「110」，以備不時之需。

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05. 平玩沖繩自駕景點

沖繩是最受港人歡迎的自駕遊地點，沖繩道路寬闊，途上風光如畫，加上旅費亦唔貴，早前有台灣網友「熊熊來七逃」分享沖繩5日4夜自駕遊，走訪10個著名景點，最重要是機票連住宿只花了13,000台幣（約3,500港幣），即將前往沖繩的朋友，不妨參考行程。

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