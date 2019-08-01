【日本中部限定】15大必試美食清單　松阪牛、越前蟹、飛驒牛

除了常去的東京和大阪，日本中部地區近年亦成為港人的旅遊熱點。本文節錄自由跨版生活圖書出版的《北陸古韻峻美山城Easy GO！—名古屋日本中部(19-20年版)》一書，為你列出日本中部之旅15款必食名物。

【1. 松阪牛】

松阪牛為日本三大和牛之一，使用沒 有經歷生育的高級黑毛和牛，牛肉味非常濃厚 ！ 松阪牛鹽丼烏冬小碗 ¥1,580 (HK$118)。

【2. 越前蟹】

越前蟹採全天然飼養方式，成熟時蟹身 可大至17厘米，味道鮮美又帶有濃郁蟹味!

【3. 飛驒高山拉麵】

飛驒高山拉麵的湯底以雞為主要材料， 加上柴魚片熬製製成。麵條則為幼身的中華麵條，與一般吃到的豬骨湯麵大有不同，每碗¥600(HK$45)。

【4. 越中料理(越中うまいもの膳) 】

越中料理是以富山灣海產煮成的和食套餐，不少富山縣內的和式料理店均有供應。 套餐從¥1,480 (HK$110)起。

【5. 五平餅】

五平餅是犬山名物，以米壓成2厘米乘2厘米、厚約1.5厘米的圓餅，再加入味噌燒烤而成，每串兩個，售¥150(HK$11)。

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書籍介紹

本文節錄自《北陸古韻峻美山城Easy GO！—名古屋日本中部(19-20年版)》​，跨版生活圖書出版

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作者：Li

出版日期：2019年5月