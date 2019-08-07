【台灣住宿情報】台中4間復古工業風酒店　最平人均143港元可入住

近年台中有不少新景點相繼推出，逐漸成為港人遊台的熱門地，如打算到台中旅遊並尋覓特色住宿的朋友，不妒參考以下4間復古工業風酒店，除了主題特別，更有不少打卡位置，當中最平的酒店一晚只須港幣287元，人均港幣143元就可以入住由紐西蘭設計大師打造的旅館，一起看看有哪些推介吧！

【1】「洞穴」主題房 鳥人創意旅店

鳥人創意旅店在今年初才開幕，旅館距離逢甲夜市只需5-10分鐘車程，酒店的外觀以鳥巢做設計，內部則設有多種主題房間，包括復古、自然、原始、沙漠，而旅店最受歡迎的「洞穴」主題房，是全台唯一的地窖房，房間空間感大，從門口延伸至浴室內部，都以裸泥來仿造洞穴中的粗糙感，壁面凹洞內的燈具，讓原始氛圍營造更加逼真，除了具噱頭的打卡裝潢，旅館的服務及設施亦不俗，房間內空間寬敞舒適，浴室設備完整，使用台灣品牌茶籽堂的洗浴用品、超大按摩浴缸，旅店亦提供了放鬆肌肉的精油，旅客絕對可以舒適的入住。此外，旅店其他主題房間，如沙漠主題房，更有帳棚設計的床鋪，適合喜愛新奇設計的旅客。

【INFO】

鳥人創意旅店

地址： 406台灣台中市北屯區經貿三路二段55號

房價：高級雙人房HK$657(包早餐)

電話：+886 4 2426 2777

+ 6 + 5 + 4

【2】廢墟風 台中植光花園酒店

位於台中車站附近的植光花園酒店在去年2月才開業，酒店是由一棟有50年歷史的古建築改建而成，旅館聘請紐西蘭設計師Fearon Hay打造，設計師保留舊建築的面貌，酒店的外表猶如神秘廢墟，內裏設計卻十分前衛，加入現代感的結構支架，全棟建築以開放式設計，沒有天花板，再加入綠色植物來點綴，重現森林中的自然氣息，而且房間均使用木製家具，與酒店的自然設計互相呼應，亦讓以灰黑為主調色的客房加添溫暖感。而且房價便宜，經濟雙人房為HK$287，人均港幣143元就可以入住由紐西蘭設計大師打造的旅館，CP值高！



【INFO】

鳥人創意旅店

地址： 406台灣台中市北屯區經貿三路二段55號

房價：高級雙人房HK$657(包早餐)

電話：+886 4 2426 2777

+ 4 + 3 + 2

【3】懷舊行李箱 1969藍天旅館

位於台中市舊城區的1969藍天旅館，設計懷舊又摩登，以工業風格的室內設計，一進門就會看約200個超過50年歷史的行李箱，堆疊而成的行李箱牆，更曾榮登日本旅客評選為台灣十大旅遊之一的景點，旅館位置在宮原眼科附近，可以順遊台中市役所、柳川水岸、第四信用合作社、洪瑞珍三明治或東東芋圓等景點與美食，交通方便。



【INFO】

台中1969藍天飯店

地址: 台中市中區市府路38號

房價：奢華雙人房HK$392起(包早餐)

電話: 04 2223 0577

【4】復古工業風 過來旅店

旅店位於中區，鄰近火車站、一中街商圈，附近有許多古蹟建築，如宮原眼科及演武場等，無論是交通還是逛街都相當便利！店內以復古工業風設計，設有不少舊物擺設，如復古街機、點唱機、綿羊仔，收藏許多懷舊東西，猶如博物館一樣，喜歡復古文化的朋友，一定要入住參觀！

【INFO】

過來旅店

地址： 台灣台中市中區市府路101號

房價：標準雙人房HK$385(包早餐)

電話：+886 4 2229 6200