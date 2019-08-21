【大阪親子住宿】大阪環球影城USJ新酒店　開放預訂4款卡通主題房

去大阪旅行的指定行程必定是大阪環球影城，不少家長都會選擇帶著小朋友在環球影城附近的酒店住一晚，讓小朋友可以玩得盡興。現在，各位家長又多了一個住宿新選擇。

大阪環球影城旗下第8間酒店LIBER HOTEL將於11月中正式開幕，酒店鄰近JR櫻島站，共有760間房間。酒店一樓是環球影城商店，售賣環球影城的商品和大阪紀念品。除了高級餐廳、啤酒花園外，入住更可以免費享用露天溫泉的五星級設施。

酒店的另一賣點就是卡通主題房間，分別有Snoopy、芝麻街、侏羅紀公園主題，共有18間房間。

Snoopy主題房間共有2款，一款是以Snoopy的家為概念去設計的「SNOOPY HOUSE ROOM」，房間擺滿Snoopy漫畫的裝飾，床頭亦打造成房屋的模樣，充滿童趣。另一款則是走暗沉風格的「PEANUTS JAZZ ROOM」，房間以音符為概念設計，並有著Snoopy角色提著樂器的圖畫。

名為「SESAME STREET BIGFACE ROOM」的芝麻街主題房間內以角色Elmo、Cookie Monster和Big Bird的顏色佈置，兩張床則分別是巨型Elmo和Cookie Monster模樣，並在床前放置幾張芝麻街卡通的小椅子，非常可愛。

「SESAME STREET BIGFACE ROOM」房間內以角色Elmo、Cookie Monster和Big Bird的顏色佈置，兩張床則分別是巨型Elmo和Cookie Monster模樣。房間可以住4-5人。（LIBER HOTEL）

侏儸紀公園主題房「JURASSIC WORLD ADVENTURE ROOM」的牆上有一隻大恐龍的圖案，整個床鋪是探險車造型，而床尾呈現了車頭的模樣。

侏儸紀公園主題房「JURASSIC WORLD ADVENTURE ROOM」整個床鋪是探險車造型。房間可住2-4人。（LIBER HOTEL）

雖然酒店於11月13日才正式開幕，但現在已經可以提前預訂，預訂卡通主題房間還可以獲得角色SPA包、浴巾、房卡等禮物。如果同行有小朋友，並於預訂時在備註上寫明，酒店會準備兒童用的睡衣、拖鞋、毛巾和牙刷套裝，包括了士多啤梨味的牙膏。

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