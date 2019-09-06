2019桃園地景藝術節開幕　必睇三大展區作品　打卡兼睇表演

桃園每年一度的地景藝術節今天開幕了，是次總共有3個園區：大湳展區、兒美館 ‧ 西坡展區及藝遊八塊厝展區，分別展出共24件作品，更有藝術表演以及體驗活動，各位文青朋友記得bookmark！

桃園自2013年起每年都會舉辦地景藝術節，藝術節共有3個園區：大湳展區、兒美館 ‧ 西坡展區及藝遊八塊厝展區，展出的作品共有24件，當中最受矚目的大型裝置藝術有大湳展區的「自然舞衣」、「克勞德船」，前者是由中國藝術家設計，原址為軍用建築，作品運用薄膜材質的物料放在建築上，產生不同的感官體驗，後者「克勞德船」則由德國藝術家設計，船上有大小不一的鏡子，入場人士可透過鏡面看到不同的影像，另外兒美館 ‧ 西坡展區的「歡聲笑語」亦是展覽的亮點，作品由一系列漂浮的雨雲組成，放置在湖面上空，效果有趣，適合打卡呃Like！



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除了裝置藝術之外，更有藝術表演，必看的有光影劇場「大湳森之光」，展覽透過音樂、燈光、投影、AR等打造出兩百米的光影森林，場面唯美。



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【INFO】



桃園地景藝術節

日期：9月6日至9月22日

主展區：桃園大湳森林公園

副展區：桃園市兒童美術館、西坡埤塘生態公園、溪濱公園、中大公園



大湳展區

地址：桃園市八德區重慶街36號

交通方法：乘搭桃園客運到大湳站，步行約5分鐘

桃園市兒童美術館

地址：桃園市八德區介壽路一段728號5樓

交通方法：乘搭桃園客運到廣豐新天地站，步行約1分鐘

西坡陂塘生態公園

地址：桃園市八德區和平路411巷

交通方法：乘搭桃園客運到廣豐新天地站，步行約15分鐘

溪濱公園

地址：桃園市八德區廣興五街及廣興三路交叉口

交通方法：乘搭桃園客運到溪濱公園站，步行約1分鐘

中大公園

地址：桃園市八德區建德路及興豐路口

交通方法：乘搭桃園客運到八德區公所站，步行約5分鐘



網址：2019桃園地景藝術節