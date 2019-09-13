大阪3間人氣愛心貓CAFÉ　親親貓星人　撐流浪貓尋新家

動物Café越來越流行，成為旅客的打卡熱點。今次筆者介紹3間愛心貓Café與其他動物Café不同，因為這3間店的貓星人原本都是流浪貓，而座落於大阪市中心內，交通十分方便，下次有時間可以去試試做貓奴滋味。

（@savecatcafe官網）

甚麼是「保護貓CAFE」?

今次介紹的3間Café主張「保護貓Café」（保護猫カフェ）概念，提倡「領養代替購買」。這個概念在日本越來越盛行，店主會收養暫時找不到主人的貓，而Café成為他們可以結識新主人的地方，透過日常與客人的相處，希望雙方能夠建立感情，讓更多人願意領養他們。只要條件允許就可以進行領養手續，成功為主子找到新貓奴。

【題外話】 此類Café的出現是很重要，因為在日本，一旦動物被捉到收容所，就只有7天能活，時間一到就會被送到二氧化碳毒氣室「人道毀滅」，而每年安樂死的貓數以十萬計。

【1】Neco Republic OSAKA Shinsashi

Neco Republic OSAKA Shinsashi位於心齋橋，樓高五層，今年7月才開幕。此分店以「貓浴場」為主題，設計和日本傳統浴場無異，室內寬敞的榻榻米空間，讓客人盡情躺下來休息，所以一開幕已經吸引大批貓奴朝聖。

另外，這裡提供「貓浴健康療法」，包括「ゴロゴロ療法」、「モフモフ療法」、「肉球療法」等等。其中「ゴロゴロ療法」更被專家證實是有效，原來貓叫「喵喵」的聲頻大約是20至40赫茲，低頻聲音有助刺激和收縮肌肉，能有放冶療肌肉疼痛。

Neco Republic OSAKA Shinsashi 地址：大阪府大阪市中央区島之内1丁目14-29 營業時間：10:00至20:00（無休息日） 價錢： 星期一至五：每10分鐘200円（未含稅） 星期六、日及公眾假期：每10分鐘250円（未含稅） 【最低消費】每人必須叫一杯350円（未含稅）的飲品

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【2】Safe Cat Café

Safe Cat Café位於天神橋區，鄰近JR天滿站，空間寬敞，暫時店內共收留了17隻貓咪，最大的只有3歲，而最小的只有6個月大，超級可愛。廚師會定期製作新菜單，不少網民都大讚肉球型狀的可麗露很好吃，好吃到想帶回家呢！

這間店亦很甜心，特別建議第一次與貓咪接觸的人在12:00至14:30、17:30至22:00到訪，因為貓咪是夜行動物，晚上會特別雀躍。至於想看到他們睡相，記得於14:30至17:30期間到訪。

Safe Cat Café 地址：大阪市北區天神橋5-8-8號山田大廈201 營業時間：12:00至22:00（最後入場時間21:00） 價錢： 每60分鐘1,500円、90分鐘2,000円、120分鐘2,000円 18:00後入場無時間限制2,000円

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【3】Café URIEL

Café URIEL位於梅田區，鄰近地下鐵谷丁線的中崎町站，樓高兩層，第一層是掛滿了了土耳其燈飾的房間、帶丁點異國風情，而第二層則是與別不同的童話風房間，亦是貓咪們的玩具室。聽聞這裡的貓咪十分親人，可以盡情按摩他們的肚子。

有別於前兩間，入場飛用已包了一杯免費飲品，而且主食有較多花款，除了可以選擇日式及西式的主食，還有日本Café必備的咖喱飯及牛肉汁蛋包飯。如果行程好緊迫，可以在星期一至五11:30至14:00期間入場享用2,000円「午餐優惠」，與貓咪玩足80分鐘之餘，還包一杯免費飲品及午餐，好抵玩。

CAFÉ URIEL 地址：〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西4-1-30 營業時間： 星期一至五11:30至21:00 星期六、日及公眾假期12:00至19:00 價錢： 每60分鐘1,500円，每延長15分鐘500円 星期一至五11:30至14:00期間入場，每80分2,000円 星期一至五17:00後入場無時間限制2,500円

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