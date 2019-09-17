擺「V手勢」拍照指紋隨時被盜　專家：1.5公尺內100%成功還原指紋

如果影相擺Post，你會選擇什麼動作？近日有網路安全專家表示，普通的「V字手勢」已經陷藏陷阱，只要藉人工智能增強技術及放大，已經可以還原照片中的指紋，容易洩漏個人身分資訊。

「V字手勢」有勝利或者高興的情緒，是不少明星藝人喜歡的打卡姿勢。（圖片來源：IG@blackpinkofficial ）

專家：這距離100%成功

日前，上海資訊安全行業協會副主任張威出席網路安全活動中指出，市民在拍照時喜歡擺「V字手勢」，然而這個姿勢容易洩漏身份資訊，指出通常1.5公尺內拍攝的「V字手勢」相片能100%還原出被攝者指紋，至於1.5至3公尺距離內拍攝之照片，能還原出50%的指紋，並即場展示如何從「V字手勢」的照片中讀取指紋。

張威指出如果指紋被不法分子提取後，可以通過專業材料製作成指紋膜，再用於各種通過指紋技術來識別身份的渠道，比如指紋解鎖、指紋支付等。

張威指出如果指紋被不法分子提取後，可以通過專業材料製作成指紋膜，再用於各種通過指紋技術來識別身份的渠道，比如指紋解鎖、指紋支付等。若果想保障先自己，不要在3公尺內拍攝「V字手勢」的照片，及不要在網上亂發帶有自己指紋資訊的照片。



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