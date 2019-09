【復仇者聯盟】全球首間Marvel主題酒店　6款英雄角色房間率先睇

Marvel狂熱持續!繼迪士尼早前宣布將於美國加州迪士尼打造Marvel主題樂園Marvel Land後,最近亦公開了全球第一間以Marvel人物為主題酒店的細節,將於明年夏天開幕,而且今年11月5日就開放預訂,身為Marvel迷的你絕對不能錯過!

全球第一間Marvel主題酒店Disney's Hotel New York - The Art of Marvel將座落於巴黎迪士尼樂園附近,步行10分鐘即可到底迪士尼樂園園區,酒店亦有提供免費穿梭巴士接載遊客。

酒店以紐約風格為主調,邀請了超過50位國際藝術家打造300件以上的Marvel藝術品。另外,還有復仇者聯盟電影中使用過的道具、戲服等遍布酒店角落。

酒店共有6款英雄角色主題房型,分別有蜘蛛俠、美國隊長、Hulk、雷神等角色。每個房型都根據了每個角色的特色打造,例如美國隊長房間主要使用藍紅白色,蜘蛛俠的房間則以紅色為主調,房間亦同時掛有相關角色的畫作。

除了Marvel主題酒店房間外,酒店的Super Hero Station和Marvel Sign Studio也是亮點之一。Super Hero Station為一個影相打卡位,粉絲更有機會和多位漫威英雄見面;而在Marvel Sign Studio,粉絲則可以在Marvel繪本或畫紙上畫畫和填色,正適合一家大小進行親子活動。