【黑暗旅遊】10個世上最悲傷的旅遊地點　見證戰爭、天災殘酷

一直備受爭議的「黑暗旅遊」近年發展愈趨成熟，多個地方紛紛開辦旅行團吸引旅客到訪，為當地帶來一筆可觀的收入。 不過「黑暗旅遊」意指到訪曾經發生過戰爭、天災人禍、屠殺，以及人為慘劇等地方，而今次介紹的「10個世上最悲傷的旅遊地點」包括在內。 有人視「黑暗旅遊」為「發死人財」，但無論如何，最重要是旅客抱住一顆怎樣的心態參觀吧！

【1】廣島原爆圓頂館

1945年8月6日，美軍於廣島上空投下了第一顆原子彈，令爆炸中心附近的建築物幾乎夷為平地，唯獨廣島原爆圓頂館半部建築物依然屹立不倒。當然原子彈的後禍不單止是當日的傷亡、還有輻射帶來的疾病。因此在附近建立了「和平公園」和「平和紀念資料館」，將紀錄下來的悲痛，包括死者遺物，原爆所造成之慘狀的照片及停下來的時鐘，用來喚醒對無核化及和世界和平的關注。

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【2】烏克蘭切爾諾貝爾核電廠

1986年4月6日，切爾諾貝爾核電廠發生爆炸。該事故是歷史上最嚴重的核災難，釋放的輻射量比日本原爆還要高400倍。如果有看過HBO劇集《切爾諾貝爾》，應該會知道核電廠職員及家人是住在鄰近小鎮「普里皮亞芝」，核電廠爆發那刻，5萬居民必需立即疏散，遺留了大量物件，所以現在可參觀的隔離區，正正是當年居民生活的地方，包括房屋、學校、幼兒園以及遊樂園等等！至於核心內圍，已經被森林及荒草覆蓋，由於輻射量極高，所以從不對外開放。

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【3】波蘭奧斯威辛集中營

1940年4月27日，由德國納粹黨下令建造，是集中營中最臭名遠播的一個，當年大約110萬猶太人在這裡遭到德國納粹軍的屠殺或安排進行極度嚴苛工作及不人道的人體實驗，聽完都覺得心寒。於1947年，波蘭宣佈將此改為博物館，展出當時猶太人的生活用具、衣物及毒氣室等等，每年吸引約100萬人前來參觀，而在1979年，這裡亦被列入為世界文化遺產之一。

【4】意大利的龐貝古城

龐貝古城應該是當中歷史最久遠的一個景點，於公元79年位於那不勒斯灣的維蘇威火山爆發，結果整個龐貝城被火山灰和熔岩掩沒，令到當時的龐貝古城的原貌被完整保存下來，包括當時的食物、寵物、畫像、房屋、化石屍體等等，而整個古城最早於1599年開始重見天日，到1997年被列入為世界文化遺產之一，每年約有250萬人參觀。

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【5】紐約9.11紀念館

2001年9月11日，在紐約發生史上最可怕的「恐怖襲擊」事件，兩架客機分別撞上了紐約世貿中心的兩座大樓，當年新聞畫面依然歷歷在目，有人為了逃生從高處跳下，文件飛散於空中，結果事件造成了2,996人死亡。事件相隔了數十年，原址已經變成了兩座巨大的水池及9.11紀念館，館內展示遺留下來的鋼筋水泥柱、救生用具及當時各種影像及聲音。聽聞館內放置了多盒紙巾，讓人擦眼淚。而事發至今，5座新摩天大樓陸陸續續落成，相信於2020年便會完工。

【6】捷克人骨教堂

於13世紀，這裡只是一座墓園，後來修道院長帶來了聖土，讓這片基地變成中歐世紀貴族安葬之地，直至14及15世紀經歷了黑死病和戰爭，讓這裡擺放了4至7萬副人骨，後來於1511年，將排骨的工作交給了一位半盲的修道士，人骨教堂才正式成型。教堂最代表性的有人骨製作的 「吊燈」及中古世紀名門的「家族徽章」。每年吸引20萬人專程到小鎮庫特納霍拉（Kutna Hora）參觀。

【7】鐵達尼號沉船遺址

電影《鐵達尼號》讓世人知道，1912年曾發生史上最嚴重的船難，當時約有1,514人罹難。對於背後的故事，不同人亦有不同說法，不過可以確定的是殘骸現在位於紐芬蘭東南偏南地方，殘骸直到1985年才被發現，直至現在都從未對外開放。不過有關部門指出，將會在2020年起組織一些遊客參加7天鐵達尼號探險之旅，費用約12萬5千美元，除了錢之餘，還需具備超頂尖的潛水技術，因為殘骸過於脆弱，暫時無法打撈。

【8】柬埔寨萬人塚

從1975至1979年期間，波爾布特領導的紅色高棉共產主義政權，在首都附近的瓊邑克屠殺了大約100萬人，加上饑荒、勞役等原因，當時的死亡人數達到200萬人，佔了柬埔寨人口的三分之一，死亡人數僅次於納粹黨屠殺猶太人。而「萬人塚」只是數千個亂葬崗之一，大約一萬具屍體葬身如此。在1988年，政府為了安撫死者，興建了佛塔，根據年齡及性別排放8,000副頭骨，參觀者形容那裡「到處還可以清楚看見虐打痕跡」。

【9】南京大屠殺紀念館

1937年12月13日，日軍佔據了當時的首都南京，開始了6星期殘酷歲月，日軍大肆姦淫、搶掠和大屠殺，令死亡人數達30萬。而紀念館於1985年落成，設在當時日軍大屠殺的一處主要地點和埋葬地方—江東門，主要展覽大型組合雕塑《古城的災難》、被活埋的手臂及頭顱、還有殘缺的日本軍刀等等。

【10】墨西哥娃娃島

上述提及的地方都是圍繞屠殺、戰爭及災難，唯獨墨西哥的娃娃島起源自一個溺斃的小女孩，自從島民朱利安（Julian Santana Barrera）發現了去世小女孩屍體，晚上就會不時聽到女孩的哭聲及急促的腳步聲,，直至開始在島上放置遺棄的娃娃陪伴小女孩的靈魂，自始朱利安愈放愈多娃娃，直至他死後，旅客紛紛帶著娃娃慕名而來，紀念他和小女孩。朱利安生前向家人說：「他要努力守護小女孩及娃娃。」不過亦有人覺得是他獨居後幻想出來。無論如何，他的毅力讓很多人敬佩。