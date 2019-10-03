大阪10月好玩活動5個推介 　必去肥仔馬拉松　女子拉麵美食博覽！

大阪一年四季都有豐富的活動，是次為大家介紹10月份大阪市5大好玩兼有趣的活動，由賞花、祭典、拉麵美食展、以至有趣的跑馬拉松活動統統都有，內容超精彩！一起看看5大活動內容吧！

2019年大阪拉麵女子博覽會。（圖片來源：Avex Entertainment）

【1】2019年大阪拉麵女子博覽會



大阪的「拉麵女子博覽會」以女性的觀點精選出約20間人氣拉麵店，活動已連續3年在大阪舉行，受到很多拉麵粉絲捧場，而除了拉麵外，同場還會舉辦美食博覽會 （Gourmet Girls Festival），設有許多美食攤位，例如肉類菜餚、餃子和甜品等，而且活動不限女性參加，絕對可以與朋友及家人們一同去感受熱鬧氣氛及品嘗美食。

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【INFO】

2019年大阪拉麵女子博覽會

活動日期：2019年10月3日至8日；10月10日至14日

活動時間：平日11:0-22:00；六日、假日10:00-22:00（最後點餐21:30）

活動地點：長居公園自由廣場

活動地址：大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1

活動費用： 免費入場

交通方式： JR長居車站步行5分鐘

查詢：請看此

【2】岸和田山車祭（圖片來源：Twitter@Nyuki1125）

【2】岸和田山車祭

岸和田山車祭可說是最令人熱血沸騰的祭典之一，「山車祭」原意是為了慶祝秋收，以祭典的形式祈禱五穀豐收，活動早於300年前已開始，祭典中所有居民幾乎都會一起參與，由小學生到超過50歲組成的幾百位壯丁團隊會一邊喊口號一邊徒手拉動重達好幾噸的山車，當中最精彩的看點是山車「急轉彎（やりまわしyarimawasi）」，勇猛的壯男們奮力拉動山車，以衝刺的速度在街角進行「急轉彎」，場面既壯觀又震撼！



祭典每年分成9月及10月進行，錯過了9月的遊客，亦有機會在10月觀賞這場享譽日本的特色祭典。

【INFO】



2019岸和田山車祭

活動日期： 2019年10月12日至13日（日），共二天

活動時間： 06:00-22:00

活動地點：東岸和田、南掃守、八木、山直、山直南、山瀧等地區

活動地址：詳情請看此

【3】大阪車站 Flower Art Museum（圖片來源：フラワーアートミュージアム2019）

【3】大阪車站 Flower Art Museum



位於大阪車站5樓的「時空廣場」自2012年起，每年秋天都會舉辨鮮花活動 Flower Art Museum，運用多種鮮花如：秋季的花種大波斯菊、粉萼鼠尾草；廣受歡迎的花種非洲菊金魚草、硫華菊、青葙等，設計出立體奪目的花圃，只要從繁忙的車站走上樓，就能短暫脫離塵囂，享受漫步於原野間的愜意。無論是放鬆身心或打卡影相都非常合適！



除此之外，於「Flower Art Museum 2018」的期間內，還會舉辦以鮮花為主題的DIY 活動，以及音樂、時尚、鮮花的舞台活動。

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【INFO】



大阪車站 「Flower Art Museum 2019」

活動期間：2019年9月27日至10月14日

活動地點：大阪車站城5F「時空廣場」

開放時間：08:00-23:30

查詢：詳情請看此

【4】萬博大波斯菊花海祭（網上圖片）

【4】萬博大波斯菊花海祭

日本一年四季總有不同的花海可以觀賞，如果10月到大阪旅遊不能錯過位於萬博紀念公園 的「大波斯菊花海祭 」，場內的波斯菊有22種，並20萬棵粉紅﹑白色﹑黃色的大波斯菊遍地盛開，愛花人士不能錯過！



【INFO】



萬博紀念公園「大波斯菊花海祭 」

舉辦日期：2019年10月5日至11月4日

舉辦時間：09:30-17:00（最後入場：16:30）

地址：吹田市千里萬博公園

費用：大人250日圓；中、小學生70日圓

查詢：詳情

交通：按此

【5】有趣「KILORUN OSAKA馬拉松」（圖片來源：KILORUN OSAKA 2019）

【5】肥仔馬拉松「KILORUN OSAKA」



人人都能參與的馬拉松「KILORUN OSAKA」，參賽者要挑戰的竟然是體重的增加，事關KILORUN是一場集結「邊跑、邊吃、邊觀光」的馬拉松活動，參賽人士可以觀賞大阪市的優美風景，更可品賞當地美食，想贏取冠軍要有足夠體力之外，更要擁有大胃王的食慾，非常有趣！

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【INFO】



KILORUN OSAKA

活動日：2019年10月22日

活動時間： 07:00-15:30

活動地點：大阪城公園內的「太陽廣場」

活動地址：大阪市中央區大阪城，詳情請看此

活動費用：9,200日圓至3,100日圓

交通方式：JR環狀線大阪城公園車站步行5分鐘